15+ историй о заморочках богатых людей, которые нам с вами ни за что не понять
Работа с богатыми людьми — это определенно незабываемый опыт. И хотя зачастую допущенные в семью сотрудники связаны договором о неразглашении информации, некоторые из них все же решаются рассказать, что происходит за закрытыми дверями роскошных особняков. Наиболее смелые обсудили в треде, что особенно необычного им приходилось услышать или увидеть во время общения с обеспеченными собеседниками.
Мы в AdMe.ru зачитались этими историями, и нам так и хочется воскликнуть: «Да они будто живут в другом мире!»
- Со мной в школе учились 2 сестры из России, которые не выносили друг друга. Ходили слухи, что они даже летали домой на отдельных частных самолетах. Это была вынужденная мера. Ведь если бы летели вместе, то обязательно ссорились бы. © Charming_Rub_5275 / Reddit
- Один мой друг вез известного актера. А у этого актера был куратор, с которым нужно было связаться, если вы вдруг захотели бы поговорить с этой звездой. Тогда куратор ему передаст, хотя тот тоже сидит в машине и все слышит. © mutantandproud95 / Reddit
- Во время учебы водил лимузин, принадлежащий университету, где учились богатые дети. Однажды один парень забыл свой кошелек. Мы с начальником собирались отнести его в полицию, но нашли, кому принадлежит, и позвонили ему. А тот парень просто ответил, чтобы мы оставили его себе (а там было несколько тысяч долларов), так как ему далеко ехать. © prailock / Reddit
- В 1990-е мой отец работал водителем и однажды подвозил одну известную рок-группу. Папа повез одного из музыкантов в отель, и тот, чтобы не платить, спросил: «Ты знаешь, кто я?» Но папа его не знал и сказал, что ему без разницы, кто перед ним, пусть платит деньги. © justbrowsing1212 / Reddit
- Я учился в универе с парнем из России. У него был только один комплект одежды на все случаи, и он лучше всех знал математику. Поэтому я думал, что у него какая-то стипендия. Он казался обычным, пока однажды не приехал его отец и они не полетели в Париж на обед. © grahamsz / Reddit
- Я вез сайентолога. Это был, наверное, самый богатый человек из тех, кого я встречал за всю свою жизнь. Он, кстати, был одним из партнеров Билла Гейтса. Как только я спросил его имя, он попросил меня молчать всю дорогу, которая длилась 2 часа. Никогда ко мне так не относились. © AustinSomething / Reddit
- Друг как-то приехал забирать из аэропорта Мари Осмонд. И тут выяснилось, что ее чемодан потеряли. Тогда она попросила съездить в торговый центр, чтобы купить платьев. Там она зашла в примерочную и... пропала. Оказывается, из кабинок было 2 выхода, и Мари просто вышла в другую дверь и была очень удивлена, что ее не ждут. Она села в другое такси и поехала на концерт. © MastadonBob / Reddit
- Я знал одного шофера, который возил всяких звезд. Он был высоким и мускулистым парнем ростом около 2 м. Вот его лучшая история. Однажды он вез нескольких рестлеров, и те смущенно попросили его, чтобы он не выходил и не открывал им двери. Ведь он заставлял их чувствовать себя мелкими. © SayNoToStim / Reddit
- Мой отец работал барменом. Как-то шеф послал его забрать Элиса Купера из аэропорта. Папа приехал и видит, как музыкант, сильно шатаясь, идет к лимузину вместе с ассистентом. Отец сказал: «Мистер Купер, внутри есть закуски». В конце концов они сели в машину, и, как только дверь закрылась, поведение певца стало абсолютно нормальным. Это все было просто представление. © beachynugs / Reddit
- Я работаю в сфере элитной недвижимости, соответственно, часто бываю в домах состоятельных людей. И вот я в особняке, который продается за $ 10 млн, в гараже стоят два Bentley. А хозяйка всей этой роскоши говорит своей подруге: «Эти новые налоговые законы просто добивают нас, средний класс. Пришлось открыть еще один трастовый фонд, чтобы в этом году сэкономить немного». Удивительно, что она действительно верила, что они — средний класс. © LifeWithAdd / Reddit
- Моя дочка играла в футбол. Как-то во время одной из тренировок приехал парень на Ferrari. Он пообщался с одним из отцов играющих детей. Когда этот парень уехал, другой папаша подошел к первому и спросил, кто это был. Тот ответил, что это его юрист или что-то вроде того. Через несколько лет я узнал, что тот парень на Ferrari мультимиллионер и у него всего один клиент — тот самый отец ребенка-футболиста. И вся его работа заключалась в том, чтобы управлять пожертвованиями своего начальника. К слову, тот мужчина, чье состояние было, видимо, внушительным, никогда не казался богатым: водил Toyota Camry, был женат на простой девушке. Выглядел как и все мы. © dog_superiority / Reddit
- 25 лет назад я подрабатывал в одном очень привилегированном загородном клубе. И вот как-то вез двух парней в аэропорт. Один начал жаловаться: они с женой постоянно спорят, кому достанется на выходные самолет и куда они полетят. Тогда второй просто предложил ему свой 3-й самолет. Ведь он все равно стоит без дела, пока сын в колледже. © letsryan / Reddit
- Мой дедушка, когда ему было около 20, возил одного бизнесмена. Однажды тот мужчина ответил на звонок в машине (тогда это была редкость), и дедушка спросил, не выйти ли ему. На что бизнесмен ответил, что тот может остаться, но добавил: «Ты никогда не слышал этого разговора». В итоге дедушка сидел и слушал, готовый провалиться сквозь землю, как тот увольнял тысячи людей. © PowderPhysics / Reddit
- Я имел очаровательную возможность поработать с одним мультимиллионером. Как-то он рассказывал, что ненавидит новые дома, которые строят его компании, и любит старые замки. Поэтому у него замок из Шотландии, который он по кускам перенес к себе в страну. А потом он спросил у меня, почему я еще не учусь в колледже. Дело в том, что сразу после школы я пошел работать, чтобы заработать и накопить немного денег. Услышав мое объяснение, он сказал: «Оу, точно». © wh**eychan / Reddit
- Я был репетитором девушки с Рублевки. Однажды она упомянула, что ей нравятся лыжи. И я спросил, какой именно вид катания она предпочитает. Ее ответ был такой: «Мой любимый вид катания — это когда выпрыгивают из вертолета». Вот я глупец, совсем забыл о таком виде. © pursuitoffruit / Reddit
- Друг вез одну даму из частного аэропорта домой. Она рассказала во время поездки, что ни разу не была в магазине, продуктовом или каком-нибудь еще. © zbubblez / Reddit
- Эта история могла бы случиться в лимузине, но произошла в самолете. Один парень летел 1-м классом и разговорился с милой девушкой, которая сидела рядом. Когда уже приземлялись, она спросила: «Вы меня узнаете?» Он помотал головой. Тогда она достала билеты на концерт Мадонны, на котором, собственно, собиралась выступать, и вручила ему. © crowdsourcing_genius / Reddit
Как вы считаете, тяжело ли бывает тем, кто работает бок о бок с состоятельными людьми?
Фото на превью Барвиха / Расфокус Фильм, pursuitoffruit / Reddit
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