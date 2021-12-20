15 гуру экономии, у которых бы и Скрудж взял уроки, как вести хозяйство

В детстве мы не понимали желания родителей экономить: одежда на вырост, донашивание за старшими братьями и сестрами, контроль за выключателями, чтобы свет не горел лишний раз. А теперь и сами ищем способы, как бы сохранить бюджет и максимально выгодно сходить в магазин. Акции, купоны, бонусные карты — все это есть у каждого из нас. Но это лишь верхушка айсберга. Некоторые опираются на опыт и наблюдения, чтобы придумать собственные лайфхаки.

Мы в AdMe.ru решили подсмотреть, какие секреты используют пользователи сети, и сами уже вооружились несколькими.

Этим летом жили на даче почти безвылазно. Магазин есть, но там не все и дорого. Ибо дача на острове. Как звучит-то! Едешь затариться в город, хапаешь все, что к полкам не прибито. Потом как бабушка-лошадушка: по автобусам, корячишь в лодку, потом по острову пешком (асфальта же нет). Короче, проходишь квест. Решила попробовать доставку. Это нечто: накидываешь в корзину все, что хочешь, потом ужасаешься и начинаешь выкидывать, без чего можно прожить, обойтись и «не очень-то и хотелось». Потом ввела для себя ограничение, что одна доставка не более определенной суммы, и старалась не выходить за рамки. Так что, даже при платной доставке, экономия выходила существенная. Тем более что в программе сразу видно все скидки и акции. Ну и время, конечно! © Елена Виниченко / Facebook

Когда делала ремонт в комнате сына, набрала целую кучу образцов обоев для подростковых комнат. Дочь сделала из них для своей комнаты яркие постеры, получилось очень красиво. © Наталия Ярош ​/ Facebook

Я раньше выкидывала по 4 пары колготок в неделю, пока не подсмотрела способ для тех, у кого вечно вылезают пальцы. Думала, все знают и пользуются, но, видимо, нет. Нужно просто купить полуследки, надеваете на пальцы ног, а поверх уже колготки. Если что и рвется в том месте, так полуследок, а колготки начинают служить долго. Можно так обычные следки использовать: часть на пальцы, а ненужную под ступню подгибаете. © Myxa.xoxomyxa / Pikabu

«Для акриловых красок и гуаши вместо палетки я использую упаковки от молока».

Надоело выкидывать кучи мусора. Перестала покупать товары в индивидуальной упаковке по максимуму. Что возможно, беру на развес в одноразовый пакетик. Никаких коробок, банок и бутылок, фантиков, оберток. Мусора стало в разы меньше, а главное, денег стало больше. © Подслушано / Ideer

У меня в магазине есть правило: если больше 3 вещей в корзинке, то перед кассой обязательно выложить что-то одно. Какой бы ни был список, всегда что-нибудь «прихватываю» по дороге. © Катарина Перловски-Кислев ​/ Facebook

Все знают, что в Германии залоговая система с тарой под напитки. То есть, покупая ящик, ты платишь цену + € 3,10 залога за ящик и бутылки, которые тебе вернут, когда ты это все сдашь. Это норма, практически все сдают бутылки перед заходом в супермаркет. Но вот вчера я узнал, что я не умею это делать правильно. Один знакомый немец мне объяснил, что квиточек, который выдает автомат за сданную тару, нужно отдавать после того, как оплатил покупки, а не до. Потому что тогда сумма покупки будет выше, и ты получишь больше бонусных пунктов! А оплатив покупки, отдавай квиточек и получай свою залоговую сумму. © vanctrade / Pikabu

«Новогодняя елка из безотходных материалов. Хотя обычно чувствую себя Гринчем на Рождество, но в этом году какое-то праздничное настроение. Книги в основном моих родителей».

У меня 2 пацана растут. Вечно было проблемой собрать всех в кучу и съездить к парикмахеру. В будни не получается, в выходные времени жалко. Купил машинку, выбрал профессиональный бренд по совету парикмахера. Отдал около $ 70. Стрижка одного стоила $ 6, двух $ 12. Стричь никогда не умел, поэтому первые стрижки были простые, но веселые. Делал им ирокезы всякие, один раз мелкого даже налысо пришлось постричь. Машинка отбилась за 4–5 месяцев. Я за это время наловчился стричь не хуже парикмахеров. Простые, стильные стрижки. YouTube помог. И занимает на двоих около 40 минут, ехать никуда не надо, а это бензин и время. А тут все дома, под веселое общение. Ну и время, проведенное с детьми, а не в очереди/парикмахерской, — бесценно. © egerk / Pikabu

Заметили, что на ароматизированной туалетной бумаге получается неплохо экономить, так как ее мы тратим порядка 3 рулонов в неделю, а обычная бумага съедается дурным котом в любом количестве, как только доберется. © SVIH** / Pikabu

«Я вместо одноразовых фильтров для кофе использую 100-летнюю обеденную салфетку».

Не стоит пренебрегать советами от электрокомпаний. Абсолютно серьезно, я как-то жила в доме, где через розетки постоянно проникал сквозняк. Так что защитные крышки на них помогают сэкономить на отоплении. © Gina Hall / Quora

Для меня шажком к экономии стало удаление приложений для онлайн-покупок. Тратите там слишком много? Поменяйте пароль на что-нибудь совсем странное и удалите приложение. Это защитит хотя бы на пару недель от импульсивных покупок. © Jeremy Fahling / Quora

Замораживаю оставшиеся куски торта в контейнерах. Так у меня всегда есть вкуснейшее мороженое. © Подслушано / Ideer

«А я похвастаюсь. Муж оставил много эпоксидного клея. Недавно я занялась изготовлением украшений. К сожалению, эта эпоксидка не подходит. Долго думала, куда ее определить. Ее много, бутылок 20. Созрели делать ремонт на кухне. И придумала! Я сделала плитку для фартука! Блин! Это круто! Мне так нравится! Главное, определила много ненужного материала в дельное дело. Про экономию, конечно, тоже можно поговорить, но не так чтоб это было заметно на фоне расходов на ремонт. Очень горжусь своей работой!»