15+ историй о том, как иностранцы были отправлены в нокаут особым русским колоритом

Когда встречаются 2 человека из разных стран, неминуемо произойдет какой-нибудь казус. Кто бы мог подумать, что штопка носков с помощью лампочки повергнет англичанина в культурный шок. А доктора Живаго примут за многоженца, ну а что: одну жену зовут Тоня, а другую — Антонина.