15+ историй о заморочках богатых людей, которые нам с вами ни за что не понять

Работа с богатыми людьми — это определенно незабываемый опыт. И хотя зачастую допущенные в семью сотрудники связаны договором о неразглашении информации, некоторые из них все же решаются рассказать, что происходит за закрытыми дверями роскошных особняков. Наиболее смелые обсудили в треде, что особенно необычного им приходилось услышать или увидеть во время общения с обеспеченными собеседниками.