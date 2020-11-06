15+ человек, к которым фортуна явно неровно дышит

Госпожа удача — дама переменчивая. Иногда нам так долго не удается поймать ее за хвост, что начинает казаться, словно жизнь состоит из одних лишь черных полос. Например, когда с самого утра все валится из рук, покупки из интернета оборачиваются сплошным разочарованием, а место у окна в самолете оказывается без этого самого окна. Но, будто реабилитируясь за прошлые напасти, фортуна порой подкидывает нам бонусы, на которые мы и не рассчитывали.

Мы в AdMe.ru по-хорошему завидуем героям нашей подборки, которые не ожидали сюрпризов от вселенной, а она взяла и дала им повод улыбнуться.

«Моя собака откопала трюфель на заднем дворе»

«Видел много фотографий, где у кого-то 2 желтка в яйце, двойное мороженое и так далее. На днях мне тоже фартануло»

«Мне снова выпал джекпот. Билетер — святая женщина»

«Сегодня мой счастливый день»

«Слева картина, которая висит у нас дома, а правое фото мы сделали на прошлых выходных. Только сегодня я заметил, что там еще и птица вовремя пролетела»

«В каждой пятой пачке — игрушка. Просто я победитель по жизни»

«Заказал стекло для айпада из Китая. Меня попросили выбрать: черное или белое. Я выбрал черное. Сегодня забрал посылку»

«Зашел в общажную столовую купить попить. Впервые наблюдаю такую щедрость от производителя напитков»

«Наш старый коврик идеально вписался в прихожую в новой квартире»

Это уже не шоколадная крошка, это шоколадный валун

«Ныряла с аквалангом и вдруг почувствовала, как что-то колется в моем гидрокостюме. В ломбарде подтвердили, что это настоящий бриллиант»

«Пока я убирала в доме своей клиентки, она принесла мне это со словами: „Ты уже так долго работаешь и до сих пор ничего не съела“»

«Куртка спасла мой пончик»

«Я учительница, и эта неделя выдалась не из легких. Когда я пошла в ресторан заедать стресс, мне случайно дали лишний буррито»

«Уронил вчера миску, и только взгляните, где она приземлилась»

«У меня упало зеркало в ванной. Оно бы разбилось вдребезги, но его спасла зубная щетка»

«Купил сухарики и, кажется, сорвал большой куш»

«Вот какими получились тату по моим наброскам»