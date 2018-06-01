15 СМС от людей, которые не привыкли скрывать свои эмоции
У многих людей что в голове, то и на языке. Им не нужно обдумывать диалоги, прежде чем дать ответ. Они проще относятся к жизни, и общение с такими людьми точно всегда будет запоминающимся.
AdMe.ru собрал СМС-переписки настоящих правдорубов, которые даже в обычных жизненных ситуациях найдут повод для шутки.
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А когда вас переполняют эмоции, вы находите способ сдержаться или даете волю чувствам?
Фото на превью Killa Kam / twitter