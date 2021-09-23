15 историй, которые для нас звучат как нелепая выдумка, а для работников ресторанов — обычное дело

Благодаря многочисленным телешоу мы примерно представляем, как много скрыто от посетителей ресторанов. Оказывается, блюда, которые попадают к нам на стол, создаются в атмосфере постоянного стресса. После такой школы жизни бывшие повара и официанты порой нервно вздрагивают при звуке печати чека или упавшей вилки.

Мы в AdMe.ru ценим и уважаем труд людей, которые из кожи вон лезут ради того, чтобы мы вкусно поужинали. А после того как прочитали все эти истории, мы зауважали их еще больше.

Однажды я работала шеф-кондитером в пафосном ресторане. К нам часто ходила семья богатых юристов. Перед тем как утвердить меню, нужно было приготовить пробные версии всех блюд. И вот как-то раз мне заказали многослойный шоколадный торт для фуршета. Жена адвоката сказала, что вкус отличный, но верхний корж нужно сделать чуть более светлым. Я сказала, что это гениальная идея, но, естественно, ничего переделывать не стала. После фуршета я получила отличные чаевые и благодарность за то, что прислушалась к мнению заказчицы, ведь «так получилось намного лучше». © Rae-Ann Gammon / Quora

Была у нас шикарная пицца, в которую по готовности добавляли песто (зеленого цвета). Однажды ставим мы на выдачу нарезанную пиццу и еще две идентичных для доставки. Осталось все три полить песто — и можно по домам. Но официант очень спешил, поэтому схватил похожую емкость с зеленой жидкостью и щедро полил свою пиццу разливным Fairy (как раз начинали потихоньку убирать). Пиццу выкинули, хотя он и пытался ее «помыть». © APXuK / Pikabu

Самое худшее, что я сделал для одного клиента, который невероятно меня раздражал и был тем еще паршивцем, — подал ему яйца в мешочек, а не всмятку. © LoneRhino1019 / Reddit

У меня был приятель, который работал в McDonald’s. Очень безалаберный парень. Порой он вопил: «Эй, угадайте, который сейчас час? Время маринованных огурчиков». А затем хватал горсть нарезанных огурцов и добавлял их в случайный чизбургер. © mattmoney31716 / Reddit

В 2000 году студенткой устроилась на подработку в ресторан быстрого питания. В меню была необычная позиция — типа шведский стол за ₽ 300. Посетителю дают одну тарелку, в которую он может положить столько салатов и закусок, сколько захочет (подойти к столу можно только один раз). Такая услуга пользовалась спросом: салаты вкусные, свежие. Как-то повадился к нам ходить один мужчина: накладывал с горкой оливье (больше 1 кг), церемонно съедал 1–2 ложки и уходил. Выбрасывали после него все. © Подслушано / Ideer

Когда мне было чуть больше 20, я обслуживала столики. Одна женщина заказала луковые кольца. Вот только она хотела получить панировку от них, без лука внутри. Она сказала, что, если я хочу, чтобы она осталась довольна, я должна выковырнуть весь лук. К счастью, ее спутник пообещал, что сам с этим разберется. Тем же вечером одну официантку попросили выбрать из чили кон карне всю фасоль. Полнолуние было, что ли? © Diane Kelson / Quora

В наш ресторан быстрого питания пришел клиент и очень грубо повел себя с персоналом. Тогда парень, сидящий на кассе, сходил за его заказом, чуть задержался, а потом с широкой улыбкой вручил сверток клиенту и сказал: «Наслаждайтесь». Мы видели, что покупатель выбросил заказ в мусор, хотя на самом деле кассир ничего с ним не сделал. © PeteO5D / Reddit

Вы замечали, что наггетсы бывают разной формы? Как-то к нам в McDonald’s пришла женщина и заказала 3 порции по 20 наггетсов в форме ботинка. Вдобавок она потребовала отдельную порцию соуса к каждому из 60 наггетсов и отказывалась за это доплачивать. © Christine Bozarth / Quora

Работал я как-то на поприще общественного питания. Заведение было простое, клиентов гостями не обзывали, но всегда было чисто, тепло и вкусно. Трудиться было интересно, иногда весело, местами трудно, порой даже страшно. Например, претензия клиентки:

— А почему вы не предупредили, что у вас пельмени с фаршем?! Я, между прочим, вегетарианка! Верните деньги! © 913742 / Pikabu

— А почему вы не предупредили, что у вас пельмени с фаршем?! Я, между прочим, вегетарианка! Верните деньги! © 913742 / Pikabu Был у нас клиент, который требовал отдельное место для своего йоркширского терьера. Стул, салфетку, посуду и приборы. Мало того что мы не собирались этого делать, мы вообще не пускали собак в наш ресторан. © Roman Smith / Quora

Один из постоянных клиентов оставлял мало чаевых, но был очень приятным человеком, хотя все время делал особые заказы. И вот однажды он попросил позвать управляющего, чтобы тот уволил человека, готовившего ему последнее блюдо: настолько все было плохо. Этим блюдом оказалась тарелка шпината, а претензия звучала так: «Слишком много шпината». © FalconOtherwise / Reddit

Я готовлю на заказ. Отправляю на такси люля, картофель, салаты. Ставлю все в багажник. Такси отъезжает, я минут через 5 прыгаю в свою машину, чтобы съездить забрать сына из школы. Выезжаю из района и вижу: стоит мое такси на остановке, багажник открыт, а водитель наяривает за обе щеки люля с картошкой. «Здрасьте, — говорю, — приятного аппетита». У него кусок изо рта выпал. Позвонила в службу такси, описала ситуацию. Получила банальное «извините» и скидку 50 руб. И отмененный заказ. © Malikynya / Pikabu

Пришла поужинать в ресторан, где полгода проработала официанткой. Пока шла мыть руки, с невероятным трудом удержалась от того, чтобы не забрать пару пустых бутылок и грязных тарелок с чужих столиков. © sh_fitzwalter / Twitter

Был как-то у меня стажер. Сначала казался нормальным, до одного случая. Попросили его приготовить лапшу с мясом, овощами и соусом на индукционном воке. Так вот этот уникум налил маслице, разбил яичко, включил плитку индукционную и ждет, пока начнет схватываться. Проходит минут 5, и ничего не происходит. Подходит с вопросом, в чем дело-то. Пошли смотреть. А он просто забыл поставить сковороду и налил все в маленькое углубление в индукционке. © ZeroCool1994 / Pikabu

Прошлой ночью мне приснился потрясающе детальный кошмар: я вернулся на работу официантом в ресторан, в котором не работал 10 лет, и меня сразу поставили в смену. Без переобучения, и, самое главное, никто не рассказал мне о специальных предложениях. Поверьте, ничего веселого. © BCDreyer / Twitter