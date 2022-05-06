15 моментов, которые согрели наши сердца

Ученые изучали мозговую активность испытуемых в тот момент, когда им показывали фотографии милых детей. Чем более милым был ребенок, тем больше активности регистрировалось в центре удовольствия мозга, называемом «прилежащим ядром». Что ж, приготовьтесь к бурной активности вашего центра удовольствия.

Мы в AdMe.ru хотим наполнить ваши сердца радостью с помощью этих теплых фотографий.

1. «Моя собака-проводник всегда предупреждает меня перед тем, как я упаду в обморок, чтобы я мог найти безопасное место. Я очнулся и увидел это»

2. «Сегодня утром, когда я выгуливал собаку, ко мне прилетел такой вот малыш. Меня уже можно официально считать диснеевской принцессой?»

3. «Еще весной я боролся с раком, а Рождество уже встречал со своей замечательной семьей, счастливый и здоровый»

4. «Для каждого спора у меня припрятан туз в рукаве»

5. «Ее любимая игрушка»

6. «У родителей появился котенок, а у нашего ротвейлера — новый друг, о котором нужно заботиться»

7. «Каждый день мои родители играют в Mario Kart 64, чтобы решить, кто будет готовить чай. Они так „подкидывают монетку“ уже 20 лет»

8. «Если мои пациенты из отделения интенсивной терапии хотя бы на несколько минут забудут, что на Рождество им приходится торчать в больнице, значит, не зря я все это затеяла»

9. Это слишком мило

10. «Познакомьтесь с Эрлом. Ему 11 лет. Пару недель назад он сидел на цепи, а теперь он с нетерпением ждет, когда приедет его куртка от Gucci»

11. «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как наша кошка смотрит на моего мужа»

12. «Я работаю курьером и очень часто встречаю собак. Этот парень всегда рад меня видеть»

13. «8 недель и 1 год. Наша девочка повзрослела слишком быстро»

14. «Похоже, я завел не кота, а суриката»

15. «Мы стояли в длинной очереди на кассе. Этот мужчина сказал, что ему нужно в туалет, и ушел»

«Оказалось, что он пошел покупать своей жене цветы и спрятал их за спиной, чтобы сделать ей сюрприз».