15 случаев, когда человеческая наглость разрослась до таких размеров, что ее стало видно даже из космоса

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Порой даже милым с виду людям бывает свойственна бесцеремонность, стремление пролезть без очереди и желание поживиться за чужой счет. Кто-то делает это осознанно, а кто-то «не со зла» — они совершенно искренне верят, что окружающие должны им во всем уступать. Например, безвозмездно отдать понравившуюся вещь, да еще и с бесплатной доставкой на дом.

Мы в AdMe.ru считаем, что наглецам необходимо давать отпор, но при этом излишне переживать из-за их поведения не стоит. Ведь даже от таких людей есть определенная польза: они показывают нам, как не нужно себя вести.

***

Я фотограф. Однажды инстаграм-модель пыталась заказать у меня фотосессию. Когда я озвучил ей свою цену, она была в шоке, так как считала, что по какой-то причине я должен был ей заплатить, а не наоборот. © Amuro_Ray_Gunner / Reddit

***

У нас есть родственники. Она (Вера) работает нянечкой в детском садике, а он нигде. Живут в частном доме на окраине небольшого городка. Помогали мы им всегда, но потом муж и говорит: — А давай им просто корову купим! Хоть у них молоко для ребенка будет. Что мы постоянно должны им возить? У меня на бензин больше уйдет. У нас самих было 2 коровы. Замечательные животные. Отдали им корову по кличке Июнька.

Спустя некоторое время мы решили к ним наведаться. Заходим в огород и видим: корова какая-то, на нашу очень похожа, только вся исхудавшая. Я спросила: — А где Июнька?

— Так вот же она! Только она заболела, молока уже не дает. Мы ее на мясо собрались сдать. Скоро ее заберут. У меня аж мурашки по коже. Забрали мы нашу Июньку — и сразу к ветеринару. В общем, лечили ее полгода. Если летом она паслась себе спокойно на лугу, то с наступлением зимы «хозяева» даже не подумали о том, что нужно запастись кормом. Люди, которые жили всю жизнь в частном доме и ранее имели скот, мне рассказали такую байку: — Корова у вас бракованная! Ну так мы по зиме ее же выпускали в поле, она должна была там копытами снег разгребать и траву кушать! Это же не лесной олень, который мох под снегом ищет. Естественно, оставили корову себе. Но знаете, что меня больше всего поразило? Спустя несколько дней после того, как мы забрали Июньку, звонит Вера и говорит: — Ну а мясом-то поделитесь? С тех пор мы приняли решение им не помогать и не общаться. Ну а Июнька прожила целых 18 лет, и от нее осталось 3 телят, которые радуют нас до сих пор. © Записки нищего

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Я работаю в отеле. Во время моей смены приличный с виду мужчина средних лет выезжал из номера. Казалось бы, обычная ситуация, но... Он спрашивает: — Я хочу знать, включено ли в счет размещение домашнего животного в номере.

— Да, сэр, плата за питомца составляет $ 50. Он продолжает: — Я хочу, чтобы вы ее убрали. Я заметил, что ваш лифт не проверяли с 2017 года, и если вы возьмете с меня плату, то я сдам вас куда положено. Я отвечаю: — Сэр, вымогательство — это тяжкое преступление. Но я желаю вам хорошего дня. Он ушел, не сказав ни слова. © unspokenthings / Reddit

***

Организованная очередь в гардероб. Гардеробщица одна, людей много, поэтому все очень небыстро. Все смиренно ждут. Входит женщина неопределенно-хамоватой наружности и пытается прорваться к стойке гардероба. Ее останавливают и отправляют в конец очереди. Женщина возмущается: она не собирается стоять в очереди. Завязывается спор, в ходе которого женщина выдает самый главный аргумент в свою пользу: — Вы обязаны меня пропустить, я, вообще-то, болею! На женщину удивленно смотрят 30 человек, которые в 7:00 утра пришли в клинико-диагностическую лабораторию больницы исключительно из-за прекрасного самочувствия и энергии, которую в связи с этим некуда девать. © Firtre / Pikabu

***

Родственник Петя заехал в новую квартиру, несколькими этажами ниже поселился его сослуживец Вася. И попросил этот Вася у родственника на вечер пылесос, утром занес назад. Включили — не работает. Петя заглянул внутрь, увидел там остатки пыли, больше похожей на древесную. Пришел разбираться к Васе. — Ты пылесос взял рабочий, а теперь он не работает. Как так?

— Да не-е-е, у меня вечером работал.

— А потом он постоял у меня и сам сломался?

— Ну мало ли.

— А что ты им вообще пылесосил?

— Пыль.

— А почему древесную?

— Ну я, э-э-э, паркет циклевал, много пыли было.

— А почему ты ее своим пылесосом не убрал?

— Он дорогой, боялся, что сгорит. Скандалить Петя из-за безвинно убиенного пылесоса не стал. Зато Вася искренне удивлен, что никто не хочет одолжить ему перфоратор. Не по-соседски это, не по-товарищески. © torbova / Pikabu

***

Приехали с мужем в «Ашан». Взяли, что было нужно, идем на кассу. Очередь большая. Стоим, медленно двигаем тележку в сторону кассы. Подходит женщина, в руках у нее какие-то покупки, и встает перед нами к мужчине — понятно, что это ее знакомый или муж, без претензий.

И тут перед нами произошло необъяснимое. Эта самая женщина незаметно (ей, по крайней мере, так казалось) берет из нашей телеги пачку молока и кладет к себе. — Женщина, вы что делаете?

— А? Что?

— Положите молоко обратно! Заминка. Наверное, не ожидала, что я замечу. Очередь оживилась. — Девушка, ну у вас 2 пачки молока, а я забыла себе взять, а идти далеко. Ну я же не украла у вас, чего вы развели тут. Еще оплатить не успели... Занавес. © Moiseyka13 / Pikabu

***

Готовились к 8 Марта в прошлом году на работе. Подхожу к помощнице управляющей, чтобы уточнить количество сотрудниц на предприятии, для которых нужно закупить цветы. Выясняю, что 40 человек. — А по сколько цветков будете дарить?

— По 3 цветка.

— А что так мало?

— По 5 на каждую сотрудницу мы не укладываемся в бюджет.

— А давайте учредителям и топ-менеджерам по 7 цветков, а остальным по одному!

— Кому именно ты предлагаешь подарить по 7 цветков?

— Ну той-то, той-то, той и МНЕ можно по 7! А уборщицам, поварам, горничным и официантам можно по одному! Пригорело у меня знатно. У учредителей, кстати, тоже, потому что порядочные. Приняли решение всем по 5 дарить. А к этой «топ-менеджерше» с тех пор стали присматриваться и через полгода выгнали. За то, что задержала сотрудникам зарплаты на неделю, но сама получила в положенный срок, а еще выписала сама себе премию в +50 % от оклада. Учредители, когда узнали, выгнали ее вместе с той управляющей, что ее нанимала и прикрывала. Желаю всем адекватных работодателей и поменьше таких вот «топ-менеджеров». © Aleksand.K / Pikabu

***

Подруга — стилист-визажист. Работает на дому в нашем поселке уже 5 лет, мастер отличный, но с единственным недостатком — неумением отказывать. Не раз была свидетелем, как она отпахивала 15–16 часов без перерыва, а на следующий день валялась с температурой 39 °С. Но всему приходит конец, и Аня решила, что так нельзя. Сначала заранее объявила, что 31 декабря работает до 18:00 (раньше было до 23:00). Честно говоря, не думала, что народ бывает таким офигевшим. Например: Клиент: «Ты что, а как же я праздновать Новый год пойду?»

Аня: «Так у меня ж тоже праздник, я дочери пообещала».

К.: «Ни фига себе, и че мне делать? Найди мне мастера!»

А.: [звуки недоумения]

К.: «Капец ты всех подставила!» © 4ykolyada / Pikabu

***

Еду на работу в полупустом трамвайчике. Напротив меня сидят 2 пожилые дамы, в другом конце — молодая девушка. Одна дама спрашивает: — Трамвай идет в сторону «Белорусской»?

— Да, туда.

— А как оттуда добраться до улицы Пресненский Вал? Ну как-то добраться можно, но точной дороги не знаю ни я, ни соседка.

— А, вон кто мне скажет, у нее телефон! — и идет к девушке, которая действительно тихонько разговаривает по телефону. Тык-тык ее — девушка дернула плечом. Тык ее снова — девушка кивнула на аппарат и нахмурилась. Тетка снова ее потрясла. Девушка говорит в трубку: «Петр Семеныч, я перезвоню» — и спрашивает очень вежливо: — Что случилось?

— Как доехать от «Белорусской» до Пресненского Вала?

— Не знаю точно, но ближайшее метро «Краснопресненская» или «Улица 1905 года». Ой, извините, мне выходить! — схватила рюкзачок и выскочила за дверь. — СТОЙ! КУДА? ТЫ МНЕ НЕ ПОСМОТРЕЛА! © Xanady / Livejournal

***

Приехали сегодня на дачу пожарить шашлычка. Развели огонь, насаживаем на шампуры мясо и ждем, когда прогорят дрова. Идиллию прервал стук в калитку. Открываем: пришла соседка. — Вы шашлык жарите?

— Жарим.

— А не могли бы вы по-соседски и наш шашлык у себя пожарить, а то у нас мангала нет?

— Не вопрос! Приходите этак через часик. Соседка приходит через 3 часа. В руках у нее кастрюля с мясом и десяток неочищенных луковиц — Вот, принесла! Можете насаживать, но насаживайте поплотнее и не пережаривайте сильно, лук пожарите потом, когда снимете мясо. Когда будет готово, у нас на калитке звонок, так что звоните подольше: мы в доме сидим за столом и можем не услышать, так как музыка играет. — А может, вам и лаваш испечь?

— Ой! А вы и лаваш делаете? Нам штук 7, если не трудно. Я вышел за калитку и долго искал на своем заборе вывеску «Шашлычная». © poechali / Pikabu

***

Сижу в очереди к эндокринологу — получить рецепты на инсулин. Прибегает полноватая тетка, как в том посте, «неопределенно-хамоватой наружности», и на ходу орет: — Я диабетик, мне положено без очереди! И, расталкивая очередь, пытается пробиться в кабинет. Естественно, ее тормозят, указывая на то, что тут очередь, мол, будьте добры пройти в конец. — Но я же больная! У меня диабет 2-го типа! Я инвалид 3-й группы! Мне положено без очереди!

— Ну тогда за мной будете. Я тоже инвалид и диабетик, но 1 типа, — вклинился я.

— Ну ладно, я за вами буду, все-таки 1-й тип же. Вот только она не знала, что вся очередь состоит из диабетиков, и последним в этой очереди был я. © VladFrolov / Pikabu