15 примеров, когда логика оказалась бессильна

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Каждый день мы сталкиваемся с удивительными вещами, странностями и неординарным подходом к жизни других людей. Но эти веселые ребята переплюнули всех в умении быть внезапными и непредсказуемыми. И не пытайтесь найти логику в этой подборке — ее тут просто нет.

AdMe.ru собрал уморительные ситуации, в которых своя атмосфера, и рациональностью там даже не пахнет.

1. «Встречаемся у зеленого магазина»

2. Интересно, как это работает?

3. Куда мы идем?

4. Спи, моя радость, усни

5. «Коротко о том, как я ищу песни»

6. Стратегический запас

7. Я кораблик

8. Когда не можешь молчать о своих чувствах

9. Маркетинг

10. Креатив

11. Так вот почему нам всем нездоровится

12. Элегантное решение

13. Кот-утопленник

14. Yoghurt gas station

«Gas station — бензозаправочная станция».

15. В надежде на хороший улов

Может, у вас в закромах есть несколько фотоабсурдов? Делитесь с нами.