15 СМС от родственников, с которыми не знаешь, что услышишь в следующую секунду

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Если в жизни вашей семьи всегда найдется минутка для отменного юмора, то вам крупно повезло. Ведь шутки и остроты не только поднимают настроение, но и продлевают жизнь. К тому же без хохота в некоторых случаях просто не обойтись.