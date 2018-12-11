15 примеров того, как наши ожидания разбиваются о камни действительности

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«Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах». Эта шутка Вуди Аллена как нельзя подходит к теме нашей сегодняшней статьи. Судьба любит вносить свои коррективы, когда в мечтах мы уже все себе нарисовали. Например, захотели вы полакомиться красивым мороженым или сделать крутое фото с отпуска. А не тут-то было! Эх, почему правило не работает в обратную сторону?

Мы в AdMe.ru нашли для вас самые вопиющие примеры несовпадения ожиданий с действительностью.

Праздник к нам приходит... и уходит

Он просто еще маленький

Еще один аттракцион невиданной щедрости

Повар-абстракционист

Найдите 10 отличий

Вот так разбиваются мечты

Мне, пожалуйста, как на картинке

Ну, почти

Что-то тут не так

«Мы бедные овечки...»

Я художник, я так вижу

Тортик на позитиве

Спасибо, было невкусно!

М — Маркетинг

Санта уже не тот

Может, и у вас есть такие примеры? Расскажите нам.

Фото на превью cavendishpress / twitter ebay, ebay

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