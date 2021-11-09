15+ исключительных совпадений, глядя на которые так и хочется сказать: «Да ну, мистика какая-то»

С точки зрения статистики совпадения неизбежны, вот только в жизни они выглядят словно какое-то колдовство. Люди активно выкладывают в интернет фотографии, на которых видно, что им не на шутку повезло столкнуться с очень редким явлением. На данных снимках обстоятельства сложились таким образом, что сложно не поверить в чудеса.

Когда мы в AdMe.ru увидели эти посты пользователей, то решили ими непременно поделиться с читателями.

1. «Праздновали мою свадьбу. Родители в разводе. Вот как нарядились обе мои бабушки»

2. «Похоже, у моей собачки есть двойник»

3. Осы свили гнездо на аэрозоле от ос

4. «Взяли котейку из приюта. Сейчас по местному каналу крутят документалку о том приюте, и в центре сюжета история нашей кошки»

5. «Отец доставал рыболовные сети и увидел в них свой старый кошелек, который выронил в озеро 20 лет назад»

6. Узор в виде яблока на яблоке

7. «Пластырь похож на мои шорты»

8. «Ремешки на майке повторяют геометрию моей татуировки»

9. «Картина? Какая картина?»

10. «18 месяцев не надевал свой рабочий костюм и нашел в кармане жевательную резинку с сегодняшним сроком годности»

11. «Купила новый лак и обнаружила, что оттенок полностью совпадает с моими странными перцами»

12. «Я и мой парень в 4 года. Фантастика какая-то»

13. «На работе сломался инструмент. Облазили все в поисках ключа на 13. И тут я вспомнил про свой брелок. Мужики знатно удивились»

14. «Нижний путевой альбом сделала моя мама 25 лет назад. Верхний заполнила я в 2019 году»

15. «Купила свадебное платье, и оказалось, что оно называется так же, как город, в котором мы женимся. Это судьба?»

16. «Зашел в магазин подержанных вещей и увидел эту картину. Насколько точными могут быть совпадения?»