15 твитов, до боли знакомых всем девушкам планеты

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Твиттер — площадка в сети, где каждый может высказать все, что он думает. И почти все пользователи находят своих единомышленников. Особенно когда это касается женской части населения. Мы решили показать вам крутейшие твиты, в которых есть частица каждой из нас.