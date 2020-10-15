15+ примеров того, как обычные вещи перестают быть таковыми, а мы даже и не подозревали
Кажется, невозможно уже чем-то удивить современного человека. Интернет делает доступной кучу информации, притом порой совсем ненужной, и нас несет и несет в потоке новостей. Однако не все потеряно. Вселенная тоже не стоит на месте и как будто специально поджидает какую-нибудь особу с камерой, чтобы запечатлеть что-то невероятное, о чем мы не знали минуту назад.
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Это контур акулы на деревянном сайдинге
«Моя черная кошка меняет цвет»
«Кажется, эти крошечные морковки, которые я выращивал на своем балконе, влюблены»
Посмотрите, как титан меняет цвет при разном напряжении
Из этого окна задний двор выглядит так, будто он в 4 разных временах года сразу
Это кот с невероятно большими лапами
Торнадо «почистил» деревья, словно бананы от кожуры
«Мой фиолетовый картофель похож на драгоценные камни»
Так выглядят передние зубы кошек, если кто-то не знал
Трон, вырезанный из поваленного дерева
«У меня во дворе олень откусил этот съедобный гриб»
Корни этого кактуса передают привет
*Hi в переводе с англ. «привет».
«В мой пакет чипсов попала целая картошка»
Жук пообедал этим листком и создал произведение искусства
«На моем помидоре черри отпечатался символ утилизации (из упаковки, в которой он был)»
«Моя морозильная камера производит шары, а не кубики льда»
20-летние спички с серебристыми наконечниками
«Мои родители сделали свои кольца на заказ, чтобы они могли делать вот так»
Источник, протекающий через растущее дерево
А что вас поразило в последние дни? Расскажите нам.
Фото на превью KimberlyCTaylor / reddit