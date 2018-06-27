15 СМС, в которых логика сразилась с маразмом и потерпела сокрушительное поражение

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как известно, в споре истина может не только родиться, но и благополучно потеряться. Так происходит и в СМС-переписке — сжатом диалоге, в котором чего только не бывает: искрометный юмор, беспощадная логика и полное непонимание. Например, в одном из сообщений нашей подборки человек из службы поддержки просит недовольного покупателя прислать фото, доказывающее, что товар не пришел. Ответ определенно сделает ваш день.