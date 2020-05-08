15 СМС от родственников, с которыми не знаешь, что услышишь в следующую секунду

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Если в жизни вашей семьи всегда найдется минутка для отменного юмора, то вам крупно повезло. Ведь шутки и остроты не только поднимают настроение, но и продлевают жизнь. К тому же без хохота в некоторых случаях просто не обойтись.

Мы в AdMe.ru обожаем как следует посмеяться в приятной компании, поэтому уверены, что сегодня мы погогочем с вами вместе.

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Поделитесь и вы историей с участием самого веселого родственника.

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