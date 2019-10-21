15 картинок, которые были бы обычными, если бы не остроумная подпись

109 5 63 34k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все эти фотографии так и остались бы незамеченными, если бы не удачные заголовки к ним. И теперь эти снимки лайкают и шерят тысячи пользователей интернета. Посмотрите и вы на растение-доширак, базу повстанцев в Чебоксарах и любовную драму зубных щеток.

Мы AdMe.ru работали над этой веселой статьей с удовольствием. Надеемся, что и вы порадуетесь, читая ее.

1. Когда ты не в силах понять, в чем проблема, и твой кот решает помочь тебе

2. Заходят как-то в бар зебра, гепард и тигр...

3. Так растет доширак (или, по-научному, Carludovica palmata — шляпная пальма)

4. Когда ты уже месяц на море и подтягивается твой кореш

5. «Мои беспроводные дверные звонки на подзарядке»

6. Казалось бы, обычная база повстанцев в ледяной пустоши неизвестной планеты. Но нет, театр оперы и балета, город Чебоксары

7. Последнее, что видит крафтовое пиво перед тем, как умереть

8.

Я: *заглядываю в холодильник.

Морковь, которая лежит там с 2009 года:

9. Как начать войну с Японией и Италией одновременно

10. «У наших зубных щеток любовная драма»

11. Слышали такую группу?

12. Твое лицо, когда ты орел, но мама заставила надеть шапку

13. Лифт в Хогвартсе

14. Беспроводные ремни безопасности

15. Не расстраивайся, Павел Третьяков занимался тем же, что и ты: сохранял понравившиеся картинки, показывал друзьям — и теперь, спустя много лет, все его знают!