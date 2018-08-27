15 троллей, которые никогда не упустят шанса показать свое мастерство

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Если бы не шутки и розыгрыши, жить было бы в сто раз скучнее. И дело не только в веселье: иногда с помощью юмора можно привлечь внимание к проблеме, как поступила девушка с грудным ребенком, или обратить внимание человека на то, что он не прав, нарисовав мелом новое «парковочное место». Смотрите нашу подборку — доза хорошего настроения точно не помешает.

AdMe.ru покажет вам проделки троллей, которых хлебом не корми — дай подшутить над кем-нибудь.

Девушку, которая кормила грудью ребенка, попросили прикрыться. И она прикрылась

«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»

«Торнадо повалил этот фонарный столб 2 месяца назад, и его все никак не уберут. И я решил сделать это»

«Поправляйся поскорее».

Когда ты поклонник действительно чистого звука

Иногда нужно навести беспорядок, чтобы убрать беспорядок

«На случай разбитого стекла».

Новое «парковочное место» для тех, кто не видит обычной разметки

«Парковка для козлов».

«Соседи наклеили именные наклейки на свой автомобиль. Я добавила свою, и они все еще ничего не заметили»

Табличка на двери комнаты отдыха для пилотов подписана шрифтом Брайля

Почему курьер открыл мою пиццу?

«Знак „стоп“ в моем городе»

«Стоп. Хватит есть животных». «Хватит есть животных без соуса для мяса».

«Мой отец пробил дыру в стене, и моя сестра сделала для нее раму и подпись, как в художественной галерее»

«Дыра в стене. Художник: папа».

Когда ваш ребенок спросит, как появился на свет, можете показать ему эту фотографию

«Мой друг считает, что у травмы его щенка есть и плюсы»

«Я поставил точку в нашем с женой споре о том, какой стороной вешать туалетную бумагу»

Такая подача кофе не для слабонервных

А вы любите подшутить над друзьями и родственниками?