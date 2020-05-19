15 искрометных комментариев от пользователей сети, которые шутят как дышат
Вовремя вставить в разговор остроумную реплику — это как подкинуть дров в костер: общение становится живее и ярче. Именно поэтому мы любим людей, которые не лезут за словом в карман, ну а из их комментариев в интернете можно собирать целые коллекции. Наш фаворит в этой подборке — комментарий о «досвидании» века, ну а вам предстоит выбрать своего любимчика. Или написать собственный — еще смешнее, чем все, собранные здесь.
Мы в AdMe.ru больше всего любим писать именно такие статьи, потому что точно знаем: настроение после них гарантированно улучшается.
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А вам удавалось ответить так, чтобы поставить на место собеседника или рассмешить всех вокруг?
Фото на превью Fyl432 / Pikabu