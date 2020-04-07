15+ примеров того, как дети укладывают логику взрослых на лопатки одной левой

Написал подросток, спросил, можно ли записать маму на консультацию. Я спрашиваю, знает ли сама мама, что ее записывают? Он отвечает: «Нет, просто она меня без разрешения записала к зубному, а я ее решил записать к психологу. Всегда мечтал». Пара-пара-пам... © Verderz / Pikabu

Знакомая рассказала, есть у нее дочь, 13 лет девчушке. Выходит этот ребенок из ванной: «Мамуль, у меня трусы с лифчиком не сочетаются». — «Доча, тебе же их никому не показывать». — «Мамуль, ну ты же на работу комплект надеваешь». Она не нашлась, что ответить. © Ramone87 / Pikabu

Была я еще мелкой. Смотрела с моей двоюродной сестренкой, еще младше меня, мультик «Снежная королева». Под конец, когда королеву показали крупным планом, я воскликнула: «Надо же, какая красивая!» Сестренка возразила: «Зато злая». Я спросила у неё: «А ты бы что выбрала: быть красивой, но злой, или некрасивой, но доброй?» Она ответила: «Красивой. Я потом исправлюсь». © Vivasvanta / Pikabu

Вижу, сидит моя девочка (8 лет), не знает, куда себя деть, думает долго о чем-то. Потом приходит и спрашивает: «Как ты думаешь, колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?» Я говорю: «Нет, конечно, его же съели». Дочка: «Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел». © kaja.nika / Pikabu

В детском саду дали задание — нарисовать свою семью. Рисунки просматривал штатный психолог и забил тревогу, увидев мое творение. Были нарисованы 4 человека, подписаны корявым почерком: «я», «брат», «папа» и «тетя Оксана». Мамы на рисунке не было. В садике стали думать, что семья неблагополучная, что ребенок не считает, что у него есть мать, что в семье серьезные проблемы. Вызвали родителей, провели с ними беседу. Уже дома меня спросили: «Оленька, почему ты не нарисовала маму?» — «Потому что мама красивая, а красиво я рисовать не умею!» Да простит меня моя тетя Оксана... © nadnaminebo / Pikabu