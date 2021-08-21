15+ человек, которые могут забыть все что угодно, только не один памятный звонок незнакомца

Одни люди, когда им звонит незнакомый абонент, просто не берут трубку; другие гуглят номер звонящего; третьи и вовсе сохраняют его данные в телефонной книге и просматривают в мессенджере его фото. Но есть и те, кто оставляет все страхи позади и отвечает на звонок. И часто оно того ой как стоит.