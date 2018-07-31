15 СМС от друзей, с которыми невозможно говорить серьезно

Переписка с лучшими друзьями — это кладовая абсурда, тайных заговоров, полуночных исповедей и забавных историй. Но некоторые СМС получаются по-особенному шикарными, поэтому их нельзя просто взять и не «заскринить».

AdMe.ru делится с вами 15 сообщениями, которые поднимут настроение и напомнят о ценности настоящей дружбы.

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А у вас с друзьями случаются забавные диалоги? Поделитесь с нами!

Фото на превью Mihail1602 / pikabu

15 На склад!
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