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15+ вредных советов из твиттера, которые едва ли помогут, зато порядком повеселят

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Наверное, многие из нас хотя бы раз в жизни что-нибудь спрашивали у людей в интернете. Обычно в таких случаях сложно добиться какого-то внятного ответа, зато можно получить кучу вредных советов от тех, кто обожает поупражняться в остроумии.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись, когда читали твиты от пользователей сети, которые едва ли помогут людям хоть чем-то, кроме возможности хорошо провести время в обеденный перерыв.

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А вы когда-нибудь давали советы, которые способны поднять настроение и боевой дух?

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