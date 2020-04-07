15+ примеров того, как дети укладывают логику взрослых на лопатки одной левой
Ох уж эти детки! Как говорит народная молва, маленькие спать не дают — от старших сам не уснешь. И с этим утверждением не поспоришь, однако сколько у них чувства юмора, нестандартного взгляда на мир да и просто особенной житейской мудрости. Жаль, что мы, родители, уже давно растеряли свой детский креатив.
Мы в AdMe.ru многому научились у своих детей, но порой и правда не знаем, как реагировать на их высказывания и шалости. А вы?
- Вместо того, чтобы орать на беснующихся детей, попробовал использовать «я-сообщение». Типа такого: меня расстроило, что я готовил вам материал и объяснял урок, но это все не было услышано. Все стало еще хуже. Самая шустрая девочка расплакалась из-за того, что я расстроен. © rijsamurai / Twitter
- В магазине сейчас произошел чудеснейший разговор между матерью и дочерью. Дочь: «Хочу дракона, такого большого! Крылатого!» Мать: «Зачем? Хочешь, чтобы тебя принц от него спас?» Дочь: «Не-а, чтобы он меня от принца охранял». © pino__chii/ Twitter
- Как-то раз я сидела с 10-летней дочерью маминой подруги. Ей на телефон позвонил какой-то мальчик, на что она, закатив глаза, подняла трубку со словами: «Я занята, и если ты собираешься еще раз признаваться мне в любви, то я отвечу, что я люблю только киндер-сюрприз с принцессами». © sumaher_sonia / Twitter
- Написал подросток, спросил, можно ли записать маму на консультацию. Я спрашиваю, знает ли сама мама, что ее записывают? Он отвечает: «Нет, просто она меня без разрешения записала к зубному, а я ее решил записать к психологу. Всегда мечтал». Пара-пара-пам... © Verderz / Pikabu
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Знакомая рассказала, есть у нее дочь, 13 лет девчушке. Выходит этот ребенок из ванной: «Мамуль, у меня трусы с лифчиком не сочетаются». — «Доча, тебе же их никому не показывать». — «Мамуль, ну ты же на работу комплект надеваешь». Она не нашлась, что ответить. © Ramone87 / Pikabu
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Была я еще мелкой. Смотрела с моей двоюродной сестренкой, еще младше меня, мультик «Снежная королева». Под конец, когда королеву показали крупным планом, я воскликнула: «Надо же, какая красивая!» Сестренка возразила: «Зато злая». Я спросила у неё: «А ты бы что выбрала: быть красивой, но злой, или некрасивой, но доброй?» Она ответила: «Красивой. Я потом исправлюсь». © Vivasvanta / Pikabu
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Вижу, сидит моя девочка (8 лет), не знает, куда себя деть, думает долго о чем-то. Потом приходит и спрашивает: «Как ты думаешь, колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?» Я говорю: «Нет, конечно, его же съели». Дочка: «Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел». © kaja.nika / Pikabu
- В детском саду дали задание — нарисовать свою семью. Рисунки просматривал штатный психолог и забил тревогу, увидев мое творение. Были нарисованы 4 человека, подписаны корявым почерком: «я», «брат», «папа» и «тетя Оксана». Мамы на рисунке не было. В садике стали думать, что семья неблагополучная, что ребенок не считает, что у него есть мать, что в семье серьезные проблемы. Вызвали родителей, провели с ними беседу. Уже дома меня спросили: «Оленька, почему ты не нарисовала маму?» — «Потому что мама красивая, а красиво я рисовать не умею!» Да простит меня моя тетя Оксана... © nadnaminebo / Pikabu
- Старший сын, когда его спрашивают, сколько маме лет, говорит: «Маме 20 и 2 хвостика», — и показывает на себя и брата. © Анютка Дзюбенко / Facebook
- Моему сыну было лет 5. Воскресное утро. Я на кухне готовлю завтрак. У нас во дворе росло высоченное дерево, и вот почти наверху сидит кот, как его туда занесло, неизвестно. Сын смотрит в окно, залезает на подоконник, открывает форточку и на весь двор орет: «Кот! Слазь! А то упадешь!» И так несколько раз. Тут уже я ему говорю закрыть окно, а то простудится. Март месяц. Слазит и говорит сам себе: «Не отвечает. Глухой, наверное...» Сейчас ему 30, но до сих пор вспоминаем. © Nataliya Nikolyuk / Facebook
- Стояли с маленькой дочкой в очереди в банке, на мониторе показывают всякое развлекательное, чтоб народ не скучал. В том числе и мошенников банковских, взявших кредит и слинявших. На экране появляется мужик с щетиной. Дочка, тыча пальцем в монитор: «Мама, мама, смотри — папа!» © Елена Василишина / Facebook
- В детстве на меня возлагали большие надежды, потому что я больше всего на свете любил читать. Пока остальные дети сшибали коленки, пинали друг друга ногами, я сидел в стороне и почитывал что-нибудь старое, но интересное. Родители думали, я стану профессором или писателем, а я просто любил находить в текстах старые обзывательства и применять их в жизни. Толкает меня кто-то в коридоре, а я ему: «Ах ты баламошка королобый! Негораздок ты лободырный!» © «Палата» № 6 / vk
- Дочке 6 лет, ходит в сад. Вчера всех родителей вызывали на собрание, потому что дети из нашей группы устроили забастовку против манки 4-й день подряд. Нарисовали на альбомных листах плакаты с кучей ошибок, придумали какие-то примитивные кричалки, орали там полдня. На собрании с мужем сделали серьезные лица, а дома ржали как угорелые. Точно наша дочь. Муж так когда-то сбежал из садика из-за манки, а я 3 суток ходила голодная в детском лагере. © «Палата» № 6 / vk
- Дочка налопалась пельменей. Опухшая от обжорства, поковыляла на диван. Лежит, вздыхает, пузико трет, говорит: «Больше никакой еды! Больше никогда!» Тут дверь открывается, в квартиру входит муж: «А кто хочет мороженку?» Дочка спрыгивает с кровати и летит к папочке: «Хочу шоколадное!» © «Палата № 6» / vk
Фото на превью Елена Василишина / facebook