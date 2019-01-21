15 искренних историй о глубоких переживаниях, которые рассказывают на кухне по ночам шепотом

Всегда напрягали представители профессий, не соответствующие им: курящие врачи, стоматологи с плохими зубами, толстые диетологи, тату-мастера с неудачными татуировками, мастера маникюра без маникюра, неспортивные тренеры. До тех пор, пока не пришла к трихологу. Сидит женщина около 50 лет с тонкими хилыми волосами. Не удержалась, спросила, как же так вышло.

— А вы сами чем занимаетесь?

— Психотерапевт.

— И вы счастливы? У вас на душе спокойно?

Задумалась. Вопрос был исчерпан.