AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ примеров того, как обычные вещи перестают быть таковыми, а мы даже и не подозревали

----
-

Кажется, невозможно уже чем-то удивить современного человека. Интернет делает доступной кучу информации, притом порой совсем ненужной, и нас несет и несет в потоке новостей. Однако не все потеряно. Вселенная тоже не стоит на месте и как будто специально поджидает какую-нибудь особу с камерой, чтобы запечатлеть что-то невероятное, о чем мы не знали минуту назад.

AdMe.ru любит все новое и неизведанное и поэтому просит вас накидать нам в комментарии похожие фотографии.

Это контур акулы на деревянном сайдинге

© Holmes02 / reddit

«Моя черная кошка меняет цвет»

© LeighaDubiel / reddit

«Кажется, эти крошечные морковки, которые я выращивал на своем балконе, влюблены»

© Jerommeke66 / reddit

Посмотрите, как титан меняет цвет при разном напряжении

© isamuhayashi / reddit

Из этого окна задний двор выглядит так, будто он в 4 разных временах года сразу

© dangillmor7187 / reddit

Это кот с невероятно большими лапами

© Adrian_San / reddit

Торнадо «почистил» деревья, словно бананы от кожуры

© antiviraladam 1 / reddit

«Мой фиолетовый картофель похож на драгоценные камни»

© 2pam / reddit

Так выглядят передние зубы кошек, если кто-то не знал

Трон, вырезанный из поваленного дерева

© ClashIdeas / reddit

«У меня во дворе олень откусил этот съедобный гриб»

© chronic-void / reddit

Корни этого кактуса передают привет

© ShadowsGirl9 / reddit

*Hi в переводе с англ. «привет».

«В мой пакет чипсов попала целая картошка»

© Brain-cold / reddit

Жук пообедал этим листком и создал произведение искусства

© --ch3rry-- / reddit

«На моем помидоре черри отпечатался символ утилизации (из упаковки, в которой он был)»

© saraturns / reddit

«Моя морозильная камера производит шары, а не кубики льда»

© vpalko123 / reddit

20-летние спички с серебристыми наконечниками

© Xackorizik / reddit

«Мои родители сделали свои кольца на заказ, чтобы они могли делать вот так»

© Julesmh83 / reddit

Источник, протекающий через растущее дерево

© KimberlyCTaylor / reddit

А что вас поразило в последние дни? Расскажите нам.

Фото на превью KimberlyCTaylor / reddit
----
-