15 историй, пропитанных неподражаемым женским юмором

Летом стала свидетельницей ситуации: моя бабуля вставала рано утром и шла во двор, срезала цветы с клумбы и ставила их в вазочку на кухне. Когда цветы вяли, ситуация повторялась. Возвращаясь как-то домой, я увидела свою бабушку и 4 ее подруг на лавочке у подъезда. Они на весь двор обсуждали «ту самую подлюку», которая ворует их цветы с клумбы. Кричала, возмущалась и предлагала «поймать и оборвать руки воришке» больше всех моя бабуля. Актриса! А я студентка лучшего театрального вуза. © Подслушано / vk

На днях в примерочной магазина, где я работаю, женщина долго уговаривала мужа примерить еще одни джинсы. На предложение тоже что-то присмотреть ответила: «У меня все есть, я носить не успеваю!» Так вот диалог между кабинками:

Кто-то: «Мужчина, а где вы такую жену нашли, а? Там есть еще?»

Наш мужик из кабинки: «Больше нет, свою не дам».

Женщина: «У меня есть много минусов: я пью и курю».

Кто-то (восхищенно): «Так с вами еще и бухнуть можно?!» © PivBear / Pikabu

Знакомая не поленилась, зашла в инстаграм бывшей девушки своего мужика и под их совместными фотками с подписью «мой» написала: «А теперь мой». Через пару дней какая-то другая баба на ее комментарий ответила: «Это вы так думаете». Игра началась.

Работаю в отделе кадров большой корпорации. Работа сложная, ее всегда много: имею дело с людьми и кучей бумаг. Вечно получаю нагоняй и много перерабатываю. Пришла на собеседование девушка, общаемся по условиям работы и понимаем, что ей они не подходят. Девушка от отчаяния, видимо, расплакалась. Отпустила ее, но осадок остался.

Вечером вспомнила этот случай при разговоре с подругой:

— У меня сегодня девушка на собеседовании плакала.

— Ты ей свое место предложила, что ли? © Подслушано / vk