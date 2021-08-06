15+ пользователей сети, которые случайно открыли для себя то, что и в обычных вещах бывают секреты

Порой мы даже не догадываемся, что таят в себе окружающие нас вещи, пока однажды не подворачивается случай это узнать. Тогда-то и выясняется, что даже привычные для нас предметы могут не на шутку удивить. Например, в ракушке вместо мидии сидит морская звезда, внутри коврика для компьютерной мыши скрываются картинки из аниме, а причиной странной вибрации в доме является рой пчел в кирпичной кладке.

Мы в AdMe.ru накопали в сети фотографии от пользователей, которые загружали свои посты с возгласом: «Так вот, оказывается, что было внутри!»

«Вот что находится внутри моего надувного матраса»

Похоже на какую-то интерактивную арт-инсталляцию. © pitzmaroon / Reddit

«Мой старый коврик для мыши порвался. Внутри оказалось аниме»

«Внутри по структуре кактус похож на кабель»

«Мой младший брат сломал джойстик. Я решил разобрать. Вот что было внутри»

«Я купил этот дом 10 лет назад. Никаких упоминаний от предыдущих владельцев об отгороженной стеной двери не было. Вот что скрывалось за ней»

«У моего помидора выросло сердце внутри»

«Вот что спрятано в игрушке моей собаки на случай, если она ее порвет»

«Открыл раковину за обедом, а вместо мидии там обнаружил морскую звезду»

«В моем болгарском перце рос перец поменьше»

«Дождь нарисовал портрет в коре дерева»

«Открыть сейф оказалось легко: подцепить рычаг и выбить штифты. Наши находки внутри — это что-то»

«Нашел цветок, который рос внутри подсолнуха»

«Нашел яйцо в яйце»

«Нашла на лужайке расколотый камень, а внутри было вот это»

«Я обнаружила это в книге 1800-х годов, которую купила на распродаже в библиотеке»

«Внутри лимона оказалась проросшая семечка»

В пачке с мармеладными червячками попался бракованный червячок

«Вот что обнаружил мой отец, когда расследовал странную вибрацию в своем доме»