15+ комментариев от пользователей соцсетей, которые парой фраз способны сделать наш день

  • 26
  • 27
  • 11
  • 14.2k

Без комментаторов в интернете было бы в миллион раз скучнее. Мы ничего не узнали бы ни про 140-летнего анестезиолога, ни про шавермкоин, ни про кота-взяточника. К счастью, всегда будут люди, которые не могут молча проскроллить чей-то пост и не высказаться, а значит, у нас никогда не закончатся поводы для смеха.

AdMe.ru выуживает из океана комментариев самые крутые и залайканные, и вот вам новая подборка.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Бонус: комментаторы, они и в офлайне комментаторы

Фото на превью sergey101 / Pikabu

  • 26
  • 27
  • 11
  • 14.2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!