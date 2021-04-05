15 историй, которые в красках иллюстрируют фразу «Как тесен мир!»
От чего в жизни застраховаться не получится, так это от совпадений. У многих из нас бывали случаи, когда фраза «Ну надо же, как тесен мир!» так и просилась наружу. Вот и герои сегодняшней подборки на собственном опыте узнали, что такое шанс один на миллион.
Нам в AdMe.ru нравятся истории с внезапным поворотом событий, особенно если все заканчивается хорошо. Ведь это снова и снова доказывает, что в мире все-таки есть место чуду. Пусть иногда и самому маленькому.
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На прошлой неделе я разбирала коробку со старыми фотографиями, принадлежащую моей бабушке. В основном на фото была мама в детстве. И вот я нахожу снимок, на котором мама с родителями позирует на камеру, играя в песочнице. Ей было на тот момент около 4 лет. И все бы ничего, но на заднем плане я увидел свою вторую бабушку и своего папу, которому было лет 10. Показала этот снимок родным, и они были в шоке, ведь мои родители впервые познакомились спустя еще 13 лет. © Jess Hardwood / Quora
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Отдыхали с женой в Доминиканской Республике. Сами мы с Украины. Познакомились с семьей из Рязани. Принялись показывать друг другу фото детей. Среди прочего была фотография сына на Китайской стене. Новый знакомый спокойно так спрашивает:
— Фото в пошлом году сделано?
— Да. В сентябре.
— Так это я его фотографировал!
Итак, еще раз диспозиция: мужик с Украины с мужиком из России встретились на одном из Карибских островов и оказалось, что этот россиянин снимал сына украинца в Китае. © Artiomlukyanov / Pikabu
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Дело было в одном из баров в Далласе. Я попросил зажигалку у мужчины лет на 30 старше меня, и он ответил мне с сильным ирландским акцентом. Я поинтересовался, не из Дублина ли он. Оказалось, да. Говорю ему в шутку, мол, мой отец тоже дублинец, как и мой дед. Дед жил на такой-то улице, в таком-то доме (на доме тогда была приметная вывеска). И что вы думаете? Этот парень работал у моего деда, какое-то время снимал квартиру вместе с моим дядей и дружил с моим отцом! О, этот маленький мир! © OThatSean / Reddit
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Стоим с подругой в Париже в очереди в Лувр. Очередь огромная, ни конца ни края не видно. Мы находимся где-то в ее середине. Стоим болтаем, и вдруг слышу сзади диалог.
Детский голос: «Мама, ну куда ты, тут же очередь!»
Взрослый голос: «Идем-идем, сейчас знакомых встретим и встанем с ними в очередь».
Я оборачиваюсь и вижу подругу своей тети из Алматы с сыном. Зову ее: «Тетя Дана, идите сюда». Она подходит, мы целуемся, обнимаемся, удивляемся, как мы умудрились встретиться в Париже. Так проходит пара минут, и она говорит: «Ну ладно, мы пошли, здесь еще очень долго стоять. Мы пойдем посмотрим, может быть, поближе ко входу еще кого-нибудь встретим и к ним встанем. Если не встретим, вернемся к вам». И самое забавное, что они не вернулись! Значит, действительно встретили еще кого-то знакомого в этой очереди! © SanDiegoCA / Pikabu
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Были у меня достаточно долгие отношения, познакомились с родителями друг друга, все уже практически шло к свадьбе. Но со временем я начала понимать, что мой молодой человек совершенно мне не подходит, и мы решили сделать перерыв, а через некоторое время расстались окончательно. Все это время я продолжала общаться с его мамой и поддерживала хорошие отношения с ней. Так случилось, что через полгода я познакомилась с парнем, который оказался сводным братом моего бывшего. А еще через год стала его женой, а значит, что его мама, которая была мне уже как подруга, стала моей свекровью. © Палата № 6 / VK
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Познакомился в сети с девушкой, поговорили, и тут я спросил, где она живет. Она внезапно назвала мой адрес. Я долго не мог понять, как она его узнала. А через несколько минут она попросила меня выглянуть в окно, и я увидел, как она машет мне из окна 2-го этажа. Мир тесен! © Подслушано / Ideer
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Еще когда я был ребенком, мы с родителями поехали в семейный комплекс на отдых. И там мы хорошо подружились с соседями. В следующем году мы поехали отдыхать в Испанию и встретили там эту же семью. Еще через год мы отправились в другой парк отдыха, и там тоже были они. Мои родители тогда условились с ними встретиться и в будущем году тоже, но с тех пор мы друг друга так и не видели. © Fenrir101 / Reddit
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Хожу на йогу. В группе обратила внимание на двух девушек: если нас поставить рядом, кажется, что мы тройняшки — рост, волосы, черты лица, манера одеваться, привычки. Разговорились. Все замужем, с детьми, но самое интересное в том, что все мы в разное время встречались с одним и тем же молодым человеком. Каждая — на протяжении 3 лет. Зато теперь подружились и общаемся — вкусы-то одинаковые почти. © Подслушано / Ideer
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В 1985 году я был в Китае и попал в небольшой провинциальный город Куньмин. Там возле здания почты ко мне подошел пожилой мужчина и на прекрасном английском спросил, не нужна ли мне помощь (к слову, в этом городке мне встречалось довольно мало людей с Запада). Мы разговорились, и он пригласил меня к себе на ужин. После ужина мы сели в гостиной и он стал показывать фотографии из семейного альбома. Я увидел на одном из фото знакомую мне девушку и воскликнул: «Это Энни Чоу, это она помогла мне достать билет из Торонто в Китай!» Старик был ошеломлен: Энни оказалась дочерью его сестры, с которой они не виделись вот уже почти 30 лет. Из миллиарда человек в этой стране я встретился именно с ним! Вот это совпадение! © Larry Rossignol / Quora
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Моя мама сделала это около 45 лет назад. Мы тогда жили в штате Мэн. Я помню, как сидел и смотрел, как она выжигает этот рисунок на деревянной плашке. С тех пор мы переехали на юг и я решил следовать принципу «не жить на одном месте»: побывал в Алабаме, Флориде, Южной Каролине, Луизиане, Пенсильвании, Колорадо. Как раз в Колорадо в небольшом магазине я купил книгу в переплете ручной работы, и этим переплетом каким-то чудом оказалась именно та самая мамина работа. Заплатил за нее около $ 2. © Fred Montgomery / Quora
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Поехали с друзьями на Шри-Ланку. Мы с женой в последний момент решили сменить отель на тот, что на берегу моря.
Приехали к нам друзья, изучают отель. Минут через 5 подходит подруга, показывает 2 фото: первое — сделанное только что, а второе — фоновое на телефоне.
В итоге оказалось, что 2 года назад она увидела эту фотографию в интернете, закачала как фоновую. И очень хотела попасть на этот пляж, но где это место на планете, она не знала. В общем, эта фотография была сделана с балкона нашего отеля.
Какова вероятность оказаться в том месте, о котором ты не знаешь совершенно ничего, но очень хочешь туда попасть? © MaxS2 / Pikabu
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В 2002 году ездил в Норвегию по школьной программе обмена, жили в семьях. Приходит сестра норвежца с просьбой передать подарок для девушки из Беларуси, с которой они несколько лет переписывались (тогда тоже были такие программы, просто переписка по почте; да, в конвертах еще), и спрашивает, не далеко ли везти мне. Я из Минска. Смотрю адрес, а там дом № 100, а я живу в 84-м. Только стоят они рядом, между ними проход через арку. Так что да, мир маленький. © Vavatt / Pikabu
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Учился я в колледже в Америке и летел на каникулы в Лондон. Вылет был в последний день занятий, и нужно было успеть сдать задание, профессор требовал его к 12 часам дня. Я опоздал и отправил работу только к часу и сильно переживал, что он ее не получил. Прилетел в Лондон, еду с другом в метро и рассказываю ему эту ситуацию. И вот поезд прибывает на станцию, двери распахиваются, и... я вижу своего профессора! Я тут же спросил у него, получил ли он мою работу. Он ответил, что получил. Я сказал: «Отлично!» — и продолжил наслаждаться каникулами. © tadhg555 / Reddit
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Мне 34 года. 3 месяца назад пошел подавать документы в посольство для переезда за границу. Посол, глядя на мои документы, рассказал мне шокирующие вещи: выяснилось, что, согласно документам, я был усыновлен. После жесточайшего допроса мамы я был шокирован еще больше: я даже не ребенок от первого брака! А от мужика, которого мама встретила, будучи еще замужем за первым мужем. Услышав фамилию моего биологического папы, я ошалел: с сыном этого мужика я провел все детство... © Подслушано / Ideer
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Еще будучи студентами, мы с девушкой захотели отправиться в Париж. Денег было впритык, и мама предложила позвонить ее знакомому Курту, который тогда жил там, и спросить разрешения остановиться у него. Мы с радостью согласились. И вот прилетаем в Париж, звоним Курту, он приезжает и отвозит нас к себе. Слово за слово, и до нас начинает доходить, что это какая-то ошибка и этот парень и моя мама друг друга не знают. Оказалось, что мама просто перепутала одну цифру в номере, который дала мне. Но каковы были шансы на то, что парень, который взял трубку, окажется тоже Куртом, тоже американцем, который сейчас живет в Париже? © Twoehy / Reddit
А какие неожиданные совпадения случались в вашей жизни?