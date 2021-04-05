15 историй, которые в красках иллюстрируют фразу «Как тесен мир!»

Поехали с друзьями на Шри-Ланку. Мы с женой в последний момент решили сменить отель на тот, что на берегу моря.

Приехали к нам друзья, изучают отель. Минут через 5 подходит подруга, показывает 2 фото: первое — сделанное только что, а второе — фоновое на телефоне.

В итоге оказалось, что 2 года назад она увидела эту фотографию в интернете, закачала как фоновую. И очень хотела попасть на этот пляж, но где это место на планете, она не знала. В общем, эта фотография была сделана с балкона нашего отеля.

Какова вероятность оказаться в том месте, о котором ты не знаешь совершенно ничего, но очень хочешь туда попасть? © MaxS2 / Pikabu

В 2002 году ездил в Норвегию по школьной программе обмена, жили в семьях. Приходит сестра норвежца с просьбой передать подарок для девушки из Беларуси, с которой они несколько лет переписывались (тогда тоже были такие программы, просто переписка по почте; да, в конвертах еще), и спрашивает, не далеко ли везти мне. Я из Минска. Смотрю адрес, а там дом № 100, а я живу в 84-м. Только стоят они рядом, между ними проход через арку. Так что да, мир маленький. © Vavatt / Pikabu

Учился я в колледже в Америке и летел на каникулы в Лондон. Вылет был в последний день занятий, и нужно было успеть сдать задание, профессор требовал его к 12 часам дня. Я опоздал и отправил работу только к часу и сильно переживал, что он ее не получил. Прилетел в Лондон, еду с другом в метро и рассказываю ему эту ситуацию. И вот поезд прибывает на станцию, двери распахиваются, и... я вижу своего профессора! Я тут же спросил у него, получил ли он мою работу. Он ответил, что получил. Я сказал: «Отлично!» — и продолжил наслаждаться каникулами. © tadhg555 / Reddit

Мне 34 года. 3 месяца назад пошел подавать документы в посольство для переезда за границу. Посол, глядя на мои документы, рассказал мне шокирующие вещи: выяснилось, что, согласно документам, я был усыновлен. После жесточайшего допроса мамы я был шокирован еще больше: я даже не ребенок от первого брака! А от мужика, которого мама встретила, будучи еще замужем за первым мужем. Услышав фамилию моего биологического папы, я ошалел: с сыном этого мужика я провел все детство... © Подслушано / Ideer