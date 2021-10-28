15+ вредных советов из твиттера, которые едва ли помогут, зато порядком повеселят

Наверное, многие из нас хотя бы раз в жизни что-нибудь спрашивали у людей в интернете. Обычно в таких случаях сложно добиться какого-то внятного ответа, зато можно получить кучу вредных советов от тех, кто обожает поупражняться в остроумии.