15 историй, пропитанных неподражаемым женским юмором
Женщины — отличные рассказчицы. Любую, даже не особо оригинальную историю они способны украсить житейской иронией и тонким юмором и сделать яркой и запоминающейся. Неудивительно, что женские форумы и соцсети под завязку забиты разнообразными сюжетами из их жизней.
Мы в AdMe.ru обожаем прекрасную половину человечества за легкость, непосредственность и остроумие, поэтому не смогли не оценить по достоинству некоторые из их комичных зарисовок, которые успешно разлетелись по сети.
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Маленький соседский ребенок только что открыл окно и крикнул: «Сколько будет 27 + 4?»
Я крикнула: «31!»
И он сказал: «Спасибо, тетя Бог!» ТЕТЯ БОГ, ах-ха-ха-ха! © molokiss / Twitter
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Стояла с парнем на остановке. Бабушка, продававшая цветы, зелень, домашние овощи предложила парню купить мне букет астр, на что я ответила, что не люблю астры. Она не растерялась и, глядя прямо парню в глаза, выдала: «А, ну так купи ей помидоры!» © Подслушано / vk
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Стою около машины, курю. Подходит парень:
— Сигаретки не будет?
Дала сигарету.
— А зажигалки?
Протягиваю ее. Он в шутку так:
— Еще, думаю, и жвачка есть?
Достаю из сумочки Orbit со словами:
— Я ведь фея, а ты так глупо все 3 свои желания потратил!
Видели бы вы его лицо! © semennicovav / Twitter
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Работаю в магазине, где держат кошку. Эта черная овца бегает за два квартала встречать меня, когда иду на работу, приносит мне птичек и мышек и, видимо, очень меня любит, потому что большую часть времени сидит у меня на коленях. Зараза! У меня на нее аллергия. © Подслушано / vk
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Играли мы с мужем в ролевые игры. Я — доктор, он — пациент. Спрашиваю:
— А вы женаты?
— Да.
— А жена красивая?
— Очень.
— Что, красивее меня?
Сбой системы налицо: в глазах загорелся синий свет и надпись «Критическая ошибка». © n1xn1xn1x / Pikabu
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Мама смотрит фильм с бабушкой. Главный герой начинает читать текст на латыни.
Бабушка: «Выключай звук быстро!»
Мама: «Ты шутишь?»
Бабушка: «Сейчас вызовет какую-нибудь зловещую фигню, так с Наташкой было!»
Дед заходит: «Шо вы орете?»
Бабушка: «Ну вот видишь? А я что говорила!» © chern_ov / Twitter
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Просыпаюсь утром от звука бензопилы, выхожу во двор с собакой погулять. Вижу такую картину: стоит мужик на балконе 2-го этажа, на вытянутых руках держит бензопилу и допиливает дерево, наклоненное в сторону дома. Естественно, дерево начинает падать на дом и выбивает окно на 3-м этаже. 2-секундная тишина, и тут женский голос из квартиры: «А я тебе говорила!» © One1ove / Pikabu
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Мой парень разозлил меня и думал, что после этого будет сидеть в гостиной и спокойненько смотреть телевизор, но как бы не так. Я сказала, что ухожу к подругам, а сама скачала приложение — виртуальный пульт, спряталась в кустах под окнами гостиной и начала включать и выключать ему телек. Это длилось полчаса, и в итоге я еще полчаса наслаждалась зрелищем, как он с бейсбольной битой в руках испуганно носится по дому, звонит другу и говорит, что у нас в доме призрак.
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На улице маленький мальчик, указывая на меня, спрашивал у бабушки, куда идет тетя с зелеными волосами. Она ответила: «Русалка это. Из моря вышла. Или возвращается обратно в море, как знать...» И оба мне улыбнулись. Самое милое, что я слышала от незнакомцев на эту тему. © youngnorthwind / Twitter
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У меня есть 3 кошки, все они просто ненавидят меня. Один раз я решила лечь спать не в свою комнату, а в комнату мамы. Как же я удивилась, когда увидела, что все три легли на меня и стали мурчать. Я посмотрела на них из-под одеяла, а они ошарашенно посмотрели на меня и убежали в испуге. © Подслушано / vk
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Летом стала свидетельницей ситуации: моя бабуля вставала рано утром и шла во двор, срезала цветы с клумбы и ставила их в вазочку на кухне. Когда цветы вяли, ситуация повторялась. Возвращаясь как-то домой, я увидела свою бабушку и 4 ее подруг на лавочке у подъезда. Они на весь двор обсуждали «ту самую подлюку», которая ворует их цветы с клумбы. Кричала, возмущалась и предлагала «поймать и оборвать руки воришке» больше всех моя бабуля. Актриса! А я студентка лучшего театрального вуза. © Подслушано / vk
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На днях в примерочной магазина, где я работаю, женщина долго уговаривала мужа примерить еще одни джинсы. На предложение тоже что-то присмотреть ответила: «У меня все есть, я носить не успеваю!» Так вот диалог между кабинками:
Кто-то: «Мужчина, а где вы такую жену нашли, а? Там есть еще?»
Наш мужик из кабинки: «Больше нет, свою не дам».
Женщина: «У меня есть много минусов: я пью и курю».
Кто-то (восхищенно): «Так с вами еще и бухнуть можно?!» © PivBear / Pikabu
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Знакомая не поленилась, зашла в инстаграм бывшей девушки своего мужика и под их совместными фотками с подписью «мой» написала: «А теперь мой». Через пару дней какая-то другая баба на ее комментарий ответила: «Это вы так думаете». Игра началась.
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Работаю в отделе кадров большой корпорации. Работа сложная, ее всегда много: имею дело с людьми и кучей бумаг. Вечно получаю нагоняй и много перерабатываю. Пришла на собеседование девушка, общаемся по условиям работы и понимаем, что ей они не подходят. Девушка от отчаяния, видимо, расплакалась. Отпустила ее, но осадок остался.
Вечером вспомнила этот случай при разговоре с подругой:
— У меня сегодня девушка на собеседовании плакала.
— Ты ей свое место предложила, что ли? © Подслушано / vk
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Бабушка клеит плакат с Эдвардом из «Сумерек» напротив кровати.
Я: «Откуда ты его взяла и зачем тебе это?»
Она: «Я купила его в магазине, чтобы хоть на стенке у меня был красивый мужчина!»
Я: «А как же дедушка?»
Она: «А твой дед похож на поганку!» © pttosn2ybfdplsd / Twitter
Какими еще историями из собственного опыта вы могли бы дополнить эту подборку?