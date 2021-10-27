15+ заграничных инцидентов, которые люди не забудут, даже если им стереть память

Путешествие — это превосходный способ сменить привычную обстановку, зарядиться энергией и получить новые впечатления. Как правило, для того чтобы все прошло гладко, от нас требуется тщательное планирование. Однако часто бывает так, что вся наша подготовка летит в тартарары из-за какой-нибудь мелочи и поездка становится совсем не такой, как мы ее себе представляли.