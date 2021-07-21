15+ рекламщиков, которые перешли все границы креатива, но все равно умудрились получить свой гонорар
Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Маркетинг — дело тонкое». Порой продавцы и рекламщики создают такой сумасшедший креатив, что диву даешься. Но главное, что это работает. Ведь как можно пройти мимо Леонардо Ди Каприо, оказавшегося в Смоленске? Или Джона Сноу, который скромно признается, в какой столовой обедает?
Мы в AdMe.ru ценим нестандартный подход к решению задач. А бонус докажет, что даже навязчивые рекламные оповещения могут вызвать улыбку.
«Предлагают крем от морщин, но что-то меня терзают смутные сомнения»
Просто Смоленск. Просто Ди Каприо на цепи
Настоящий корсар никогда не откажется от сочного шашлычка
Джек Воробей. Шеф-повар Джек Воробей
«Я видел много способов удержать людей на сайте, но тут прямо всплакнул»
Видимо, снял-таки цепь
Отличный слоган для настоящих ценителей
Ну ведь и правда, не так уж много надо
Но вам не скажем
Гоголь делится теплом...
...от камина, в котором тлеет 2-й том «Мертвых душ», видимо.
И вы, Александр Сергеевич, погрейтесь
Маркетинг против вымирания
И за вкусно пахнущих людей
Наверняка крепкие брусья
Очевидно, хорошая столовая
А покушадзе хоть можно?
Так вот что нужно нашей обуви
Вкусняшки для любителей поесть
Секрет красоты настоящих мужчин
Бонус: когда невозможно злиться на всплывающую рекламу
А вам встречалась креативная или даже слегка безумная реклама?
Фото на превью Green0627 / Pikabu
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