15 смс от мастеров дружеской поддержки и ядовитого сарказма

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Ученые уверяют, что коммуникация с близкими людьми продлевает жизнь, а отсутствие друзей еще вреднее, чем выкуривать по 10 сигарет в день. Что может быть лучше в трудную минуту, чем слова поддержки от кого-то очень родного? Только слова поддержки с изрядной долей сарказма.

Мы в AdMe.ru выступаем за дружеский троллинг и самоиронию, поэтому решили показать вам свежую подборку ободряющих СМС-переписок.

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А у вас есть друзья, которые умеют поддержать так, что хочется всплакнуть?

  • 87
    1
  • 90
  • 64
  • 24.1k

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