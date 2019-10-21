15 картинок, которые были бы обычными, если бы не остроумная подпись
Все эти фотографии так и остались бы незамеченными, если бы не удачные заголовки к ним. И теперь эти снимки лайкают и шерят тысячи пользователей интернета. Посмотрите и вы на растение-доширак, базу повстанцев в Чебоксарах и любовную драму зубных щеток.
Мы AdMe.ru работали над этой веселой статьей с удовольствием. Надеемся, что и вы порадуетесь, читая ее.
1. Когда ты не в силах понять, в чем проблема, и твой кот решает помочь тебе
2. Заходят как-то в бар зебра, гепард и тигр...
3. Так растет доширак (или, по-научному, Carludovica palmata — шляпная пальма)
4. Когда ты уже месяц на море и подтягивается твой кореш
5. «Мои беспроводные дверные звонки на подзарядке»
6. Казалось бы, обычная база повстанцев в ледяной пустоши неизвестной планеты. Но нет, театр оперы и балета, город Чебоксары
7. Последнее, что видит крафтовое пиво перед тем, как умереть
8.
Я: *заглядываю в холодильник.
Морковь, которая лежит там с 2009 года:
9. Как начать войну с Японией и Италией одновременно
10. «У наших зубных щеток любовная драма»
11. Слышали такую группу?
12. Твое лицо, когда ты орел, но мама заставила надеть шапку
13. Лифт в Хогвартсе
14. Беспроводные ремни безопасности
15. Не расстраивайся, Павел Третьяков занимался тем же, что и ты: сохранял понравившиеся картинки, показывал друзьям — и теперь, спустя много лет, все его знают!
А какие надписи придумали бы вы?