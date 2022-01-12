15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь

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Хотите узнать своего коллегу поближе — взгляните на его рабочее место. Вам сразу станет понятно, что это за человек, как он ведет себя в повседневной жизни, как относится к делу и будет ли вам комфортно находиться с ним рядом.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, чьи коллеги не дают своим сослуживцам скучать и постоянно выкидывают фортели.

«Коллекция кофе со льдом моего коллеги»

«Как напарник ест пиццу»

«Рабочее место моего сослуживца привлекает мышей»

Когда у тебя ленивые коллеги

«Коллега заряжает свой телефон»

«Мой напарник открыл пачку жевательной резинки, которую я только что купил»

Вот так они разрезают торт

«Коллега оставил другому коллеге еще с пятницы послание. Пока владелец стола не пришел»

«Мой сослуживец пытался открыть бутылку с водой»

Вот так он открывает коробку

«Зарядные порты на мгновение перестали работать, и мы заглянули под стул моего коллеги»

«Грязная клавиатура моего сослуживца»

Когда шкафчик на работе может многое о тебе рассказать

«Коллега ехала на моей служебной машине и оставила жвачку на двери»

Когда на работе не очень-то беспокоятся о чистоте и порядке

«Сослуживец оставил авокадо в холодильнике»

«Вчера коллега разбил еще один мой чайник. Теперь у каждого по одному на счету»

«Вот так на работе загружают посудомоечную машину»

«Коллега перевелся на другую работу и оставил вместо себя деревце»