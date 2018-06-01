15 СМС от людей, которые не привыкли скрывать свои эмоции

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У многих людей что в голове, то и на языке. Им не нужно обдумывать диалоги, прежде чем дать ответ. Они проще относятся к жизни, и общение с такими людьми точно всегда будет запоминающимся.