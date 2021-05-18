15+ человек, чья изощренная смекалка не оставляет проблемам ни единого шанса

Однажды мне нужно было отправить письмо, но на конвертах не было полосы с клеем, а дома не оказалось скотча. Тогда мой великовозрастный отец просто взял рисинку из моей миски с отварным рисом и проклеил ею бумагу. И конверт отлично запечатался. © Digitalqueef / Reddit

Мой знакомый достает вещи из стиральной машины, вешает их на вешалки и в таком виде уже отправляет сушиться на балкон. И все ради того, чтобы одежда сразу высыхала ровно и не надо было ее особо гладить. © HeIIoSidney96 / Twitter

Шли с девушкой из магазина с полными сумками продуктов. Тут у девушки рвется пакет. Она останавливается, что-то делает с ним, и дальше мы спокойно идем. Долго идем, дорогу перебегаем, а из рваного пакета ничего не вываливается, хоть он и полный. Стало интересно, спросил девушку, что она сделала. Говорит: «А я заделала дыру!» «Чем?» — спрашиваю. Она: «Ну... Лавашом». © sever44ver / Pikabu