15+ историй о том, как иностранцы были отправлены в нокаут особым русским колоритом
Когда встречаются 2 человека из разных стран, неминуемо произойдет какой-нибудь казус. Кто бы мог подумать, что штопка носков с помощью лампочки повергнет англичанина в культурный шок. А доктора Живаго примут за многоженца, ну а что: одну жену зовут Тоня, а другую — Антонина.
Мы в AdMe.ru с удовольствие нашли истории о том, как россиянам удалось изумить иностранцев до глубины души.
- Я в Новосибирске познакомился с афроамериканцем Стивом. Вот он прилетел в первый раз, был июль. Он все удивлялся, мол, я думал, в Сибири холодно, а тут +40. В следующий раз прилетел в декабре. Тогда у нас потеплело до −5 и он такой бодрячком. Холодно, говорит, но в целом норм. А потом стукнуло нормальные −40. Я первый раз видел, как у человека от шока натурально глаза на пол-лица становятся. © LetNick / Pikabu
- Коллега-иностранка прочитала роман «Доктор Живаго». Не могла понять, сколько же у него жен. И Антонина, и Тоня, и Тонечка. Пока фильм не посмотрела. © Olga Drobotov / Facebook
- А мой муж-израильтянин только понял и принял, что Ольга и Оля — это одно имя, как моя мама стала его добивать с Оленькой, Олечкой и Лелей. © Olga Siman Tov Rojkov / Facebook
- Слышал историю, как иностранца везли из Домодедова на север Москвы, и он такой: «А это все еще Россия?» Ему ответили: «Это все еще только Москва». © Levitate4 / Pikabu
- Муж — японец. Читала сыну «Колобка» на русском. Куда-то отошла, а сын дал книгу папе, читай, говорит. Муж посидел, подумал, посмотрел на картинки и начал: «Выкатилось солнце». © Kovaluchuk Nataliya / Facebook
- Знакомый американец недоумевал, почему я говорю про женатых, что у них одна фамилия, он же Смирнов, а она СмирновА. Это же разные фамилии. © Марина Кузнецова / Facebook
- В Лондоне мы с подружкой поехали на экскурсию на 2-этажном красном автобусе. Болтали, естественно, по-русски. Водитель спросил, не из России ли мы. Ответили, что из Казахстана. Он удивился: «А почему говорите по-русски?» Мы такие: «А на каком должны?» Он выдал: «На турецком!» Так что стереотипы у каждого свои. © Оля-Пергидроля / AdMe.ru
- Приехал ко мне на дачу швед. Угощаю огурцами с грядки, помидорами с куста. Его удивлению не было предела, когда я из грядки выдернула чесночину: он был уверен, что чеснок растет на деревьях вязанками, как в супермаркетах. © Ирина Овчинникова / Facebook
- Помню, как «жители Брянска, Курска и Томска: брянцы, куряне и томичи» взорвали мозг моему приятелю из Франции, учившему русский. © Александр Грин / Facebook
- Знакомая рассказала. Приехала она в европейский город, и нужна была карта. Нашла автомат по продаже этих карт, но перед ним длинная очередь: там что-то сломалось, все стоят и обламываются. А сам автомат выглядит как стенд с картой на нем. Ну так она достает телефон, фотографирует стенд и уходит чуть ли не под аплодисменты. © Marnia / AdMe.ru
- Живя уже много лет за границей, я прекрасно понимаю ломку мозга иностранцев, которые сталкиваются с русскими. Всех удивляет, что я могу открутить шуруп чайной ложной, пришить пуговицу, а дырочки в стене и прыщики на ночь замазываю зубной пастой. Поэтому мой муж-голландец называет меня «rare vogel», что в переводе означает «редкая/странная птица». © Julia Dodon / Facebook
- Это было еще в 1994 году, наш вуз принимал по обмену делегацию студентов из США. Все жили по семьям, у нас остановилась одна из преподавательниц. Мы в первый вечер накрыли стол из запеченных в духовке ножек Буша (помните эти времена?) и открыли бесконечные баночки солений с дачи. Я еще 2 торта испекла. Так американка спросила, кто повар. Мы удивились и сказали, что мы. Настала очередь ей удивиться: она нас уверяла, что надо делать бизнес на соленьях, — мы долго смеялись. © Natalya Kuzmenko / Facebook
- Преподавательница: «Почему вокруг здания, которое строится, возводят забор?»
Иностранец из Франции: «Безопасность окружающих, конечно же!»
Наши: «Да чтоб туда никто не залез!»
Вот она, разница менталитетов. © chili*rohan / Twitter
- Друзья-американцы извинились и сказали, что холодец есть не будут. На вопрос почему — ответили: «Потому что желе должно быть сладким и с ягодами». © Adamenko Alyona / Facebook
- Моя доча как-то развела водой джем — кончился сок. Муж-американец требовал запатентовать это! © Ирина Бражникова / Facebook
- Поехала как-то со своим другом-поляком в Питер. Он до этого в России никогда не был. Забросили чемоданы в гостиницу и пошли гулять. Спускаемся по лестнице, и он говорит: «Ну, сейчас посмотрим, где тут по улицам медведи ходят». Только вышли, и первый, кого мы встретили, был человек в костюме медведя. © Виталия Бенца / Facebook
- Рассказала своему многонациональному коллективу вкратце содержание книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Все хохотали и веселились, и лишь 2 нигерийца серьезно потом подошли с блокнотиками и попросили повторить несколько эпизодов с интересными, на их взгляд, коммерческими операциями. © Elena Timchenko / Facebook
- У друга-англичанина по шву распоролся носок. Я попросила лампочку, вставила в носок и стала зашивать. Англичанин в шоке спросил, хочу ли я, чтоб носок засветился. © Луция Плехановиене / Facebook
- Однажды ко мне в мастерскую привели американцев. Мой красавчик-кот завладел всеобщим вниманием. Меня спросили, как его зовут, я ответила — Василий. Они стали многозначительно подглядывать друг на друга и улыбаться. Оказалось, что их переводчика зовут Василий. Потом перед уходом один меня спросил, а как у вас обычно называют собак. Я ответила без задних мыслей, что обычно в нашей стране собак называют английскими именами: Чарли, Джеки, Гарри. Они перестали улыбаться, оказывается, их так и звали. © Луиса Галиакбарова / Facebook
- Я себя выдала за границей. После этого случая со мной в отеле стали здороваться только по-русски. Однажды все вошли в лифт, и он начал закрываться прямо перед моим носом. У людей округлились глаза и сошли с лица улыбки, когда я машинально раздвинула двери руками и вошла. © Надежда Гумерова / Facebook
А как ваше общение с иностранцами? Какие казусы происходили у вас?
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