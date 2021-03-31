15+ картинок и твитов, которые за пару секунд объясняют то, что мы гуглим часами

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Иногда, чтобы найти нужную информацию, приходится потратить много времени. Но порой сложные вещи можно объяснить в двух словах так, что поймет даже ребенок. А еще лучше, когда наглядную разницу показывает картинка.

Мы в AdMe.ru любим все простое и понятное, поэтому решили отыскать картинки и твиты, которые объясняют некоторые явления и факты лучше тысячи слов.

Наглядная разница между дневной и ночной сменой

Записи сверху были оставлены работниками, трудившимися в дневную смену, снизу — в ночную.

Различия в том, как строились амфитеатры греков и римлян

«Греческий амфитеатр, углубленный в землю. Римский амфитеатр возвышается над землей».

Наглядная разница во времени

Разница между тем, как менялась толщина упаковки смартфона, на примере iPhone 12 Pro Max и iPhone 3GS

Вот в чем разница между вареньем, джемом, повидлом и желе

«Различие между летней и зимней шубкой моего кота»

Как отличить оливки от маслин

Два ключа: один после того, как машина прошла 280 тыс. км, другой новый

Как различить винтаж, антиквариат и раритет

Как быстро запомнить разницу между словами «their», «there» и «they’re»

«Носил эту пару обуви в течение года. Слева — моя нога, справа — протез»

Наглядно о том, что такое эволюция

«Эволюция — это не линейный путь отдельных индивидов к поставленной цели.

Эволюция — это сложное дерево различных популяций, которые разветвляются и соединяются».

Вот почему нельзя носить бумажник в заднем кармане

Носить бумажник в заднем кармане вредно для позвоночника. Если сидеть на бумажнике, появляется асимметрия, которая может привести к боли.

Как различить осу, пчелу, шмеля и шершня

Разница между свежей фермерской клубникой и клубникой из супермаркета

Северная и южная стороны домов