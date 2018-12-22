15+ комментариев от пользователей соцсетей, которые парой фраз способны сделать наш день
Без комментаторов в интернете было бы в миллион раз скучнее. Мы ничего не узнали бы ни про 140-летнего анестезиолога, ни про шавермкоин, ни про кота-взяточника. К счастью, всегда будут люди, которые не могут молча проскроллить чей-то пост и не высказаться, а значит, у нас никогда не закончатся поводы для смеха.
AdMe.ru выуживает из океана комментариев самые крутые и залайканные, и вот вам новая подборка.
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Бонус: комментаторы, они и в офлайне комментаторы
Фото на превью sergey101 / Pikabu