15+ человек, которые могут забыть все что угодно, только не один памятный звонок незнакомца
Одни люди, когда им звонит незнакомый абонент, просто не берут трубку; другие гуглят номер звонящего; третьи и вовсе сохраняют его данные в телефонной книге и просматривают в мессенджере его фото. Но есть и те, кто оставляет все страхи позади и отвечает на звонок. И часто оно того ой как стоит.
Мы в редакции AdMe.ru не смогли сдержать улыбку, когда читали истории 15+ человек, у которых однажды состоялся крайне примечательный разговор с незнакомцем по телефону.
- Дело было вчера. Иду на занятие по вождению, и тут звонок:
— Здравствуйте, меня зовут Алена, я менеджер компании «Сайт-Строй-Что-то-Там». Мы на рынке больше 10 лет, у нас более 1 000 довольных клиентов и более 10 000 реализованных проектов. Что скажете?
— Молодцы.
— Еще что-нибудь скажете?
— Нет.
— Ну тогда до свидания.
— До свидания.
Что это было?! © velikijslava / Pikabu
- Звонит мне утром женщина и начинает наезжать, мол, зачем звоню ее мужу, ведь он женатый человек. Думаю, ну окей. Спрашиваю:
— А кто вы? У меня неизвестный номер высветился. Кто ваш муж?
— Он в такси работает! Почему ваш номер у него в звонках? Не звоните ему, он женат!
В этот момент я чуть ли не начинаю ржать, ведь откуда у таксиста неизвестные номера в телефоне. Далее продолжаю:
— Наверное, я такси вызывала.
— Не вызывайте моего мужа!
— Я заказываю такси через приложение, не выбираю сама таксиста. Может, уточняла, где он стоит.
Сбросила. © Подслушано / Vk
- Еду в автобусе домой, разговариваю с другом. Слышу, что у меня вибрирует телефон. Звонок с неизвестного мне номера. Беру трубку, а оттуда раздается голос какого-то индуса. Я не смог разобрать и половины из того, что он сказал, а потом он такой говорит: «Это Бруно Марс?» Я ответил, что он ошибся, а он пожелал мне хорошего дня. Через несколько часов, когда я уже был дома, мне стало интересно: это ж скольким людям он уже позвонил, что добрался до моего номера, и вообще, удастся ли ему когда-нибудь выйти на Бруно? © DoomRaider5000_yt / Reddit
- Звонит телефон. Незнакомый номер. Беру трубку, а оттуда просто истерический крик: «Паша, я тебя уже полчаса жду, когда ты будешь?!» Это я так коротко написал, на деле это было предложение из 50 слов, из которых цензурными были только написанные выше. Стало жалко неизвестного мне Пашу, и я ответил в трубку: «Прости, я полюбил другую». Больше никто не звонил... © NeoProducer / Pikabu
- Как-то раз, когда я работала в ночную смену на заправке, мне позвонил неизвестный. Это были утренние часы, поэтому у меня был полный завал. Парень сказал: «Я наблюдал за тобой всю ночь». Но я была так занята, что ответила ему: «Подождите минутку», — и отложила трубку телефона. После того как я помогла клиенту, я сказала менеджеру: «Боже мой, кажется, ко мне только что кто-то клеился по телефону, а я попросила его подождать». Я засмеялась и таки сбросила звонок. Кто знает? Может быть, мой смех над этой ситуацией заставил парня почувствовать себя глупо. Короче, как бы там ни было, я цела и невредима. © Marnee DeRider / Quora
- Звонят мне сегодня с неизвестного номера:
— Добрый день, вас беспокоят из такой-то клиники, мы предлагаем бесплатную услугу по обследованию организма, — бодро вещает молодой человек. — Могу я узнать ваш возраст?
Заинтриговал, поэтому отвечаю:
— Добрый день. 25 полных лет.
— Мы предоставляем данную услугу с 40 до 75 лет. Я перезвоню, когда вам исполнится 40!
Ну что, буду ждать. © Lozbenidze / Pikabu
- Несколько лет назад на протяжении пары месяцев меня терроризировали звонками с незнакомого номера. Просто звонили несколько раз в день и молчали в трубку. Мне было безумно страшно. Я стала осторожнее ходить по улицам, перестала выходить из дома по вечерам, выбирала только людные места, нервничала, переживала. А они звонили и звонили. Дошло до того, что я стала рыдать в трубку и просить оставить меня в покое, думала обратиться в полицию. А потом мой маньяк обнаружился. Как оказалось, когда мой телефон находился у меня в кармане, я давила на какую-то кнопку, тем самым включала функцию ложного вызова. Такого облегчения и стыда я не чувствовала никогда в своей жизни. © Подслушано / Vk
- Сплю, в 02:40 звонок с неизвестного номера. Беру трубку, в трубке качает клубная музыка, какой-то парень с ходу мне говорит: «Антоха, блин, нам завтра с Наташей инвентаризацию проводить, а тетрадь с обслуживанием бара найти не можем. Куда положил, признавайся». На автомате отвечаю: «Посмотри в сиропчиках». В трубке заминка на минуту и раздается: «Ага, нашел, бывай». Закрываю глаза, поворачиваюсь на бок и думаю: «Достали со своим баром, вечно найти ничего не могут». Резко открываю глаза. Полчаса лежал и пялился в потолок, думая о том, что я как бы не Антоха. Да и барменом работал в последний раз году в 2011-м. И номер недавно поменял. © Подслушано / Vk
- Звонок по телефону с незнакомого номера (к слову, номер уже более 10 лет мой):
— Добрый день.
— Здравствуйте.
— А могу я услышать (называет ФИО)?
— Нет, вы ошиблись.
— Вы вообще знаете (называет ФИО)?
— Нет.
— А как давно вы незнакомы?
Вот тут-то я и завис. © KaiOtul / Pikabu
- У меня очень распространенное имя, поэтому в наших краях можно встретить несколько Тимов Уордов, в том числе одного с довольно мутной историей. Моей жене однажды позвонила молодая девушка, которая искала Тима Уорда, а меня не было дома. Она любезно предложила передать мне сообщение, но та отказалась. Когда моя жена вешала трубку, она услышала, как на том конце провода воскликнули: «Он живет с какой-то женщиной! Ну он у меня получит!» Когда я вернулся домой, моя жена, которая, к счастью, совсем неревнивый человек, со смехом сообщила мне, что мне звонила моя другая жена. Это стало нашей семейной шуткой. © Tim Ward / Quora
- Звонят мне с незнакомого номера, спрашивают Василия Петровича. Я сообщаю, что ошиблись. Звонят еще раз: та же история. Всю неделю звонят раз 20 с разных номеров, все ищут Василия Петровича. Мне уже интересно стало. Оказывается, Василий Петрович — человек, видимо, очень востребованной в Челябинске профессии — сталевар. И человек недалекого ума, так как вместо своего номера в резюме разместил мой. Прошло 3 года, мне все еще поступают звонки, а где-то в Челябинске сидит без работы грустный Василий Петрович. © Подслушано / Vk
- Мне на протяжении трех лет на мой день рождения звонит совершенно незнакомый мужчина. Спрашивает, как служба, хотя я работаю в банке. Приглашает в гости. Вроде хочется сказать, что ошиблись номером, но каждый раз так приятно делается от такого искреннего поздравления. © Подслушано / Vk
- Когда я была ребенком, мои родители работали допоздна, поэтому я часто оставалась дома одна. Мне разрешалось отвечать на звонки, чтобы принимать сообщения. Когда мне было 8 лет, зазвонил телефон, я взяла трубку и сказала: «Привет». Кто-то очень низким голосом спросил: «Ты напугана?» На что я ответила «нет» и повесила трубку. Тогда это меня не напугало, но, когда я рассказала о случившемся маме с папой, они были в ужасе. Уверена, что звонящий просто пересмотрел «Пилу», «Один пропущенный звонок» или что-то в этом роде, и это сподвигло его на подобный розыгрыш. © TheNewGirl76 / Reddit
- Сижу на работе, звонок с незнакомого номера:
— Алло, — голос какой-то девушки.
— Да.
Непродолжительная тишина, далее говорят:
— А Ирина дома?
— Вы, наверное, ошиблись.
— Наверное, извините.
Все бы ничего, но далее на мой номер приходит следующее СМС от нее:
А вы часто берете трубку, когда вам звонят с посторонних номеров? Выливались ли такие случаи в интересную историю?
Фото на превью Подслушано / Vk
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