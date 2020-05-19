15 искрометных комментариев от пользователей сети, которые шутят как дышат

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вовремя вставить в разговор остроумную реплику — это как подкинуть дров в костер: общение становится живее и ярче. Именно поэтому мы любим людей, которые не лезут за словом в карман, ну а из их комментариев в интернете можно собирать целые коллекции. Наш фаворит в этой подборке — комментарий о «досвидании» века, ну а вам предстоит выбрать своего любимчика. Или написать собственный — еще смешнее, чем все, собранные здесь.