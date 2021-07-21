15+ рекламщиков, которые перешли все границы креатива, но все равно умудрились получить свой гонорар

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Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Маркетинг — дело тонкое». Порой продавцы и рекламщики создают такой сумасшедший креатив, что диву даешься. Но главное, что это работает. Ведь как можно пройти мимо Леонардо Ди Каприо, оказавшегося в Смоленске? Или Джона Сноу, который скромно признается, в какой столовой обедает?

Мы в AdMe.ru ценим нестандартный подход к решению задач. А бонус докажет, что даже навязчивые рекламные оповещения могут вызвать улыбку.

«Предлагают крем от морщин, но что-то меня терзают смутные сомнения»

Просто Смоленск. Просто Ди Каприо на цепи

Настоящий корсар никогда не откажется от сочного шашлычка

Джек Воробей. Шеф-повар Джек Воробей

«Я видел много способов удержать людей на сайте, но тут прямо всплакнул»

Видимо, снял-таки цепь

Отличный слоган для настоящих ценителей

Ну ведь и правда, не так уж много надо

Но вам не скажем

Гоголь делится теплом...

...от камина, в котором тлеет 2-й том «Мертвых душ», видимо.

И вы, Александр Сергеевич, погрейтесь

Маркетинг против вымирания

И за вкусно пахнущих людей

Наверняка крепкие брусья

Очевидно, хорошая столовая

А покушадзе хоть можно?

Так вот что нужно нашей обуви

Вкусняшки для любителей поесть

Секрет красоты настоящих мужчин

Бонус: когда невозможно злиться на всплывающую рекламу