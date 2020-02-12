15 отчаянных комментаторов, которые метили в бровь, а попали в глаз

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Мало кто из нас, находясь, к примеру, в общественном транспорте, способен сделать абсолютно незнакомому человеку замечание по поводу его внешнего вида, поведения или какого-нибудь высказывания. Но то реальная жизнь, а вот в сети дела обстоят иначе: здесь людей, которые не видят ничего страшного в том, чтобы высказать свое мнение или отшутиться под чужим постом, хоть пруд пруди. И хорошо это или плохо, история умалчивает.