15 пронзительных фото, которые действуют как удар под дых

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Фотографии могут не просто хранить воспоминания, но и погружать нас в тот момент, который на них запечатлен. Более того, иногда они помогают нам осознать, что в этом мире действительно ценно. И неважно, если это снимки не из вашего личного архива, а принадлежат совершенно незнакомым людям: посыл, чувства и эмоции считываются с одного взгляда.

Прочувствовав на себе всю пронзительность фото из этой подборки, мы в AdMe.ru уверены, что они найдут мощный отклик и в вашей душе.

С самого детства и на протяжении 15 лет эта пара вместе боролась с лейкемией, и вот сейчас они муж и жена

Сотрудник МЧС сделал искусственное дыхание кошке, пострадавшей от пожара, и спас ее

«У моего папы деменция. Он пытается вспомнить мое имя»

Его хозяина больше нет, но он продолжает сидеть возле его больничной койки и ждать

Так выглядит депрессия. Фото с разницей в 24 часа

Вы когда-нибудь видели слепую собаку, которая наслаждается звуками озера?

Иранская девушка болеет за свою любимую футбольную команду за ограждением, так как в ее стране женщин не пускают на стадион

«Моя мама нарисовала деменцию»

Когда все, что остается, — это воспоминания

Три социальных класса на Филиппинах в одном фото

«Приятель — художник-стеклодув заключил прах моего отца в этот шар, который теперь я могу брать с собой куда угодно»

«Она подарила мне лучшие 11 лет своей жизни, и я могу только надеяться, что сделал для нее то же самое»

«Год назад моя младшая сестра покинула этот мир. Человек, которому пересадили ее сердце, встретился с моей мамой и дал послушать сердцебиение»

«Тот момент, когда ваш пес выходит из огня, а вы думали, что он погиб»

«Три месяца назад нам сказали, что наша новорожденная дочь слепа. Две недели назад мы узнали, что врачи были неправы. Сегодня она получила свои очки»

За каждым из этих фото стоит своя история. Какая из них тронула вас больше всего?