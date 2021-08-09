15 мужчин, от которых никто не ожидал такого

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Иногда кажется, что непредсказуемость — это одно из главных качеств практически всех мужчин. Вне зависимости от возраста, социального статуса и темперамента, они умеют сделать что-то настолько оригинальное, что удивятся не только незнакомые люди, но и те, кто давно знает их как облупленных.

Мы в AdMe.ru не устаем поднимать вам настроение, рассказывая о подобных выходках.

«Сосед сказал, что их кошка у меня на балконе. Попросил вынести, но предупредил, что он не сможет помешать ей в будущем прийти снова»

Муж найдет выход из любой невыгодной для себя ситуации

«Вот как мой муж нарезает бублик»

Когда ты очень заботишься о семье

«Мой отчим собирал обмылки, чтобы сделать из них огромное мыло»

«А я делаю вот так»

«Женщины смотрят прямо вам в глаза и уверяют, что это два разных цвета!»

Логику некоторых людей можно использовать против них самих

Он вообще понимает, что это не такси?

Когда умеешь мастерски маскироваться

«Лучшее фото, которое у меня когда-либо было»

«Жена: „Зачем ты это фотографируешь?“ Я: „Потому что это самый крутой ограничительный столб, который я когда-либо видел“»

«Я сделал киви из манго»

«Сантехник пришел установить сиденье для унитаза после того, как сломали предыдущее. И вот результат»

«Фотография с выпускного моего дяди — один из самых смешных снимков, которые я вообще видел»