15+ примеров того, как обычные вещи перестают быть таковыми, а мы даже и не подозревали

Кажется, невозможно уже чем-то удивить современного человека. Интернет делает доступной кучу информации, притом порой совсем ненужной, и нас несет и несет в потоке новостей. Однако не все потеряно. Вселенная тоже не стоит на месте и как будто специально поджидает какую-нибудь особу с камерой, чтобы запечатлеть что-то невероятное, о чем мы не знали минуту назад.

AdMe.ru любит все новое и неизведанное и поэтому просит вас накидать нам в комментарии похожие фотографии.

Это контур акулы на деревянном сайдинге

«Моя черная кошка меняет цвет»

«Кажется, эти крошечные морковки, которые я выращивал на своем балконе, влюблены»

Посмотрите, как титан меняет цвет при разном напряжении

Из этого окна задний двор выглядит так, будто он в 4 разных временах года сразу

Это кот с невероятно большими лапами

Торнадо «почистил» деревья, словно бананы от кожуры

«Мой фиолетовый картофель похож на драгоценные камни»

Так выглядят передние зубы кошек, если кто-то не знал

Трон, вырезанный из поваленного дерева

«У меня во дворе олень откусил этот съедобный гриб»

Корни этого кактуса передают привет

*Hi в переводе с англ. «привет».

«В мой пакет чипсов попала целая картошка»

Жук пообедал этим листком и создал произведение искусства

«На моем помидоре черри отпечатался символ утилизации (из упаковки, в которой он был)»

«Моя морозильная камера производит шары, а не кубики льда»

20-летние спички с серебристыми наконечниками

«Мои родители сделали свои кольца на заказ, чтобы они могли делать вот так»

Источник, протекающий через растущее дерево