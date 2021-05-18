15+ человек, чья изощренная смекалка не оставляет проблемам ни единого шанса
Творческий подход, смекалка, а иногда и банальная изворотливость могут пригодиться нам в самых разных ситуациях. Пока одни используют острый ум и находчивость для того, чтобы продвигать свои идеи на работе, другие знакомятся с их помощью с девушками, увиливают от уборки и даже заботятся о собственной безопасности. Причем некоторые методы столь феноменальны, что на них хочется без раздумий выдавать патент.
Мы в AdMe.ru пребываем в неописуемом восторге от сообразительности людей, которые найдут выход из любой ситуации. Ложки мы в первую очередь взяли на вооружение.
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На конечной автобус набирает людей. Маршрут у него длинный, минут 40–50. Заходит в автобус неадекватное орущее тело, воняет от него знатно. Мужик громко разговаривает сам с собой и с окружающими. Когда автобус наполняется, водитель начинает движение, а на следующей остановке громко говорит: «Конечная!» Мужик выходит, и автобус продолжает движение. Пассажиры улыбаются: они спасены. © Tirosin / Pikabu
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Я снимаю квартиру с однокурсником. Иногда я завожу фальшивый аккаунт в Tinder, знакомлюсь с ним там и после недолгого флирта обещаю приехать в гости. Приятно смотреть, как он после этого драит нашу квартиру. © NumberOneU / Twitter
«Вот как в моем университете борются с кражами калькуляторов»
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Помню, как-то классе в 7-м переписывалась с мальчиком, который мне нравился. Тогда еще можно было самим редактировать название песен в аудиозаписях. Скинула ему какую-то песню Бейонсе и сказала, что это я пою. © ariellelange / Twitter
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Я собирался отменить визит к врачу, и мне сказали, что без уведомления за неделю это будет стоить $ 200. Я спросил, сколько будет стоить перенести прием, и мне сказали, что это бесплатно.
— Хорошо, мне нужно перенести прием на 2 недели.
— На 3 недели вам будет удобно?
— Да.
— Хорошо, ваш прием перенесен и состоится через 3 недели. Я могу еще что-нибудь для вас сделать?
— Да, мне нужно отменить прием.
— Нам требуется уведомление за неделю.
— Мой прием через 3 недели.
— О, хорошо. Конечно.
— Спасибо.
Поверить не мог, что это сработало. © Stellapotamus / Reddit
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Если нужно спросить что-то личное у девушки, я создаю форму опроса в Google Docs и скидываю ей, сказав, что это просто анонимный опрос. Она одна и отвечает, и — бац! — мне уже все известно. © Подслушано / Vk
Всем фотографам на заметку
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Живу с девушкой уже полгода. Когда мы ссоримся, в ванной постоянно появляется паук, и моя девушка прощает мне все смертные грехи и соглашается со мной во всем, лишь бы я убрал его. Но она даже не догадывается, что все это время это был один и тот же паук. Мой ручной паук, который, когда не обитает у нас в ванной, живет у меня в гараже. © KusniMoi*** / Pikabu
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Наша кошка терпеть не могла собаку. Ну мы и обтерли собаку свежей кошачьей мятой. Теперь они лучшие друзья. © MissNickels / Reddit
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Мне долго и настойчиво названивали операторы какого-то коллекторского агентства по поводу чужого кредита. Просьбы оставить меня в покое не помогали. Нашла в интернете их сайт, взяла оттуда их бесплатный номер, поставила переадресацию всех входящих звонков, кроме тех, кто в списке моих контактов, на их же номер. Пусть сами с собой теперь общаются. © Подслушано / Vk
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В юности, в лихие 90-е, иногда приходилось ночевать одной на даче. Честно скажу, было стремно: мне 17 лет, а вокруг разгул преступности. На этот случай купила 4 комплекта мужского нижнего белья внушительных размеров — семейные трусы и майки белые. А вечером мочила их, отжимала и на веревку перед домом вешала, якобы амбалов полная хата, только сунься. И вуаля — спала спокойно. © KostaGrass / Pikabu
«Сын придумал, как всегда знать, где пульт. По-моему, это гениально»
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Однажды мне нужно было отправить письмо, но на конвертах не было полосы с клеем, а дома не оказалось скотча. Тогда мой великовозрастный отец просто взял рисинку из моей миски с отварным рисом и проклеил ею бумагу. И конверт отлично запечатался. © Digitalqueef / Reddit
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Мой знакомый достает вещи из стиральной машины, вешает их на вешалки и в таком виде уже отправляет сушиться на балкон. И все ради того, чтобы одежда сразу высыхала ровно и не надо было ее особо гладить. © HeIIoSidney96 / Twitter
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Шли с девушкой из магазина с полными сумками продуктов. Тут у девушки рвется пакет. Она останавливается, что-то делает с ним, и дальше мы спокойно идем. Долго идем, дорогу перебегаем, а из рваного пакета ничего не вываливается, хоть он и полный. Стало интересно, спросил девушку, что она сделала. Говорит: «А я заделала дыру!» «Чем?» — спрашиваю. Она: «Ну... Лавашом». © sever44ver / Pikabu
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Как-то раз в детстве родителям надо было идти работать в ночь, а спать уложить нас было некому. Тогда мама сказала, что в доме напротив живет ее знакомая и что в 9 вечера она посмотрит на наши окна и позвонит маме, чтобы в это время мы выключили свет и шли спать. В 9 часов мы выключили свет, но решили не спать, думая, что перехитрили родителей. Вскоре нам стало в темноте скучно, и мы благополучно уснули. Только сейчас я поняла находчивость мамы. © Подслушано / Ideer
Соврать о том, во сколько пришел домой, не получится
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Наблюдаю в кофейне самое неловкое свидание в истории. Парень пришел на встречу в маске коня. Сказал, что в автобусе не уступил место старушке, она прокляла его, и теперь, чтобы развеять чары, он просит девушку поцеловать его. © Upperkott / Twitter
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Я сообщил в коммунальную службу о выбоине у входа в мой магазин, и мне сказали, что, раз уж она находится у моего входа, мне придется заплатить за работу. Позже я позвонил им еще раз, на этот раз представившись обеспокоенным гражданином, и мне пообещали залатать яму в течение 72 часов. © SmokeyMcDabs / Reddit
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Приятель работает в кафе. Однажды он наблюдал за залом и вдруг увидел, как у гостей по столу ползет таракан. Конечно, это неприемлемо для заведения такого класса. Он не растерялся, подбежал к столику и со словами «Жорик, дорогой, я думал, потерял уже тебя!» взял его в руки и унес. За находчивость начальство отблагодарило его финансово, а гости долго смеялись. © Подслушано / Ideer
А в каких ситуациях вас выручали смекалка и сообразительность?