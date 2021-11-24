15 историй о хитрюгах, которые с виду сама простота, а своего не упустят

Практически каждый день мы сталкиваемся с другими людьми: общаемся на работе или взаимодействуем в транспорте. К сожалению, попадаются такие уникумы, которые стараются извлечь свою выгоду из всего, порой проявляя изрядную наглость. И делают все это они под маской наивности.

Мы в AdMe.ru всегда советуем относиться друг к другу с уважением и вести себя скромнее, чтобы не создавать ситуации, подобные тем, в которые попали некоторые пользователи сети.

Встретил пожилую соседку у подъезда. Попросила посмотреть, что у нее с компьютером: не может ничего «включить в интернете». Захожу и вижу на иконке отсутствие сигнала... моего Wi-Fi. 3 дня назад я поменял роутер и ввел новый пароль. Вспоминаю, что лет 8 назад она не могла связаться с сыном в Китае и попросила помочь ей, у нее интернета не было. Я установил ей скайп, подключился через свой роутер и забыл отключить. Сейчас сказал ей о том, что она все это время пользовалась моим интернетом.

— А что мне теперь делать?

— Подключите себе интернет. $ 4 в месяц, думаю, осилите.

На что получил ответ:

— Сделай мне, как было. У тебя же интернет есть, тебе что, жалко?

Естественно, я ей отказал. Естественно, спасибо за 8 лет пользования я не услышал. Естественно, со мной не здоровается. Естественно, дальше доверяю людям. © AntSilveR / Pikabu

Мне надоело работать неполный день, поэтому я пошла на собеседование к знакомой, которая искала няню. Я должна была заниматься детьми 40–48 часов в неделю, каждый день водить их в какое-нибудь увлекательное место. Ежедневно убираться, ходить по магазинам и готовить еду для детей в течение дня. После собеседования я поняла, что во всем этом хаосе я не уточнила сумму зарплаты. Сразу же написала знакомой, и она ответила: «Как насчет $ 11?» Хотя эта работа казалась очень тяжелой и оплачивалась немного меньше, чем прежняя, здесь засчитывалось гораздо больше часов. Я согласилась. Спустя какое-то время мы определились, в какой день мне приступать. Но затем хозяйка сказала: «Итак, мы договорились на первое время 1 100 в месяц. Если через месяц вы будете хорошо выполнять свою работу, мы можем повысить зарплату до 1 200». Я сразу же уточнила: «Вы написали, что я буду получать $ 11 в час». Она никогда не говорила про час, но вроде бы $ 11 за другой промежуток времени не имеет смысла. И тут она ответила: «Смешно! Это больше, чем я плачу в детском саду!» Тогда я отправила ей снимок экрана с сообщением, в котором было явно видно «11,00». Она моментально ответила:

— Ой, должно быть, я неправильно расставила знаки препинания. Я имела в виду 1 100.

— А почему вы не уточнили, что это в месяц?

— Ты не спрашивала. © flamingdepression / Reddit

— Ой, должно быть, я неправильно расставила знаки препинания. Я имела в виду 1 100. — А почему вы не уточнили, что это в месяц? — Ты не спрашивала. © flamingdepression / Reddit Собиралась сесть в автобус, и одна женщина попросила оплатить ее проезд моей карточкой, так как на ее карте закончились средства. Я оплатила и жду от нее наличных: у меня тоже так бывало, и я сразу отдавала человеку деньги. А эта прошла мимо и даже спасибо не сказала. Я обалдела от наглости и говорю ей: «А за проезд не хотите заплатить?» А эта мадам отвечает: «У меня крупные купюры». © Ziba Babayeva / Facebook

Стоим в длинной очереди в магазине. Одна женщина начинает кричать: «Нужен еще один кассир!» После этого сотрудник, который занимался расстановкой товаров в зале, открыл вторую кассу. Часть людей переместилась к нему. Та самая требовательная женщина не успела сразу занять новую очередь, поэтому просто встала впереди всех и громко заявила: «Фух, а вот и я!» По ее мнению, это было ее законным местом в первых рядах. © Monterino Bonjevalien / Quora

Работал как-то в кафе-мороженом. Пришли парень с девушкой, у них явно было свидание. Заказали мороженое, я отдал. Парень заплатил. Примерно через 10 минут он снова ко мне подошел и сказал:

— Нам дали мороженое с другим вкусом, совсем не то, что мы заказали.

Я растерялся, потому что четко помню, что девушка заказывала, и точно знаю, что положил ей то, что нужно. Но самое интересное — ее чашка была пуста, она все съела.

— Мне очень жаль, что так вышло. Я буду счастлив продать вам еще один шарик мороженого.

— Нет, я не хочу покупать, потому что изначально мы не получили то, что заказывали. Вы должны дать мне мороженое бесплатно.

Они сидели внутри магазина, и я видел, как девушка спокойно ела ту самую порцию. Когда он понял, что я не собираюсь ничего делать, пожал плечами и вернулся к столику, где сидела его девушка, наблюдая за всем происходящим. А я подумал: «Вы обвиняете меня в том, что я дал вам не то, хотя сами же сделали выбор. А теперь хотите еще и бесплатно?» © flapjaack / Reddit

Ненавижу, когда кто-то крадет мое время. Стою в очереди в миграционной службе. Я занял за девушкой. За мной занимает посетитель. За ним еще 2 девушки. Когда подходит моя очередь, эти две приближаются к той, за которой я стою, и начинают упрашивать: «Вы не против, если мы перед вами пройдем? Только печать поставить». Она, конечно же, не против. Но меня припекло от наглости: перепрыгнуть через трех человек и не спросить их разрешения. Сказал, что я против. Сразу начались оправдания: «Нет времени, работа, дети некормленые, у мужа друга брата свата хомячок рожает. И вообще, мы каждый раз без очереди проходим печать ставить». Я ответил: «Зачем вы тогда очередь занимали? У меня тоже нет времени. Я взял выходной за свой счет, чтобы потратить его на вас, что ли?» В общем, призывы ждать своей очереди, раз заняли ее, не помогли. И из очереди меня никто не поддержал, хотя я заступался и за них тоже. Но эти девицы все равно проломились с девушкой, за которой я стоял. Да, были там действительно недолго, и все бы ничего, если бы они не сказали фразу: «Вот и все! Не надо было кричать. Не мужской поступок». Девушки, люди, которые вас не знают, вам ничем не обязаны. В очереди все равны. Давите на жалость? Так у всех свои обстоятельства и трагедии. Я, конечно, все понимаю, но не это. © Sheeby / Pikabu

Была у меня в ателье одна барышня. Пришла подшить 3 пары брюк. Ей назвали цену. Она согласилась. Провели в примерочную, примерили. И тут начался цирк. Она моей швее говорит: «Дорого!» Девочка меня зовет, спрашивает, как быть. Говорю клиентке: «Раз дорого, то идите в другую мастерскую». И начинаю вынимать булавочки и разравнивать брючки. Сколько было крику, что я бессовестная, и такая, и сякая. Она, видите ли, хотела подшить в киоске, но там холодно, потому что зима. А у меня тепло и уютно, и коврик под ножками, но дорого. В итоге отправила я барышню гулять вальсом в киоск. © Людмила Попова / Facebook

У меня гиперчувствительность к женским духам: дико начинает болеть голова. Полдня я буду как овощ, если пройду мимо парфюмерного магазина, забыв закрыть нос шарфом. Или если нахожусь рядом с женщиной, которая не знает меры. Свекровь этим активно пользуется. Внешне вся из себя заботливая, предлагает мне помощь с детьми, дарит деньги на праздники. Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду. Когда я напоминаю о своей особенности, она мило улыбается и говорит: «Ой, ну я забыла, извини. В следующий раз не буду душиться». И так 10 лет. Конечно, всякое бывало, без споров и нескольких конфликтов не обошлось за эти годы. Но дело в том, что мой муж уверен на 100 %, что его мама — абсолютно простой и бесхитростный человек. Но, блин, что за простота такая, когда таким гаденьким способом показываешь свою ненависть при внешнем абсолютном радушии? © Подслушано / Ideer

встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду. Когда я напоминаю о своей особенности, она мило улыбается и говорит: «Ой, ну я забыла, извини. В следующий раз не буду душиться». И так 10 лет. Конечно, всякое бывало, без споров и нескольких конфликтов не обошлось за эти годы. Но дело в том, что мой муж уверен на 100 %, что его мама — абсолютно простой и бесхитростный человек. Но, блин, что за простота такая, когда таким гаденьким способом показываешь свою ненависть при внешнем абсолютном радушии? © Подслушано / Ideer Отдавал породистого котенка бесплатно, через сайт объявлений. Примерно через 2 часа мне позвонили. Женский писклявый голос тут же спросил, могу ли я сам привезти котенка ей домой, так как у нее нет машины. Я согласился, хотя ей пришлось бы ехать всего остановок 5–6, не более. Но, думаю, ладно, надо делать добро людям. Сказал, что подъеду через час. Заехал сначала по делам, а потом прибыл по указанному адресу и набрал ее номер. Но она трубку не взяла. Так прошло минут 15, я начал нервничать и перезвонил еще раз. Тут она ответила:

— Вы уже подъехали?

— Да, стою около вашего дома, выходите за котенком.

— Ой, вы знаете, я сейчас не там. Но вы можете за мной подъехать по такому-то адресу.

Называет другой адрес, практически в самом центре города, а я на окраине.

— Извините, конечно, но я и так пошел вам навстречу и привез котенка домой бесплатно.

— Но я сейчас не там. Вам сложно, что ли? Вы же на машине!

Я бросил трубку, чтобы не наговорить ей не очень хороших слов. Мне вот интересно, что это такое было? Наглость? Или все-таки такая простота? © aleksey77700 / Pikabu

Как-то раз парень написал мне по поводу растений, которые я продаю для аквариумов. Потом приехал ко мне домой и сказал, что у него есть большой пруд и он пытается заполнить его растениями. Я подумал и сказал:

— Не беспокойся, дам тебе даже больше, чем обычно. Просто хочу помочь!

Отдал ему растения за $ 5, хотя обычно продавал их за $ 40. У меня таких было много, поэтому для меня это не стало большой потерей. И тут он говорит:

— Отлично! Что насчет $ 10? Возьму в 2 раза больше.

— Я и так продаю тебе значительно больше, чем обычно. Я просто пошел тебе навстречу, но на твои условия не согласен.

— Но ты же сказал, что они стоят $ 5. Так что в 2 раза больше — $ 10.

— Нет, я сказал, что обычно продаю их за $ 40, но вошел в твое положение.

— Но мне этого не хватит, чтобы наполнить пруд. © amicoolyet111 / Reddit

— Не беспокойся, дам тебе даже больше, чем обычно. Просто хочу помочь! Отдал ему растения за $ 5, хотя обычно продавал их за $ 40. У меня таких было много, поэтому для меня это не стало большой потерей. И тут он говорит: — Отлично! Что насчет $ 10? Возьму в 2 раза больше. — Я и так продаю тебе значительно больше, чем обычно. Я просто пошел тебе навстречу, но на твои условия не согласен. — Но ты же сказал, что они стоят $ 5. Так что в 2 раза больше — $ 10. — Нет, я сказал, что обычно продаю их за $ 40, но вошел в твое положение. — Но мне этого не хватит, чтобы наполнить пруд. © amicoolyet111 / Reddit Стояла в очереди в кассу, уткнувшись в телефон. Вдруг кто-то стал сзади подталкивать. Обернулась — там дедок какой-то. Я чуть отошла от него, но он опять трется. Я поставила свою тележку перед ним, а сама встала сбоку от тележки. Прямо перед лентой он как-то просочился с другой стороны моей тележки и стал выкладывать товар передо мной. Я сделала замечание: «Мужчина, не наглейте, я стою перед вами». На что он ехидно ответил: «Что-то не заметил». © lerahalera / AdMe

В начале 2000-х одному из моих племянников было около 14. Он с нетерпением ждал Рождества. Всеми своими подарками он остался доволен, кроме одного — от его довольно богатого дяди. Тот вручил ему собаку с качающейся головой, такие обычно в машинах ставят. К тому же игрушка была уже изрядно потрепана. Нам всем было неприятно, хотя старались этого не показывать. Если бы собачка была совершенно новой, то можно было бы расценить это как шутливый подарок. Однако на этом история не закончилась. Случилось так, что местная радиостанция проводила конкурс, в котором люди рассказывали о худшем рождественском подарке, который они получили в этом году. История племянника победила с большим перевесом. Его собака с качающейся головой превратилась в совершенно новую игровую приставку Xbox, о которой в те дни мечтал каждый 14-летний мальчик. Племянник позвонил дяде и рассказал об этом. А дядя посчитал, что у него есть все права на этот Xbox, поскольку именно он и подарил собачку, с которой все началось. © Mickie Southam / Quora

него есть все права на этот Xbox, поскольку именно он и подарил собачку, с которой все началось. © Mickie Southam / Quora Моему дяде нужно было ремонтировать крышу, и он хотел сделать это подешевле. Нашел безработного бывшего кровельщика и договорился, что тот сделает скидку, если дядя сам будет ему помогать. В тот же день дядя купил материалы и начал вместе с мастером чинить кровлю. Работа шла неплохо, хотя и было тяжело под палящим солнцем. Все это время дядя хвалил кровельщика за его знания и умения, а тот благодарил за предоставленную работу. И тут мой дядя «увольняет» его. Мастер подумал, что это шутка. Но нет. Дядя сказал ему, что посмотрел, как это делается, и теперь может закончить уже сам. © Jack Cummings / Quora

Однажды, обслужив семью из четырех человек, мы поняли, что счет не был оплачен, только когда она вышла из ресторана. Я проверил камеры и увидел, как отец семейства берет счет, кладет деньги, сидит 3–4 минуты, а затем оглядывается, забирает деньги и уходит! К счастью, наш владелец был отличным парнем, поэтому он велел мне впредь просто не обслуживать этих людей и внести в черный список. Через пару месяцев тот мужик снова пришел, но уже с друзьями. Его лицо изменилось, когда я сказал ему при друзьях, что он в черном списке. Рассказал им всю историю: как я по записям камер обнаружил, что он забрал деньги. © YuriyArlyuss / Reddit

Живем на 1-м этаже 5-этажки. Каждую весну и осень убираем территорию под своими окнами. Все квартиры, для уточнения, каждая под своими. Кусты подрезаем, листья и мусор сгребаем. И однажды, после очередной такой уборки, подходит соседка и ангельским голоском спрашивает: «А что же вы под моими окнами не убрали?» Ну ладно, бабуле под 60 вроде как. Но у нее есть сын — лоб здоровый, жена у него и большой сынуля, то бишь внук ее. Я на них намекнул, мол, есть кому убирать, мне бесплатно совесть не разрешает. Ответ заставил меня минут 10 думать о смысле жизни: «Так они работают много, устают». То ли чрезмерная любовь к семье за гранью здоровых чувств, то ли такой же величины наглость. Люблю людей. © OmegaArt / Pikabu