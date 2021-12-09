15+ подтверждений тому, что все мы такие разные. Но в некоторых случаях есть только 2 типа людей

У каждого из нас есть множество привычек, которые очень прочно вошли в нашу жизнь. И таким привычкам мы чаще всего не придаем значения, ведь это уже просто неотъемлемая часть ежедневных ритуалов. Зато легко замечаем, как кто-то другой не выключил свет в доме, закрыл дверь не на все замки или поставил банку с кофе не на ту полку.

Мы в редакции AdMe.ru долго обсуждали, у кого и какие сформировались привычки. И почему далеко не все домочадцы их разделяют. И в этой статье мы делимся историями о тех самых 2 типах людей. А в конце вас ждет небольшой бонус.

Посуду все моют по-разному. Если вообще моют

Ох уж эта борьба с посудой. Кто-то не может и одной тарелки оставить в раковине. А кому-то нравится накопить целую гору.

И вещи в шкафу сами себя не сложат. Хотя так считают далеко не все

Порядок в шкафу у каждого выглядит по-своему. И вовсе не обязательно складывать ровные стопочки вещей, чтобы в итоге найти нужную.

Что уж говорить по поводу правильного поедания кукурузы

«Разница между тем, как мой брат и моя девушка доедают кукурузу».

Тут уж точно нет никаких правил: как сумел, так и съел. Главное, что вареная кукуруза — это так вкусно.

Кажется, чайные пакетики тоже разделили нас на 2 лагеря

Наверное, пакетик в чашке оставляют те, кто любит чай покрепче. Только чтобы потом помыть такую чашку, нужно пройти целый квест «по распутыванию нитей».

Даже мюсли с йогуртом не все едят одинаково

«Вторая картинка вызывает у меня беспокойство и напоминает о том, как мой муж ест йогурт». Перемешивать или наслаждаться красивой подачей — не так важно. Главное, что такой завтрак получается очень питательным.

Чай или кофе — вот где споры никогда не утихают

«У нас 2 типа людей: один чайный человек, другой кофейный. На фото запечатлена типичная битва чая и кофе на узкой полочке. Постоянно сверху оказывается то чай, то кофе. Тот, чья сторона оказывается снизу, ворчит. Сейчас доминирует чай».

Борьба кофеманов и любителей чая не прекращается никогда. Но какая разница: чай или кофе, если ты пьешь это за беседой с лучшим другом?

Порядок должен быть во всем. Беспорядок тоже приветствуется

Рай перфекциониста, когда на полке все стоит бутылочка к бутылочке. Только порой у работников магазинов просто нет времени так красиво выкладывать весь товар.

Соседи тоже бывают 2 типов

Представление об идеальном дворе у соседей не всегда совпадает. Кто-то так тщательно следит за своим газоном, будто готовится к съемкам идеального американского фильма. А кто-то спокойно относится к опавшим листикам в своем дворе.

Даже зубная паста может быть яблоком раздора

«Паста — боль. Слева мужа, справа моя. Если у нас общая, то я каждый раз мысленно прихожу в бешенство». Даже зубную пасту мы все выдавливаем по-разному: аккуратно и поступательно из всего тюбика или же нажимаем на самую середину, лишь бы она быстрее вытекла на щетку.

Ох уж эти защитные пленки на банках

Защитные пленки на баночках можно снимать полностью, а можно и просто разорвать, лишь бы быстрее добраться до вкусняшек. Есть еще и 3-й тип людей: когда пленку отрывают только наполовину, чтобы потом можно было снова накрыть ей банку.

Когда сложно держать фантик в руках спокойно

Заметили, как некоторые люди любят скручивать фантики, салфетки в руках? А кто-то и вовсе не может спокойно положить обертку, ее нужно обязательно разорвать на кусочки.

Нож или ложка для сыра — вот в чем вопрос

«В этом мире есть 2 типа людей. Мы с соседкой по комнате просто обожаем сыр на гриле. Она всегда пользуется ножом, в то время как я навсегда привязана к ложке». Нож или ложка? У каждого из нас разное представление об удобстве. Поэтому не стоит удивляться, если кто-то делает наоборот.

Хорошо, что во многих вещах за нас уже все продумали

И для тех, кому достаточно одной жвачки, и для любителей взять сразу целую горсть производитель придумал специальную крышку.

Ну а в этом случае уже кому как удобнее

Многие люди привыкли каждый раз, снимая и надевая обувь, развязывать, а потом заново завязывать шнурки. А кто-то спокойно обувается, не трогая шнуровку.

О вкусах, как говорится, не спорят

Зачем макать каждый отдельный кусочек в соус, если можно просто полить им все блюдо сразу.

Когда делишь комнату с кем-то еще

«Я просто сделал передышку и понял, что есть 2 типа людей».

Почему-то есть стереотип, что представительницы женской половины больше предпочитают порядок. Но при виде этого фото можно легко понять, что 2 типа людей — это далеко не женщины и мужчины.

Кажется, это что-то про раздельное питание

Кто-то предпочитает пробовать каждое блюдо отдельно, чтобы лучше прочувствовать его вкус. А кто-то придерживается теории, что вкус продуктов дополняет друг друга, поэтому неплохо бы смешать их.

Киви тоже доказали, что мы такие разные

«Муж никогда не чистит его, зато до последнего кусочка выковыривает ложкой. А вот я так не могу, невкусно мне».

Этот фрукт можно разрезать пополам и аккуратно доставать мякоть ложкой. А можно и порезать на сочные кусочки, тогда не придется пачкать руки и можно легко есть его приборами.

Какие же разные мы собираем коллекции

Мы разные практически во всем. Даже наши привычки собирать и коллекционировать отличаются так сильно, что могут вызывать у некоторых просто кучу вопросов.

Правила парковки

На парковке можно заметить, как некоторые водители предусмотрительно складывают зеркала на своих машинах, чтобы другим было удобнее парковаться рядом. А кому-то, наоборот, требуются зеркала побольше. В конечном счете какая разница? Ведь на парковке все средства хороши, лишь бы правильно поставить машину и не задеть своего соседа.

Когда даже не знаешь, какой костюм лучше

Представление о костюмированных вечеринках тоже может сильно разниться. И в этом случае все же главное, что каждый действительно заморочился со своим образом.

Бонус: кажется, природа разделила на 2 типа не только людей