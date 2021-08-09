15 мужчин, от которых никто не ожидал такого
Иногда кажется, что непредсказуемость — это одно из главных качеств практически всех мужчин. Вне зависимости от возраста, социального статуса и темперамента, они умеют сделать что-то настолько оригинальное, что удивятся не только незнакомые люди, но и те, кто давно знает их как облупленных.
Мы в AdMe.ru не устаем поднимать вам настроение, рассказывая о подобных выходках.
«Сосед сказал, что их кошка у меня на балконе. Попросил вынести, но предупредил, что он не сможет помешать ей в будущем прийти снова»
Муж найдет выход из любой невыгодной для себя ситуации
«Вот как мой муж нарезает бублик»
Когда ты очень заботишься о семье
«Мой отчим собирал обмылки, чтобы сделать из них огромное мыло»
«А я делаю вот так»
«Женщины смотрят прямо вам в глаза и уверяют, что это два разных цвета!»
Логику некоторых людей можно использовать против них самих
Он вообще понимает, что это не такси?
Когда умеешь мастерски маскироваться
«Лучшее фото, которое у меня когда-либо было»
«Жена: „Зачем ты это фотографируешь?“ Я: „Потому что это самый крутой ограничительный столб, который я когда-либо видел“»
«Я сделал киви из манго»
«Сантехник пришел установить сиденье для унитаза после того, как сломали предыдущее. И вот результат»
«Фотография с выпускного моего дяди — один из самых смешных снимков, которые я вообще видел»
А что самое неожиданное вытворяли мужчины из вашего окружения?
Фото на превью great_laziness / Twitter
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