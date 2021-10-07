15 примеров обмана зрения, с которыми разберется только детектив

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Если внимательно осмотреться вокруг, то мир становится совершенно другим. Ржавый гвоздь, например, может оказаться бобом, а собака — замаскироваться под плед. Иногда нужно дважды приглядеться, чтобы понять, что происходит на самом деле. Так жизнь становится более увлекательной.

Мы в AdMe.ru отыскали несколько оптических иллюзий, с которыми люди сталкивались в повседневной жизни, и теперь хотим показать их вам.

1. Странная металлическая дыра в озере

2. Когда вы терпеть не можете постояльцев своего отеля

3. «Опять потеряли нашу собаку»

4. Этот фургон полностью белый

5. «Моя чашка, полная молока, выглядит так, будто она перевернута»

6. «Моя кошка уснула в таком положении, что кажется, будто она стоит»

7. Из-за отражения конфорки на металлической кастрюле она кажется прозрачной

8. Грузовик покрашен так, будто он открыт

9. Из-за тени стебля на листе кажется, что растение повернуто в другую сторону

10. А это замечательный маленький артист

11. Песок, рассыпанный на этой новой велосипедной дорожке, выглядит как солнечное сияние

12. «Моя дочь перед сном обнимает свою мягкую игрушку»

13. Павлин с собранным хвостом стоит перед растением

14. «Я постоянно путаю подводку для глаз своей жены с батарейкой»

15. «Если смотреть сверху, то это семя, которое я увидел на дереве в Сан-Франциско, выглядит прямо как ржавый болт»