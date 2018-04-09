15 примеров, когда логика оказалась бессильна
Каждый день мы сталкиваемся с удивительными вещами, странностями и неординарным подходом к жизни других людей. Но эти веселые ребята переплюнули всех в умении быть внезапными и непредсказуемыми. И не пытайтесь найти логику в этой подборке — ее тут просто нет.
AdMe.ru собрал уморительные ситуации, в которых своя атмосфера, и рациональностью там даже не пахнет.
1. «Встречаемся у зеленого магазина»
2. Интересно, как это работает?
3. Куда мы идем?
4. Спи, моя радость, усни
5. «Коротко о том, как я ищу песни»
6. Стратегический запас
7. Я кораблик
8. Когда не можешь молчать о своих чувствах
9. Маркетинг
10. Креатив
11. Так вот почему нам всем нездоровится
12. Элегантное решение
13. Кот-утопленник
14. Yoghurt gas station
«Gas station — бензозаправочная станция».
15. В надежде на хороший улов
Может, у вас в закромах есть несколько фотоабсурдов? Делитесь с нами.
Фото на превью Dims911/pikabu