20+ человек рассказали леденящие душу истории, и читать их лучше со светом и под одеялком

Помните, с каким интересом и страхом мы слушали страшные истории в детстве? Не верили, но потом ночью заходили в коридор, лишь только предварительно включив свет? Нам кажется, что в каждом скептически настроенном взрослом осталось что-то от тех времен. И чтобы разбудить глубоко сидящее любопытство, дочитайте статью до конца: мы припрятали в бонусе один эпизод, от которого многим стало бы не по себе, несмотря на то что там нет мистики.

Мы в AdMe.ru продолжаем щекотать нервишки подобными рассказами и себе, и вам. И с удовольствием прочитаем в комментариях ваши истории.

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На следующее утро после небольшого застолья я стоял и мыл посуду. Тут у меня зазвонил телефон в кармане (телефон всегда без звука, на вибрации). Посуды оставалось немного, и я принял решение домыть посуду, а потом перезвонить. Я отчетливо чувствовал повторяющуюся с определенной частотой вибрацию телефона. Под конец телефон провибрировал 2 раза подряд, как бывает в том случае, когда не берешь трубку. Когда я домыл посуду, вытер руки и собрался перезвонить, я обнаружил, что телефона в кармане нет. Он лежал на журнальном столике у кровати в спальне. Но самое удивительное, что на телефоне был пропущенный вызов 2-минутной давности. До сих пор не могу понять, что это было. Сам я атеист и скептик, в сущности в виде гномика не верю. © artoff / Pikabu

***

Нам с сестрой было лет по 12, когда мы на день остались в деревне одни. Тетка уехала, сказав, что завтра приедут наши родители. На улице было тепло и пасмурно, и после бани решили мы постоять на крылечке, поболтать. Выходим в сени, и я вижу светящийся красный шарик, висящий на уровне наших лиц, размером с теннисный. Я перепугалась и хотела закричать, но от ужаса вышел только сдавленный писк. Шарик провисел буквально пару секунд и исчез на наших глазах. Причем исчез мгновенно, как в резкой смене кадра. Перевожу взгляд на сестру, думаю, может, мне почудилось? Она стоит с круглыми глазами и, вцепившись мне в руку, говорит: «Я тоже видела». Мы решили, что это была шаровая молния. Потом я читала про шаровую молнию и так и не поняла, признает ее существование научный мир или нет. До сих пор для меня загадка, что же это такое материализовалась тогда в старом деревенском доме. © Tykovka888 / Pikabu

***

Был поздний вечер. Мама давно уложила младших братьев спать, мы разошлись по своим комнатам. Внезапно услышал какой-то шум внизу, из кухни, там явно кто-то был. Это точно была не мама, а в доме, кроме нас и братьев, никого не было. Отчетливо были слышны тяжелые, старческие шаги. Внизу двигали какие-то предметы, не спеша открывали и закрывали ящики и дверцы мебели, как будто что-то искали. Я лежал в оцепенении, боясь даже громко дышать. Доски скрипели. Тяжелые шаги как будто давались с трудом, каждые 2 ступеньки оно останавливалось и переводило дух, тяжело, по-стариковски выдыхая воздух. Внезапно ко мне вбежала испуганная мама: «Дима, ты это слышал? В доме кто-то есть. Кто-то ходит». Я вышел из комнаты и заглянул на лестницу: никого, а значит, оно внизу. Мы с мамой двинулись осматривать помещение, обошли все комнаты и внизу, и наверху, заглянули во все углы. В доме никого не было, окна целы, а двери заперты. Мама подтвердила, что слышала шум из кухни и шаги на лестнице, а еще это страшное тяжелое дыхание. В ту ночь мы с ней так и не заснули. © Dermidont / Pikabu

***

Мы с подругой возвращались домой от нашей общей знакомой. Было довольно поздно, около 12 ночи. Лето, тепло, свет фонарей, пустынная улица. С одной стороны дороги была стройка — большой дом, огороженный бетонными плитами. Мы шли как раз вдоль этой стены. Я случайно посмотрела на наши тени и не сразу смогла разобрать, где моя. Поднимаю руку — вот моя! А чья тогда рядом? Нас двое, а тени три! Почему-то мое внимание привлекла именно рука: я понимала, что я не машу так рукой. Моя подруга остановилась тоже. Мы с ней уставились на тени. Они все одинаковой четкости, но рядом с нами никого больше нет! Я помню, в каком шоке мы оглядывались с ней вокруг: может, мы просто не заметили человека?.. Увы, мы с ней стояли под фонарями посреди улицы одни-одинешеньки. Дальше мы, не сговариваясь, побежали с ней вперед, к оживленному перекрестку. Несмотря на поздний час, там были прохожие, двигались машины. Мы отдышались с ней, стали обсуждать эту картинку, вспомнили, что тень была в шляпе и явно мужская. Что это было? Я не понимаю до сих пор. © Светлана / AdMe

***

В детстве собак не боялась, потом меня напугала бродячая собака, и я стала их бояться панически. А бродячие собаки этот страх чуют за версту, собираются стаей и начинают облаивать. Один раз чуть всей стаей не напали, спасибо 2 мужикам, которые отогнали собак. Я пошла к психологу, она мне посоветовала, чтобы я каждый раз, когда иду мимо бродячей собаки, представляла, что рядом со мной идет огромный такой, спокойный, но грозный сенбернар. Я, конечно, решила, что у психолога, так сказать, профессиональная деформация, но решила попробовать. И знаете, сработало! Когда я мысленно клала руку на воображаемый загривок моего могучего, грозного сенбернара, бродячие собаки отводили взгляд и делали вид, что занимаются какими-то своими делами. Но апофеозом стало следующее. Как-то раз, когда я вот так прошла сквозь стаю собак, я сразу села в трамвай, и кондуктор, подойдя ко мне, попросила оплатить проезд моей собаки, мол, она слишком большая. Я спросила кондуктора, какую собаку она имеет в виду, но та в ответ лишь недоуменно огляделась. © Юлия-Пилюлия / AdMe

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Самая памятная из странных историй случилась со мной давным-давно, когда еще не изобрели мобильных телефонов. Была я тогда по уши влюблена, но отношения складывались непросто, да еще и виделись мы редко, потому что жили в разных городах. Вопрос, переезжать ли мне к нему, должен был решиться при следующей встрече. Он написал, что заедет ко мне примерно через неделю, когда будет возвращаться из командировки. Жду, волнуюсь, изучила расписание поездов и самолетов. Просыпаюсь однажды утром и понимаю, что надо в аэропорт. Иду на автобусную остановку, но вдруг останавливаю такси, сама не понимая зачем, ведь времени до прибытия самолета из Владивостока еще очень много, а денег у меня мало. Приехав в аэропорт, почему-то сразу иду в зону прилета и вижу своего любимого. Он обалдел от удивления, а когда вернулся дар речи, начал допытываться, откуда я узнала, что ему придется через Хабаровск лететь и именно в этот день. А я могла только загадочно улыбаться и бормотать что-то про женскую интуицию... © Старушка-веселушка / AdMe

***

Было это лет 10 назад. Стою на остановке, ко мне подходит женщина, что-то спрашивает. Я ответила, на секунду отвернулась посмотреть номер маршрутки, потом поворачиваю голову, чтобы договорить, но женщины рядом нет. Впереди дорога, которая сворачивает, слева тоже. Остановка сбоку, так что деться ей некуда, кроме как выйти на дорогу. Но тогда был большой поток машин. © Almarea / AdMe

***

Ох, помню, история случилась странная зимой. В городе произошла небольшая авария, свет отключили. Дело было поздним вечером. Помню пурпурное небо, высокие сугробы, как завывала метель, дома с черными окнами и пустые улицы. Я тогда возвращалась из музыкальной школы, и, подходя к своему району, среди ряда фонарей заметила один-единственный зажженный, со слабым, еле дребезжащим светом. Не знаю почему, но я совершенно не обрадовалась. Напротив, захотелось как-то побыстрее пройти эту улицу. Когда я подошла ближе, я увидела, что к этому свету с одной стороны ползет человек, а с другой стороны ковыляет горбатая женщина. Домов там было не так уж много, и я никогда не замечала, чтобы где-то поблизости проживали такие люди. Ну, короче, будучи ребенком впечатлительным, я дала деру. А через несколько дней обнаружила, что на том месте нет никакого фонаря... © Просто Царь / AdMe

***

Мы с подругой жили в съемной квартире в городе. На выходных я уехала в деревню к маме. Просыпаюсь ночью с полным ощущением того, что я в съемной квартире. Пару минут прихожу в себя, понимаю, что я у мамы, смотрю на часы — время 03:00. Приезжаю на следующий день обратно в город и рассказываю подруге этот случай. А она мне говорит: «Представляешь, я ночью проснулась, смотрю, ты лежишь на свой кровати. Спрашиваю, когда ты приехала, ты говоришь, мол, в 10 вечера на автобусе. Я посмотрела на время — 03:00. Подумала, что поздно, утром поговорим». И каково же было ее удивление, когда она проснулась, а меня дома не было! Вот что это было?! © Светлана Чакалиди / Facebook

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А у меня 2 халата постоянно стояли ночью перед кроватью. Глаза открою: стоят, молчат. Закрою, открою: нет их, висят на месте. Длилось это долго, потом взяла свечку и прошла с ней по всему дому. А для надежности один халат (свой) выбросила, все равно уже старый был. Второй в одиночку перестал «приходить». © Марина Иванова-Денисова / Facebook

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Осталась ночевать у подруги в частном доме. Ночью вдруг проснулась и увидела женщину, которая стояла рядом и смотрела мне в лицо. Она не разжимала губ, но я явственно услышала: «Не она». После этого женщина исчезла, и я заснула. Утром рассказала подруге, описала женщину. Подруга сказала, что ее внучка (12 лет) утверждала, что видела такую женщину на участке, но ей никто не поверил, поскольку дверь заперта всегда, а забор у них высокий. © Евгения Гордеева / Facebook

***

Прожили в новой квартире полгода. На кухне лежали конфеты для домового, решил их выкинуть. Все легли спать, я лег позже всех. Выключил свет, и через 5–10 минут мне давай видеться необъяснимое, пошли мурашки, холодный пот по телу, тени стали бегать... Я в полусонном состоянии слышу звонок телефона, звуки СМС. Смотрю на телефон — ничего нет. Потом резко кто-то так сильно дунул в ухо, что я аж оглох, в ушах писк. Вскочил, положил новые конфеты. С тех пор сплю спокойно. © Подслушано / Ideer

***

В 4 года я была больна эпилепсией. Врачи не могли вылечить, приступы были каждый день. Нам посоветовали съездить к одной бабушке. Когда мы с родителями приехали туда, она прочла молитву и сказала, что мне нужна кошка. После этого мы вернулись домой и легли спать. Но сразу же, как только в доме стало тихо, мы услышали мяуканье под дверью. Родители открыли дверь, а там кошка. Она уже живет с нами 15 лет, с тех пор у меня не было ни одного приступа эпилепсии. © Подслушано / Ideer

***

В квартире стоят детские музыкальные качели. Как правило, они отключены и не используются. Но около 3 недель назад они стали самопроизвольно включаться, особенно ночью. Причем на полной громкости, даже если перед очередным отключением звук был поставлен на ноль. Естественно, меня это насторожило, я позвала одну знакомую. Она «почистила» квартиру, в процессе чего кот бегал по стенам, у меня из рук «некто» выбил 2 кружки, свеча моей знакомой затухала раз 5, а ребенок, отправленный с супругом на улицу, сильно плакал. Знакомая работала очень долго, потом молча дала мне листок, в котором было написано, что нужно сделать, и так же молча ушла... Самое странное, что она оставила у меня пальто, а позже сказала вообще его выбросить. Что это было, я не знаю, но ощущение жути осталось. Качели отправлены в гараж, кот спит под ванной. © Подслушано / Ideer

***

Я квартиру сняла. По ходу, про нее собираются фильм ужасов снимать. Ночью непонятный скрежет и звуки как из фильмов ужасов, холодильник на кухне сам открылся и тут же захлопнулся, и в это же время смех девочки какой-то во дворе. © #407728 / Bash.im

***

******** (13:13:13 13/11/2009)

Виталий, зарплаты сегодня не будет.



Виталий (13:15:54 13/11/2009):

Вот и не верь после этого в мистику. © #405063 / Bash.im

***

Ни с того ни с сего вдруг захотелось позвонить подруге в другой город. Подруга как раз возвращалась домой с работы и, чтобы не мерзнуть с телефоном в руках, зашла в кафе. Поболтали примерно полчаса, отключились. Через некоторое время она мне набирает и спрашивает, мол, зачем я вообще звонил. «Просто там, где я должна была идти, упал рекламный щит, а с крыши над нашим подъездом попадали сосульки», — говорит она мне. Зная мою интуицию, мы с ней сошлись во мнении, что я в очередной раз таким образом спасал кого-то из близких. © Палата № 666 / Vk

***

Помню из детства случай. Прихожу домой из школы, а мама, одетая в халат, готовит что-то на кухне. Я начинаю с ней разговаривать и абсолютно четко понимаю, что женщина, которая выглядит точно как моя мать, на самом деле не она. Не те интонации, похожие, но не те черты лица, взгляд другой. Я испугалась, но сделала вид, что все нормально, а сама ушла в ванную и там закрылась. Сидела, пока не открылась входная дверь и я не услышала голос своей настоящей мамы: «Привет, я дома!» Я не знаю, что это было, но такого страха я никогда больше не испытывала. © Палата № 666 / Vk

***

Бабушка рассказала один случай. Было это еще в те времена, когда она сама была еще девчонкой. Собрались они как-то в гостях у одной из подруг с ночевкой. Одна пришла с младшей сестрой. И вот ближе к полночи стук в окно, девчонки встрепенулись, обрадовались — местные парни зашли на огонек. А мелкая и выдает: «Это не мальчики, у них рожки и копытца, не открывайте, не впускайте!» — и как давай рыдать, истерику устроила. Сестре пришлось с ней идти домой, и бабушка моя с ними вызвалась, мол, живут в соседних домах, проводит их и вернется. Бабушка осталась дома, и, как оказалось, не зря. Наутро выяснилось, что девчонки эти пропали. Куда и каким образом, так и не узнали. Не нашли их, а те парни, которые якобы приходили, были в соседнем селе, вернулись только несколько дней спустя. Что это были за полуночные визитеры, так и осталось тайной. © Палата № 666 / Vk

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Возвращалась с сыном от родителей. Время примерно 23:00–23:30. Лето, решили прогуляться. Сыну было 5 лет, идем с ним за ручку, разговариваем, улица безлюдная. Я начинаю рассматривать наши тени и замечаю, что у сына сильно торчат уши. Поворачиваюсь к нему и вижу, что он в капюшоне и ушей вообще не видно. Как мы оттуда бежали, не передать словами. С тех пор тени больше не рассматриваю. © Nataly / AdMe

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Недавно произошел такой случай, от которого до сих пор вздрагиваю. Лежала смотрела телевизор и захотела попить, пошла на кухню. Прибежала кошка и начала тереться о мою ногу. Ну я наклонилась, погладила ее. И спустя минут 20 до меня дошло, что кошки моей не стало неделю назад. Мне до сих пор страшно. © Подслушано / Ideer

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Однажды ночью в больнице увидела из палаты, что в коридоре стоит маленькая девочка. Я вышла, спросила, что случилось. Она говорит, что маму потеряла. Привела ее за собой к посту медсестры, начинаю рассказывать. У той обалдевший взгляд. Оглядываюсь, а девочки нет. Я думала, что она ушла куда-то, попросила медсестру поискать девочку, а медсестра сказала, что дети последние 2 месяца не поступали к ним. © Подслушано / Ideer

Бонус: а иногда ларчик просто открывался

В детстве был такой случай. За деревней у нас лес, однажды ходили там с другом, и вдруг я неожиданно услышал под ногами низкий гул, дикий рев, на инфразвуке, как будто из-под земли, не передать. У меня волосы дыбом встали! В ужасе отшатнулся. Оказалось, там были экскременты какого-то зверя, слетелось просто неимоверное количество мух. Огромное! И когда я пошел туда, они все резко двинулись с места. Оказывается, они могут производить низкий гул и вой, словно это огромный медведь ревет. © ДжонДоу / AdMe