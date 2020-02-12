15 отчаянных комментаторов, которые метили в бровь, а попали в глаз

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Мало кто из нас, находясь, к примеру, в общественном транспорте, способен сделать абсолютно незнакомому человеку замечание по поводу его внешнего вида, поведения или какого-нибудь высказывания. Но то реальная жизнь, а вот в сети дела обстоят иначе: здесь людей, которые не видят ничего страшного в том, чтобы высказать свое мнение или отшутиться под чужим постом, хоть пруд пруди. И хорошо это или плохо, история умалчивает.

AdMe.ru бороздил просторы интернета и наткнулся на 15 человек, которые попали в самое яблочко своими язвительными комментариями.

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А вы когда-нибудь оставляли смешные комментарии под чужими постами? Прилетало ли вам самим нечто подобное от незнакомцев?

Фото на превью f4tima_y / Twitter

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