15 СМС от людей, которые готовы к разным поворотам судьбы. И к любым предложениям
Настойчивость — штука полезная: помогает повернуть разговор в нужное русло, красиво отказаться от невыгодного предложения или сгладить конфликт с помощью шутки. Пользователи сети не устают делиться своими переписками, и порой из этих диалогов можно почерпнуть что-то и для себя.
AdMe.ru восхищен умением некоторых людей выпутываться из любой ситуации.
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А каким образом вы обычно добиваетесь своего?
Фото на превью AngrySosed / pikabu