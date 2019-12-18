15+ обескураживающих СМС от тех, кто знает толк в любви и романтике

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если раньше мужчины выражали свою любовь к прекрасным дамам при помощи цветов и серенад под окнами, то теперь они пытаются поразить избранниц чувством юмора и острым умом, которые удобнее всего продемонстрировать при переписке. Увы и ах, далеко не всегда их донжуанские попытки завершаются успехом, да и девушки ловко отбиваются от них при помощи шуток и сарказма.