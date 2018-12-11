15 примеров того, как наши ожидания разбиваются о камни действительности
«Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах». Эта шутка Вуди Аллена как нельзя подходит к теме нашей сегодняшней статьи. Судьба любит вносить свои коррективы, когда в мечтах мы уже все себе нарисовали. Например, захотели вы полакомиться красивым мороженым или сделать крутое фото с отпуска. А не тут-то было! Эх, почему правило не работает в обратную сторону?
Мы в AdMe.ru нашли для вас самые вопиющие примеры несовпадения ожиданий с действительностью.
Праздник к нам приходит... и уходит
Он просто еще маленький
Еще один аттракцион невиданной щедрости
Повар-абстракционист
Найдите 10 отличий
Вот так разбиваются мечты
Мне, пожалуйста, как на картинке
Ну, почти
Что-то тут не так
«Мы бедные овечки...»
Я художник, я так вижу
Тортик на позитиве
Спасибо, было невкусно!
М — Маркетинг
Санта уже не тот
Может, и у вас есть такие примеры? Расскажите нам.
Фото на превью cavendishpress / twitter ebay, ebay