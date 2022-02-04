15+ ресторанов, которые стараются перещеголять друг друга в креативной подаче блюд

Сегодня все реже встречаются рестораны, где просто хорошо обслуживают и вкусно кормят, — взыскательной публике подавай что-нибудь этакое. Одни рестораторы создают сложные композиции, например закуски, стилизованные под лесную поляну, или десерт в виде импрессионистской картины. Другие, напротив, все упрощают, используя в роли тарелки камень, цветочный горшок, банановый лист.

Мы в AdMe.ru без устали готовы пересматривать фотографии из ресторанов и кафе, которые ни перед чем не остановятся, чтобы заманить к себе посетителей.

Десерт «Искусство за твоим столом»

Стейк на камне

Вам когда-нибудь подавали еду на банановом листе?

«В ресторане мне подали цыпленка гриль в комплекте с одноразовыми перчатками»

«Итак, нам только что подали картофель в миске для собак»

Тема: «Рост грибов»

«Они отделили кожицу и потом кожу и мякоть раскрыли как розу, а внутрь поставили свечу».

Картофель фри в цветочном горшке

Салат цезарь в банке

В индийском ресторане подают курицу в утюге

Бар в Чили, где подают лимонад в вазе для цветов

«Как вы думаете, что в ресторане принесли в этих тарелочках? Все верно, мне подали 4 вида соли к мясу буйвола»

Карпаччо подается на плитке

Как насчет цыпленка в тележке?

Тирамису прямо с лопаты

Вяленая говядина на говяжьей лопатке

Ванильный молочный коктейль в стеклянной банке с 2 печеньками Oreo

«В ресторане при гостинице нам принесли вот такое блюдо, еще свет пригасили для эффекта. Сказали, что это помидор!»

Даже Барби пожаловала к столу

«Сидим в ресторане, принесли хлеб в такой тарелке»

«Я спрашиваю у мамы, съедобные ли эти семечки. Она говорит: „Да“. Я кладу их в рот, а она продолжает: „Съедобны они для лошадей и птичек“. Что за дела, мам?»