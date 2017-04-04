15 «подслушанных» историй о самой крепкой любви

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недаром говорят, что любовь — это все, что нам нужно. Она помогает справиться с трудностями, верить в чудеса и придает сил. AdMe.ru собрал забавные и искренние истории людей о разных проявлениях самого прекрасного чувства на земле.

Помню, как в детстве украшали с родными елку красивыми игрушками — старинными, обсыпными, которых сейчас уже не найдешь. И был среди них большой шар синего цвета, на котором звездочки фосфорные нарисованы. Это была целая церемония: открыть коробку, достать шар, «зарядить» фосфор под лампой, чтобы звездочки засветились в темноте этим особенным зеленоватым светом... Мы всегда вешали этот шар на елку первым. С этого момента для нас и начиналось волшебное ожидание праздника. Шар жив до сих пор.

Когда ссоримся с женой, дочка картинно падает и симулирует травму ноги или руки. Недавно была ссора на кухне. Дочь спала в зале (дневной сон), услышав повышенные тона, пришла на кухню и увела меня за руку: страшно, мол, спать одной. Уложила меня рядом, схватила за ухо, и мы уснули. Ребенок не дает ссориться. Живем теперь в мире.

Мой отец живет в Ростове-на-Дону, а я с мамой в Москве. У родителей спокойные, дружеские отношения. Иногда папа приезжает в гости. Обожаю просыпаться, когда папа дома. Он сходит с утра в магазин и суетится на кухне: в маленькой кастрюле варятся сардельки, на столе свежий хрустящий хлеб, зелень, порезан сыр. Папа наливает кофе со сливками. Ты сядешь на стул, подтянешь ноги, папа потреплет по голове, смешно подтягивая штаны. И тут понимаешь: счастье есть.

Вечером сидела за кухонным столом и раскрашивала картинку цветными карандашами. Задумка была интересная, и чтобы ничего не спутать, я все карандаши отсортировала и разложила в особом порядке. Собственно, заняла весь стол.

Утром муж накрывал завтрак, пока я с криками «а-а-а, проспала!» носилась по дому. Захожу на кухню, вижу, что нет больше на столе моих аккуратно разложенных карандашиков. Расстроилась, конечно, но не сильно, ибо сама дура, надо было с вечера их переложить куда-нибудь. А потом зашла в спальню и увидела свои карандаши на компьютерном столе. Муж переложил. В том порядке, что у меня был. Все 50 штук.

Поведала мужу свою слезливую историю про Деда Мороза, как родители рассказали, что его не существует и подарки закончились на Новый год. Что ребенок внутри меня плачет и мне до сих пор обидно. Думала, покрутит у виска, а сегодня я получила письмо от Деда Мороза с просьбой написать, что я хочу на Новый год! И хоть я знаю, кто это написал, но мне до слез приятно.

Учусь в другом городе, родители за 150 км. Заболела, температура до 40 поднялась. Папа приехал на машине, чтобы отвезти меня из универа в общагу. Человек ехал 2 часа туда и 2 обратно, чтобы я не стояла на остановке и не проехала 30 минут в маршрутке! Привез теплый, сваренный мамой специально бульон и малиновое варенье.

Живем с девушкой в разных городах, видимся иногда в выходные. В один из таких дней сказал ей, что встретиться не получится, а сам решил устроить сюрприз и приехать. И вот я на месте, с букетом, радостный, стучу в дверь. Никто не открывает. Звоню на сотовый и на вопрос «Где ты?» получаю просто уморительный ответ: «А я к тебе еду».

Ехал в метро, как обычно, битком вагон. Девушка наступила мне на ногу, но вместо слов взяла меня нежно за руку и улыбнулась. Кажется, я влюбился.

Я впервые увидела его на улице, когда мы столкнулись. На следующий день — в поликлинике (он выходил, я заходила). Я подумала, что это судьба. Узнала о нем у подруги-одноклассницы (она была со мной, когда я увидела его впервые). Оказалось, что он учится со мной в одной школе, но на 2 года старше. Подруга нашла мне его страницу в соцсети совершенно случайно. Но после того, как он мне сказал, что на выпускном в детском саду он был Звездочетом, я поняла, что это точно судьба. Я была Звездочкой.

Получил СМС от жены: «Любимый, я придумала обалденный салат из хурмы, чеснока и квашеной капусты! Жду тебя дома!». Хм, зайду-ка в аптеку... кажется, я скоро стану папой.

Моя тетя до 25 лет была одна. На все вопросы «Да когда ж ты себе мужа найдешь?» отвечала просто: «Не нашла того самого». И вот сидела она с моей бабушкой в кафе, а мимо проходил парень. Тетя успела лишь сказать: «Это он, я чувствую!». И побежала знакомиться с ним. Живут вместе уже больше 20 лет.

Живем два года с мужем. Добивался меня до этого 20 лет. Безумно любим друг друга. Только времени общаться почти нет, так как оба много работаем. Но у меня хотя бы пятидневка. А он — вахтой, да еще сразу по две. Домой приходит в 10 вечера, уезжает утром в 5:30. Недавно проспал на работу в воскресенье, остался дома. Какой же это кайф — просыпаться не совсем ранним утром в объятиях любимого. Вот что действительно ценно!

Я миниатюрная, а муж — здоровый лоб. И ночью он меня скомкивает в комочек, «облапливает» всю и так спит. Мне тесно, жарко, все затекает. Выбраться невозможно. Если прошу — выпускает, но стоит ему заснуть и опять он во сне собирает меня в «клубок». И вот он уехал в командировку... Ура! Свобода! Но нет — я теперь, оказывается, могу спать только плотно «упакованной» в объятия мужа.

Мой милый сделал мне предложение в первый день знакомства. Тогда сочла его несерьезным и «держала оборону». Хотя сама с первой секунды чувствовала себя рядом с ним так уютно, как если бы после долгих лет скитаний вернулась домой. А он свое поведение позже объяснил так: «Я правда не знаю, что это было, но мне сразу очень захотелось быть с тобой семьей». Мы семья уже 9 лет.

Первая любовь. Любили безумно, понимали друг друга с полуслова. Но я посчитал, что еще слишком молод для серьезных отношений, и променял ее на гулянки с друзьями. Теперь мне 27, позади 6 лет беспробудных пьянок и несерьезных отношений. Недавно мы случайно встретились в торговом центре, оказалось, она уже счастлива замужем, есть сын. Мы просидели в кафе часа 4, говорили о жизни, о прошлом. Оба признались, что это было самое лучшее время в нашей жизни. Я приехал домой и разрыдался. Как же я был глуп, что променял ее на это все. Друзья, цените то, что у вас есть, цените тех, кто вас любит, ведь в нашем огромном мире так нелегко найти свою половинку! А найдя ее, держите крепче и никуда не отпускайте.