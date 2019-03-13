15 твитов, до боли знакомых всем девушкам планеты

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Твиттер — площадка в сети, где каждый может высказать все, что он думает. И почти все пользователи находят своих единомышленников. Особенно когда это касается женской части населения. Мы решили показать вам крутейшие твиты, в которых есть частица каждой из нас.

AdMe.ru уверен: и у вас есть интересные наблюдения о том, что свойственно всем нам. Мы с удовольствием прочитаем их в комментариях.

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Фото на превью belemenopy / reddit

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