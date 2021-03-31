15+ картинок и твитов, которые за пару секунд объясняют то, что мы гуглим часами
Иногда, чтобы найти нужную информацию, приходится потратить много времени. Но порой сложные вещи можно объяснить в двух словах так, что поймет даже ребенок. А еще лучше, когда наглядную разницу показывает картинка.
Мы в AdMe.ru любим все простое и понятное, поэтому решили отыскать картинки и твиты, которые объясняют некоторые явления и факты лучше тысячи слов.
Наглядная разница между дневной и ночной сменой
Записи сверху были оставлены работниками, трудившимися в дневную смену, снизу — в ночную.
Различия в том, как строились амфитеатры греков и римлян
«Греческий амфитеатр, углубленный в землю.
Римский амфитеатр возвышается над землей».
Наглядная разница во времени
Разница между тем, как менялась толщина упаковки смартфона, на примере iPhone 12 Pro Max и iPhone 3GS
Вот в чем разница между вареньем, джемом, повидлом и желе
«Различие между летней и зимней шубкой моего кота»
Как отличить оливки от маслин
Два ключа: один после того, как машина прошла 280 тыс. км, другой новый
Как различить винтаж, антиквариат и раритет
Как быстро запомнить разницу между словами «their», «there» и «they’re»
«Носил эту пару обуви в течение года. Слева — моя нога, справа — протез»
Наглядно о том, что такое эволюция
«Эволюция — это не линейный путь отдельных индивидов к поставленной цели.
Эволюция — это сложное дерево различных популяций, которые разветвляются и соединяются».
Вот почему нельзя носить бумажник в заднем кармане
Носить бумажник в заднем кармане вредно для позвоночника. Если сидеть на бумажнике, появляется асимметрия, которая может привести к боли.
Как различить осу, пчелу, шмеля и шершня
Разница между свежей фермерской клубникой и клубникой из супермаркета
Северная и южная стороны домов
А какие вещи вы можете объяснить за пару минут?