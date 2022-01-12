15+ коллег, которых даже после увольнения захочешь забыть — не сможешь
Хотите узнать своего коллегу поближе — взгляните на его рабочее место. Вам сразу станет понятно, что это за человек, как он ведет себя в повседневной жизни, как относится к делу и будет ли вам комфортно находиться с ним рядом.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, чьи коллеги не дают своим сослуживцам скучать и постоянно выкидывают фортели.
«Коллекция кофе со льдом моего коллеги»
«Как напарник ест пиццу»
«Рабочее место моего сослуживца привлекает мышей»
Когда у тебя ленивые коллеги
«Коллега заряжает свой телефон»
«Мой напарник открыл пачку жевательной резинки, которую я только что купил»
Вот так они разрезают торт
«Коллега оставил другому коллеге еще с пятницы послание. Пока владелец стола не пришел»
«Мой сослуживец пытался открыть бутылку с водой»
Вот так он открывает коробку
«Зарядные порты на мгновение перестали работать, и мы заглянули под стул моего коллеги»
«Грязная клавиатура моего сослуживца»
Когда шкафчик на работе может многое о тебе рассказать
«Коллега ехала на моей служебной машине и оставила жвачку на двери»
Когда на работе не очень-то беспокоятся о чистоте и порядке
«Сослуживец оставил авокадо в холодильнике»
«Вчера коллега разбил еще один мой чайник. Теперь у каждого по одному на счету»
«Вот так на работе загружают посудомоечную машину»
«Коллега перевелся на другую работу и оставил вместо себя деревце»
А вам повезло с рабочим коллективом или вы предпочли бы с кем-нибудь поменяться своими коллегами?
Фото на превью weully / Reddit
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