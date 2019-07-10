15 смс от мастеров дружеской поддержки и ядовитого сарказма

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Ученые уверяют, что коммуникация с близкими людьми продлевает жизнь, а отсутствие друзей еще вреднее, чем выкуривать по 10 сигарет в день. Что может быть лучше в трудную минуту, чем слова поддержки от кого-то очень родного? Только слова поддержки с изрядной долей сарказма.