15+ суровых людей, которые прошли путь от «Никаких мохнатых в моем доме!» до «А кто тут у нас такой сладкий?»

Взять любого питомца в свой дом — это большая ответственность. Так что неудивительно, что не каждый решится взвалить на себя такую ношу: у кого-то могут быть сугубо практические причины не заводить животных, а кто-то просто не готов эмоционально. Однако взгляды могут поменяться, стоит только взять на руки теплый меховой комочек.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем тех людей, которые пересмотрели свою позицию относительно пушистиков в доме и теперь души в них не чают.

«Жена прислала мне фото. Это собака, которую я не хотел. Теперь я не могу не любить ее»

«Он пригрозил, что ноги его не будет в моем доме, когда ко мне приедут крыски. Теперь он проводит свободное время, делая им домики»

«Папа яростно отрицал потребность в пушистом компаньоне в течение многих лет. Это его первая собака с тех пор, как ему исполнилось 17. Он на седьмом небе от счастья»

«Моя мама, которая не хотела кота»

«„Она помогает мне с кроссвордами“. А раньше мой отец жаловался, что иметь собаку слишком хлопотно»

«Мама, которая не хотела питомцев. На заднем плане вы можете увидеть заказанный живописный портрет кота»

«Раньше он говорил: „Что дернуло тебя принести домой собаку?“ Теперь он читает этой собаке дипломы ветеринара, чтобы песик не нервничал»

«„Я просто хочу запеленать ее, как малыша, и поддержать ее маленькую головку“, — говорит мой парень, который был категорически против еще одной кошки»

«Мой папа, который никогда не хотел кота, теперь не спускает его с рук, потому что тому там комфортнее»

«В этот дом ни за что не войдет еще один кот»

«Мой папа: «У нас не будет кота».

Также мой папа:

«Мой муж с собакой, которую не хотел»

«Я думаю, котенок все-таки покорил его!»

«Это Слинки. Я неохотно унаследовал его от моей бывшей жены. Теперь не представляю жизни без этого малыша. Безумно его люблю»

«2015 год. Папа: «Мы никогда не заведем собаку».

2020 год. Папа: «Хорошо, но вы сами будете выгуливать ее. И ей категорически нельзя на диван».

2021 год. Папа:

«Отгадайте, кто был против того, чтобы завести крысу?»

«Нам не нужна еще одна собака. И да, маленькие собачки — это не круто», — его знаменитые слова

«Я сдался. Сначала моя жена нашла этого бродягу, а я сказал: „Нет, он грязный и, возможно, больной“. Немного позднее кота ждала ванна и постель»

«Папа не хотел котенка, но у котенка были другие планы»