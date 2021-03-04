15 человек, которые лицом к лицу столкнулись со знаменитостями и опешили от их поведения
Знаменитости, как и все обычные люди, ходят в магазины, кафе и другие общественные места. Поэтому встретиться с известным человеком можно где угодно. Пользователи сети рассказали, как они в свое время случайно повстречались со звездой.
Нам в AdMe.ru очень нравятся такие истории: они дают надежду на встречу с кумиром и показывают истинное лицо популярного человека.
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Много лет назад работала моделью в Монте-Карло, встретила там старого знакомого. Он говорит: «Мы стол взяли в клубе, погнали! Публика нормальная будет». Пришли за стол, темно, народу — туча. Знакомого кто-то отвлек, а я забилась в угол между столом и диваном. И тут на меня начинает боком наваливаться тело, ну не наваливаться, а активно меня притеснять. Я его тык-тык локтем, тело подвинулось, но это оказалось ненадолго.
А я еще смотрю на него — ну очень неопрятный: весь обросший и в дурацкой шляпе. А еще темно в клубе, лица практически не видно.
Уже хотела сказать пару ласковых, но тут знакомый вернулся. Я ему жалуюсь, говорю, мол, чуть ноги все не оттоптал, а знакомый смеется: «Ты что, не узнала? Это же Ди Каприо!» Да как я его узнаю в таком прикиде?! А это же, на минуточку, мой любимый актер! Я уже потом, когда фильм вышел, в голове совместила, что, видимо, обросший был из-за съемок в «Выжившем». Фото нет, он вообще ни с кем не фотографируется, кроме ковровых дорожек. © Salvagente / Pikabu
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Поехал я с женой на рок-фест в Австрию. Приехали за несколько дней заранее и немного проспали время выхода из отеля, чтобы успеть на автобус. Решили своим ходом добираться на электричке. Доехали до деревни, возле которой фестиваль проходит, и по незнанию пропустили поворот к фестивальной поляне. Пошли назад, а топать очень долго. Тут я гляжу — мужчина в кожанке на мотоцикле едет. Я сразу смекнул, что он точно на фест, так как выглядел брутально.
Я прямо сразу обрадовался — вышел на середину дороги и давай ему руками махать и на русско-английском орать: «Ай нид хелп, плиз, ай вант гоу ту фест! Подвезите, пожалуйста, поближе!» Брутальный ездок посмотрел на меня, улыбнулся и, показав, что мест на троих не хватит, укатил в закат. Только я успел ему уже на русском крикнуть, что я о нем думаю! Пешком добирались. А когда пришли, увидел снова этого мужика: он со сцены песни пел, Роб Зомби его зовут. © filrussia / Pikabu
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Вся моя семья была в гостях у двоюродной бабушки, и когда мы уезжали, то случайно оказались в лифте с Дэном Эйкройдом, который выходил из квартиры своих родителей. Мой отец, большой его поклонник, так нервничал, что начал бормотать цитаты из «Охотников за привидениями» и «Субботней ночи в прямом эфире», вместо того чтобы просто поздороваться с тем, кто был в лифте. Дэн Эйкройд был очень смущен и чуть не выскочил из лифта, когда мы добрались до вестибюля. Мне было очень стыдно. © Sarbanes_Foxy / Reddit
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Мы с сестрой встретили одного из участников The Rasmus в Крыму. Нам надо было срочно снять деньги с карты, а ближайший банкомат нашего банка был в Севастополе, недалеко от набережной. Решили по ней прогуляться, раз уж приехали. Там есть небольшая открытая сцена, на которой выступают все, кто хочет. На ней играл на гитаре один парнишка. Просто сидел на полу и пел, подыгрывая себе на акустике. Мы сняли выступление, послушали и поехали домой. По возвращении читали местные паблики: оказалось, это был гитарист The Rasmus. Выглядел он как обычный паренек. © StrawberryPanic / Pikabu
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Я как-то в магазине пялилась на какого-то мужчину с невероятно голубыми глазами. Он мило так в ответ улыбался. Потом вышел оттуда с девушкой, чье лицо мне тоже показалось знакомым. Как только они вышли, кассиры стали активно обсуждать появление известных людей в их мини-маркете. Я узнала, что пялилась на Зэда (Питер Грин «Криминальное чтиво»). Дело было в Нью-Йорке. © Plushandra / Pikabu
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Стив Каррел. Это было в кофейне. Я стояла в ожидании кофе рядом с мужем, который несколько раз ударил меня ногой по голени (это было на пике популярности «The Office», и мы оба были большими поклонниками). Я посмотрела ему в глаза. Он выглядел очень милым, но на лице застыла немая просьба: «Пожалуйста, не кричите и не привлекайте ко мне внимание». Поэтому мы просто обменялись улыбками, и все. © Jenny Brew / Quora
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Работал в 2003–2004 годах с электромехаником на газовозе. Он рассказывал, что раньше ходил на дизель-электрическом ледоколе, который катал туристов в канадском секторе Арктики. Один раз 3 недели ехала на ледоколе группа Red Hot Chili Peppers, чтобы дать свой «самый северный» концерт на тот момент, где-то на арктическом острове. Музыканты находились с ним на одном пароходе, приходили в кают-компанию поесть. Для меня это было бы впечатлением на всю жизнь! По-белому сильно позавидовал товарищу. © gelonov / Pikabu
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10 лет назад я встретила Тома Фелтона. Мне было 16 лет, и я была его страстной фанаткой. На моей футболке было написано: «I’m Big in Japan». Том сказал: «Мне это нравится» — и спросил меня о надписи. А я смогла только похихикать и ничего не ответила. Очень неловко. © stevieleea / Reddit
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В 90-х я работал в Диснейленде и видел, как Том Хэнкс вел экскурсию у детишек. Он шел во главе группы из 25 человек, а настоящий экскурсовод просто болтался рядом. Все выглядело так, будто Том занимается этим всю жизнь. © GenXer1977 / Reddit
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Была у меня встреча со знаменитостью, которая оставила исключительно положительные эмоции. Таиланд, отель, ресепшен. Уже не помню, зачем я пришла туда. У стойки стоит группа вновь прибывших отдыхающих. Ко входу подъезжает машина, оттуда выходит человек в шортах, вытянутой футболке и темных очках. Его со всех ног бегут встречать (я только это отметила, на самого мужчину в темных очках вообще не обратила внимания). Он видит группу туристов и то, что их много. Спокойно садится в кресло, берет газету и снимает очки. Хью Грант. © Арина / AdMe
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Моя мама в 2011 году летала к подруге в Америку. Там какая-то хитрая система с билетами была. Я не вдавался в подробности, но она летела 1-м классом вместе с Агутиным и Собчак. А по прилете ей один милый мужчина помог сумку достать с полки. Так вот, этот мужчина снимался в «Хатико». Сам Ричард Гир! Мама только через пару часов поняла, что это был он. © zzzivanzzz / Pikabu
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Я встретила в лондонском McDonald’s Хелену Бонем Картер и забыла все слова на английском и то, как ее зовут. Но автограф на карте Лондона она поставила! © Viktoria Haikin / Facebook
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К нам в город приезжала Патрисия Каас. Мы с сыном зашли в кафе гостиницы и в холле пересеклись с ней. Она прошла мимо с маленькой собачкой на руках. И взгляд у нее был такой уставший и погасший. Казалось, ей так все надоело.
А еще в Риме сын решил сходить подстричься. Мы там были долго, и он немного оброс. Пошел в парикмахерскую, но его попросили подождать. Он немного удивился, так как в зале был только один клиент. Но через несколько минут тот вышел, и оказалось, что стрижку делали президенту. Он жил в том же доме и заходил стричься в эту парикмахерскую. © Deleted User / AdMe
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В начале 2000-х были в Будапеште, гуляли по историческим местам. В одном парке увидели высокую эффектную темнокожую девушку в компании двух сурового вида дядек (явно охрана). Это была Наоми Кэмпбелл. Мне захотелось ее сфотографировать, но побоялась без спросу, зная о ее крутом нраве. Их группа пошла дальше, а мы остановились и смотрели им вслед. Внезапно Наоми сняла туфли и пошла дальше танцующей походкой босиком, размахивая обувью. Реально Черная пантера! Очень пластичная, двигалась изящно. © Irene Uvaroff Avedian / Facebook
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В далеком 2011-м работала я в отеле в Абу-Даби официанткой. На один из вечеров в нашем ресторане был забронирован столик для организационной группы, которая имела непосредственное отношение к «Формуле-1».
8 веселых, красивых мужчин и женщин пришли, расселись и начали ужинать. Один из мужчин подозвал меня и попросил в конце ужина не приносить счет к столу, так как все расходы он возьмет на себя.
Обычно столы из 8 и больше человек обслуживать довольно трудно, но в тот вечер мне было невероятно легко, а мужчина, который оплачивал счет, был вообще каким-то лучезарным человеком. Вечер прошел незаметно, пришла пора прощаться. Мужчина, как и обещал, подозвал меня к себе, мы вместе прошли к расчетному столу и там мило побеседовали. Он от души поблагодарил меня за великолепный сервис, оставил щедрые чаевые и вообще все время подозрительно улыбался.
Группа покинула ресторан. Спустя полчаса к нам залетает директор и спрашивает: «Ну как там, Шумахеру ужин понравился? Все гладко прошло?» Я: «Э-э-э, какому Шумахеру?» Директор: «Как какому?! Михаэлю!» И тут я вспомнила, как выглядит Шумахер, и поняла, что вот же он, 5 минут назад рассчитывался и рядом стоял! Красивый, здоровый! И так подозрительно улыбающийся. © BotyaB / Pikabu
А вам приходилось встречать знаменитостей?