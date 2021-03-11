15 обыденных ситуаций, от которых у застенчивых людей переживаний хватит на неделю

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Подчас самые простые ежедневные ситуации становятся для застенчивых людей серьезным испытанием. Некоторые постоянно ощущают неловкость при взаимодействии или приближении других, о чем посторонние даже не догадываются.

Мы в AdMe.ru посмотрели на случаи из повседневной жизни глазами стеснительных людей и прониклись к ним сочувствием.

Каждый раз, когда в большой компании просят рассказать о себе, ты успеваешь помолиться всем богам. Но это не работает

От стеснения никогда не решишься перебить преподавателя, даже если он назвал тебя девушкой

Хуже совместной поездки в машине с коллегой может быть только поездка с начальником

Легче пропустить свою остановку, чем привлекать внимание всего автобуса

Хочется отказаться от всех наград мира, лишь бы не пришлось произносить благодарственную речь

Застенчивость при обсуждении предстоящего свидания может обернуться большими затратами

Случайная встреча со знакомыми наводит только на одну мысль — о плаще Человека-невидимки

Вопрос продавца-консультанта заставляет пулей вылетать из магазина

Покупка гигиенических средств для жены вызывает желание провалиться сквозь землю

Необходимость здороваться с коллегами превращает утро в непростое испытание

Пылко выражающих свои чувства людей хочется сторониться как огня

Вопросы бариста заставляют горько пожалеть, что дома просто не заварила чай

Смущение при знакомстве не позволяет даже поправить ошибку собеседника в твоем имени

Одна мысль о том, чтобы признаться в потребности сходить в туалет, пугает настолько, что лучше сбежать со свидания

Общение на вечеринке пугает так, что клянешься себе все вечера проводить дома за сериалами