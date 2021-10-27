15+ заграничных инцидентов, которые люди не забудут, даже если им стереть память
Путешествие — это превосходный способ сменить привычную обстановку, зарядиться энергией и получить новые впечатления. Как правило, для того чтобы все прошло гладко, от нас требуется тщательное планирование. Однако часто бывает так, что вся наша подготовка летит в тартарары из-за какой-нибудь мелочи и поездка становится совсем не такой, как мы ее себе представляли.
Мы в редакции AdMe.ru считаем, что путешествие, из которого возвращаешься без истории на миллион, отчасти пустая трата денег. И 15+ героев нашей сегодняшней подборки, кажется, с нами в этом солидарны.
- Отдыхала за границей. Как обычно, полно желающих познакомиться на пляже. Захожу в море — та же история, плывут с улыбками: «Хай, как зовут, почему одна?» Романов в планах не было, посему отделывалась от них одним методом: уплывала на большую глубину. Как правило, мачо трусили следовать за мной. Работало это 2 недели, пока однажды заплыв ради спасения от очередного Дон Жуана не привел меня практически к самому Посейдону (одиноко качающемуся на волнах мужчине). Роман с ним все-таки случился. © Подслушано / VK
- Италия, 2000 год. Мы упустили последний паром с острова Капри, и мой приятель предложил разбить лагерь и переночевать здесь. Мы побродили в поисках подходящего места и наткнулись на ровную площадку на склоне холма. К тому моменту было уже очень темно. Мы проснулись от крика десятка итальянских полицейских, направивших на нас свои ружья. Выяснилось, что мы установили палатки на вертолетной площадке госпиталя, и на нас чуть не приземлился вертолет. © on-de / Reddit
- В Египте я с родителями отдыхал в кошмарном отеле. У нас постоянно были претензии к персоналу и условиям проживания. Беседовать по поводу всего этого мы, естественно, ходили на ресепшен, чем изрядно надоели персоналу отеля. И вот, когда мама в очередной раз пришла с жалобой, египтянин за стойкой, сохраняя остатки самообладания, выдал: «Вы уже кушали? Идите покушайте!» Так что, если хотите вежливо отправить кого-то на все четыре стороны, вот вам на заметку. © Подслушано / VK
- Мы с моим бывшим мужем отправились в медовый месяц на Ямайку. Это очень красивая страна, но нищая. В то время как курорты, на которых отдыхают приезжие, изобилуют белыми песчаными пляжами с чистой голубой водой и кучей обслуживающего персонала, за пределами их территорий попросту опасно. Контраст между общей бедностью и богатой курортной жизнью просто ужасает. Я уж не говорю про то, что все рестораны там находятся под открытым небом и стоит встать из-за стола, как гигантские птицы набрасываются на него, чтобы что-нибудь утащить. В общем, это было ужасно. Спустя месяц после этой поездки я заболела, мне становилось все хуже и хуже. Через несколько недель выяснилось, что я подцепила какую-то инфекцию. Я тяжело переносила болезнь и несколько месяцев приходила в себя. © Debi Cooper / Quora
- Однажды за границей в банке менял деньги, и кассирша случайно дала мне в 10 (!) раз больше. Даже в бумажный пакет предложила завернуть. Я взял в руки пакет и сразу представил, что будет с ней, когда обнаружат нехватку. Деньги вернул назад, она краснела, извинялась. Когда друзьям потом рассказывал эту историю, все надо мной смеялись. © Подслушано / VK
- История случилась с родственником за границей. Решил он перекусить в кафе, которое располагалось на набережной. Сел на террасе, сделал заказ. За соседним столом сидела хрупкая барышня, больше никого рядом не было. Девушке принесли сосиску с гарниром, она решила перед трапезой сходить в туалет. Родственнику сосиска показалась аппетитной, и он решил заказать такую же. И всего за несколько минут произошло 2 вещи: родственнику принесли сосиску, а на террасу влетела большая наглая чайка, схватила сосиску с временно пустовавшего стола и улетела. Далее девушка вернулась и увидела такую картину: в ее тарелке один гарнир, зато за соседним столом сидит здоровенный русский дядька, жует такую же сосиску, как была у нее, при этом ржет и на корявом английском говорит, что ее сосиску украла птичка. Заказ свой она повторила, но всю трапезу подозрительно косилась. © torbova / Pikabu
- В первую же ночь пребывания в пляжном домике в Португалии мы всей семьей отравились. Приступы тошноты не покидали нас вплоть до самого последнего дня нашего путешествия, когда мы наконец-то смогли оставить наше жилище. Португалию мы так и не увидели. © stick_a_fork_in_it / Reddit
- Меня ограбили в Буэнос-Айресе буквально сразу, как только я доехал до отеля. Я не смог заселиться в номер, потому что прибыл в 8 утра, а время заезда — в 3 часа дня. Тогда я решил прогуляться, и где-то через 2 минуты на центральной площади города меня обчистили 3–4 парня. У меня украли паспорт, документы, деньги и фотоаппарат. В кармане оставалось только 30 центов. Просто кошмарный опыт, скажу я вам. © Millan Sanchez / Quora
- На Филиппинах, а конкретно на Сиаргао, я познакомился с кучей парней, с которыми мы решили отправиться исследовать один остров. Мы добрались до маленького островка вдали от типичных туристических маршрутов и заблудились в джунглях. К счастью, нам встретились представители местных племен, которые проживают в домах из бамбука. Они предложили нам ночлег в гамаках, а на следующий день проводили нас к нашим лодкам, чтобы мы смогли вернуться обратно. © Antonio Di Giovanni / Quora
- Я всегда сплю очень крепко и люблю при этом максимально закутаться в одеяло, когда остаюсь одна. Короче, однажды во время нашего медового месяца мой муж пошел завтракать, а я все еще спала. Проснулась я от того, что горничная пыталась сорвать с меня одеяло. Сначала я подумала, что это муж так прикалывается, поэтому села и резко сбросила с себя одеяло. Стоит ли говорить, что я никак не ожидала увидеть перед собой пожилую женщину, которая решила, что в номере никого нет. Она закричала, я закричала в ответ, а потом она буквально вылетела из комнаты. Я никогда не была в таком замешательстве. © OneMoose9 / Reddit
- В середине 70-х я путешествовал по Судану. Однажды «мальчик на побегушках» из отеля обнаружил меня в лихорадочном состоянии. К тому моменту я бредил и не понимал, что происходит. Вместо того чтобы ограбить меня, он поспешил к владельцу отеля, чтобы тот вызвал врача. Выяснилось, что я заразился малярией и амебной дизентерией. Этот парень буквально спас мне жизнь. Однако долгий и сложный путь домой чуть не добил меня. Мне потребовались месяцы, чтобы пойти на поправку. © Steve Sturges / Quora
- После окончания школы я поехала в Сингапур, а затем на Филиппины вместе с бабушкой, которая тогда любила путешествовать и как раз нуждалась в компании. В это время мои родители разводились, поэтому я решила, что побыть сейчас подальше от всего этого — хорошая идея. Наша поездка должна была продолжаться около месяца, но я не выдержала и двух недель, потому что бабушка (папина мама) постоянно говорила о маме всякие гадости. Это на меня так сильно подействовало, что сейчас я не могу вспомнить большую часть того, что происходило во время путешествия. Кроме того, когда мы были на Филиппинах, прошел мощный тайфун, и у нас не было электричества и воды в течение трех дней. Дороги были заблокированы из-за упавших деревьев и столбов, и нам ничего не оставалось, кроме как ждать. К счастью, у меня были фонарик и книга. © jungkookiejk / Reddit
- У меня появились 2 свободные недели, и я, недолго думая, собрал рюкзак и решил рвануть в путешествие. Куда я направился, никому не сообщил. Просто купил билет и спустя 12 часов полета был в Милане. И там на футбольном матче у меня стащили рюкзак. Ни кошелька, ни сменной одежды, ни документов — у меня не осталось ничего. Я кое-как отыскал полицейский участок, и — о чудо! — полиция нашла мой рюкзак на вокзале. Но до этого мне пришлось 2 дня таскаться без дела. Теперь я всегда ставлю людей в известность, когда куда-то собираюсь. © KatsumotoNoSanjo / Reddit
Есть ли у вас яркие воспоминания о путешествиях, которым самое место в этой подборке?
Фото на превью Подслушано / Vk
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