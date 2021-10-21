15 историй про похудение, которые отзовутся в сердце каждого, кто хоть однажды пытался сбросить вес

Лишние килограммы приходят незаметно, но расстаться с ними бывает ох как непросто. Одним людям удается относительно быстро вернуться в форму, а другим приходится всю жизнь посвятить диетам и тренировкам. И порой за сброшенным лишним весом стоит поистине титанический труд.

Мы в AdMe.ru считаем настоящими героями каждого, кто хоть чуть-чуть приблизился к своей желанной отметке на весах. В нашей подборке мы собрали истории тех, кто однажды решил похудеть.

Недавно я заметил, что после существенного сброса веса стало неудобно сидеть на твердых лавочках — кости торчат и упираются. В связи с этим хочется спросить у людей, которые всю жизнь худые: как вы с этим живете? Что делать? Может, есть какие-то секретные «техники сидения»? © ProstoMuzhik / Pikabu

Весил 97 кг и ругал себя за это. Когда же скинул вес до своей нормы, 75–80 кг, понял, что отношение окружающих особо не поменялось. Друзья, которые прикалывались над моим лишним весом, теперь высмеивают что-нибудь еще. Тетки, которые беспокоились, что я сильно поправился, теперь говорят, что слишком похудел. Разве что девушки стали обращать на меня внимание, но думаю, это из-за вновь обретенной уверенности. А вот что стало сюрпризом, так это линия подбородка, которая пряталась все это время под жиром. © Divyansh Mundra / Quora

Узнала, что такое стыд. На индивидуальном занятии с тренером во время приседа порвались на попе шорты... И молодой красивый парень с очаровательной улыбкой выдал: «Вот видите, растет как на дрожжах!» Надолго, наверное, он меня запомнил. © Подслушано / VK

Отвела 6-летнего сына в сад, а сама впервые за долгое время побежала в спортзал. Вернулась, устала, коврик для фитнеса оставила в коридоре. Забрала ребенка, заходим с ним домой, и сразу вопрос: «Ты что, на фитнес ходила?» Отвечаю: «Ну да». Смотрит внимательно и выдает: «Мам, что-то ты совсем не похудела». © Палата № 6 / VK

Вчера лежали с парнем и говорили о всяком. Я рассказала ему, как похудела на 50 кг, и показала свои растяжки и дряблую кожу. Призналась, что сделала бы пластическую операцию, если бы у меня были деньги, потому что выгляжу как старуха. И тут он сказал: «Мне нравится, как ты выглядишь. Когда нам будет по 80 лет и ты будешь жаловаться на старую дряблую кожу, я с радостью скажу, что ты ничуть не изменилась с тех пор, как тебе было 20». © SimplyBohemian / Reddit

Когда мы познакомились с мужем, я весила 67 кг, была пышечкой и не нравилась себе. К свадьбе взяла себя в руки, похудела до 54 кг. Не голодала, только спорт и правильное питание. Что тут началось: «Ты скелетик обезьянки. У тебя что, вообще нет попы?!» Показывает мне фотографии моделей plus-size, говорит, что хочет, чтобы я была такой же, специально приносит булки и газировку, чтобы я сорвалась и поправилась. Мне нравится мое нынешнее тело и плоский живот, но хочется же и восхищения. Кажется, мне пора искать нового мужа. © Подслушано / VK

«Пошел топить баню и в макулатуре нашел эту тетрадь. Ага, думаю, дочка решила всхуднуть, а то крупноватая она у меня. Дочка в 9 классе, рост 180 см. Ну ничего, первый блин бывает комом. Все равно она у меня самая красивая».

Я никогда не была худой, а за последние 8 месяцев еще больше набрала вес. Вышла впервые на пробежку в наушниках, но даже в них услышала, как две девушки смеются и одна говорит: «Посмотри на ту толстую девушку!» Мне стало очень обидно. Раньше я, скорее всего, убежала бы домой и объелась там от стыда. Но вместо этого продолжила тренировку, а вернувшись домой, съела салат и выпила протеиновый коктейль.

В итоге пробежала больше 1,5 км за 14 минут и чувствую себя прекрасно. Теперь собираюсь бегать перед теми девушками каждый день, пусть смотрят. © 091420 / Reddit

В итоге пробежала больше 1,5 км за 14 минут и чувствую себя прекрасно. Теперь собираюсь бегать перед теми девушками каждый день, пусть смотрят. © 091420 / Reddit Друг встречался с девушкой, она весила 80 кг. Он старался всячески мотивировать ее к похудению, но она игнорировала все это и говорила, что нравится себе и такой, а если он ее любит, то примет в любом виде. В конечном итоге он поставил ультиматум: или она худеет хотя бы до 60 кг, перестает есть тортики, жареную картошку и все остальные вкусняшки, или они расстаются. Она его послала.

Полностью солидарен. Это же каким бесчувственным надо быть, чтобы жареную картоху запретить? Теперь с ней встречаюсь я, разрешаю есть все, сам готовлю разные вкусности, а свободное время частенько проводим в спортзале. За полгода я похудел на 21 кг, а весил 120 кг, а она похудела на 13 кг. Мы сыты, счастливы и помогаем друг другу становиться лучше. © Палата № 6 / VK

В 2017 году купила себе телефон с функцией распознавания лица. С тех пор похудела больше чем на 150 килограммов, и телефон перестал меня узнавать. Это было вишенкой на торте похудения, и я поняла, что вся работа была проделана не зря. От радости чуть не заказала пиццу, чтобы отпраздновать это событие, но решила, что награда едой давно осталась позади. © Qwazertyy / Reddit

После вторых родов я поправилась на 20 кг. Не раз слышала в свой адрес шуточки в стиле: «Ты что, съела своих детей, что так располнела?» Решила заняться спортом, но пока младший сын не ходит в сад, начала заниматься дома. И вот каждый раз, когда я пытаюсь стоять в планке или приседать, нелестным словом вспоминаю своих критиков и советчиков.

«Дома проще всего тренироваться!» — говорили они. А вы попробуйте не свалиться в планке, когда на вас висит 18-килограммовая тушка ребенка, или покачать пресс, напевая песню бременских музыкантов. Хочется все бросить и пойти съесть тортик.

«Дома проще всего тренироваться!» — говорили они. А вы попробуйте не свалиться в планке, когда на вас висит 18-килограммовая тушка ребенка, или покачать пресс, напевая песню бременских музыкантов. Хочется все бросить и пойти съесть тортик. Наш фитнес-тренер проводит занятия в обычной школе. Тренировки начинаются вечером, и в школе на этот момент остаются только сторож и вахтер. Один любопытный сторож стал заглядывать в окна спортзала. Однажды вечером, закрывая за нами ворота школы, он выдал: «Хорошие у вас здесь тренировки, беременные женщины занимаются». Мы остолбенели, потому что никакие мы были не беременные. Но мотивации на активные занятия прибавилось. © LadaTeplova / Pikabu

За год похудела примерно на 20 кг. Когда выложила фото до и после похудения в Instagram, посыпалось много сообщений. Знакомые из колледжа, называвшие меня когда-то толстухой, писали, какая я красотка. Девочки, которые раньше даже не здоровались со мной, просили совета по похудению. Честно скажу, это был шок. Люди, которые раньше даже не беспокоились о моем существовании, стали проявлять внимание только потому, что я теперь хорошо выгляжу. © Ankita Agnihotri / Quora

Много раз сидела на диетах, но каждый раз срывалась и снова набирала вес. Дело в том, что я придумывала себе награду за сброшенные килограммы: например, день пиццы или поход в ресторан без ограничений по блюдам. Естественно, после этого все обычно было как в тумане, и диета срывалась. В этот раз выбрала другую тактику: за каждые сброшенные 2 кг покупаю себе дорогие обновки желанного размера. Скинула целых 10 кг и пополнила гардероб. Скоро смогу «выгулять» свои наряды.

Как-то на пробежке во время дождя я поскользнулась и упала. Мне помогла подняться милая женщина, которая недоумевала, почему я бегаю в такую погоду. Сказала ей, что очень хочу похудеть, и после этого мы попрощались.

Сегодня вышла на пробежку и снова увидела эту женщину. И она была в шоке от того, насколько сильно я похудела. Честно, я чуть не разрыдалась, ведь никто из близких не замечал моего прогресса. Когда окружающие признают твои старания — это просто лучшая награда! © cherriesandsaturdays / Reddit