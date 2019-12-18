15+ обескураживающих СМС от тех, кто знает толк в любви и романтике

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Если раньше мужчины выражали свою любовь к прекрасным дамам при помощи цветов и серенад под окнами, то теперь они пытаются поразить избранниц чувством юмора и острым умом, которые удобнее всего продемонстрировать при переписке. Увы и ах, далеко не всегда их донжуанские попытки завершаются успехом, да и девушки ловко отбиваются от них при помощи шуток и сарказма.

AdMe.ru отыскал на просторах сети самые классные сообщения от прожженных романтиков и готов поспорить, что вы не сможете прочесть эту статью и ни разу не улыбнуться. Проверим?

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Есть ли у вас подобные переписки? Поделитесь в комментариях, и мы добавим их в следующую подборку.

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