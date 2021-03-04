15 человек, которые лицом к лицу столкнулись со знаменитостями и опешили от их поведения

Много лет назад работала моделью в Монте-Карло, встретила там старого знакомого. Он говорит: «Мы стол взяли в клубе, погнали! Публика нормальная будет». Пришли за стол, темно, народу — туча. Знакомого кто-то отвлек, а я забилась в угол между столом и диваном. И тут на меня начинает боком наваливаться тело, ну не наваливаться, а активно меня притеснять. Я его тык-тык локтем, тело подвинулось, но это оказалось ненадолго.

А я еще смотрю на него — ну очень неопрятный: весь обросший и в дурацкой шляпе. А еще темно в клубе, лица практически не видно.

Уже хотела сказать пару ласковых, но тут знакомый вернулся. Я ему жалуюсь, говорю, мол, чуть ноги все не оттоптал, а знакомый смеется: «Ты что, не узнала? Это же Ди Каприо!» Да как я его узнаю в таком прикиде?! А это же, на минуточку, мой любимый актер! Я уже потом, когда фильм вышел, в голове совместила, что, видимо, обросший был из-за съемок в «Выжившем». Фото нет, он вообще ни с кем не фотографируется, кроме ковровых дорожек. © Salvagente / Pikabu