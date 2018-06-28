15 примеров искрометного юмора на рабочем месте

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В обычные рабочие будни может случиться все что угодно. Иногда капельку юмора привносит случай, а иногда и сами коллеги. Вот в нашей статье мы собрали именно такие варианты. Например, вы увидите, как отвечают студенты на СМС преподавателя или какие неожиданности могут произойти на рабочем месте начинающего пасечника.

Посмотрите, что AdMe.ru собрал для вас, чтобы поднять настроение и напомнить, что и на работе есть место смеху.

Офисная классика

Кто сказал, что полицейские лишены чувства юмора?

«Супруга работает в аптеке. В честь Дня медика выдали такой сертификат»

Когда просишь официанта дать столько бесплатного соуса, сколько он может дать, чтобы его не уволили

Тортик для коллеги, который переходит на другую работу

«Ты умер для нас. Надеемся, тебя постигнет неудача».

Сюрприз, который обнаружился под ковром на нашем рабочем месте

«Убирайся».

«Я начинающий пчеловод, и мне говорят, что укус на лице — это обряд посвящения. Так что я посвящена»

Ох уж эти шутники

Теперь главное — ничего не перепутать

Когда повар знает свое дело

Рабочее место интроверта

Рабочие страсти

Идеально

«По работе необходимо интересоваться у студентов, на что они защитились»

В Центральный суд Сочи пришел иск в таком конверте

Расскажите про ваши рабочие будни, есть ли там место юмору?