15+ трудяг, которые доказали, что можно добиться крутейших результатов, если приложить максимум усилий

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Мы с детства знаем поговорки «Терпение и труд все перетрут» и «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Действительно, прогресса в любом деле, будь то ремонт или работа над своей внешностью, можно добиться, только лишь приложив максимум усилий.

Нам в AdMe.ru всегда приятно рассматривать фото из серии «до» и «после», сравнивая которые можно увидеть результат потраченных сил и времени.

«3 года и +42 кг. Больше никакого расстройства пищевого поведения»

Уборка ко Дню матери

2,5 года и 4 операции спустя. Как будто другой человек

Обильный полив и правильная обрезка алоэ творят чудеса

«Я начала делать украшения два месяца назад. Никогда не отказывайтесь от творчества!»

«Мой лофт до и после. Хотелось добавить немного цвета»

«Похудела почти на 50 кг с 2019 года»

«Две моих работы из полимерной глины с разницей в 8 лет»

«После 2 месяцев депрессии было решено сделать уборку»

«Моя голландская жаровня до и после чистки»

«Я работаю над гибкостью и вижу прогресс!»

Раньше это была стандартная ванная. Теперь она превратилась в настоящее произведение искусства

«Урвал комод и зеркало за 15 евро. Краска, шлифовка — и старые вещи просто не узнать!»

«С чего все начиналось 5 месяцев назад и как моя выпечка выглядит сейчас»

Зачем менять старую раковину, если ее можно просто хорошенько отчистить

Теперь этот столик хоть для обложки глянцевого журнала снимай

Раньше этим ботинкам было место на свалке, а сейчас в них хоть на бал иди

Несколько дней упорной работы, и старое радио выглядит как новенькое

«На реставрацию у меня ушло 5 месяцев. Стул шатался, был без спинки. Пришлось пару раз переделывать плетение, но результатом довольна!»